Nữ ca sĩ đình đám chết 'bất đắc kỳ tử' trong nhà tắm, nhân viên sự kiện kể lại giây phút ám ảnh phát hiện thi thể

Sao quốc tế 07/07/2023 15:06

Khoảng hơn 20h ngày 6 tháng 7, một nhân viên sự kiện đã gọi cảnh sát sau khi tìm thấy thi thể không còn sự sống của ca sĩ trong phòng tắm.

Vào ngày 7/7, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đưa tin rằng cảnh sát đang điều tra cái chết của nữ ca sĩ Lee Sang Eun sau khi cô được phát hiện đã chết trong phòng tắm vài phút trước buổi biểu diễn.

Nữ ca sĩ đình đám chết 'bất đắc kỳ tử' trong nhà tắm, nhân viên sự kiện kể lại giây phút ám ảnh phát hiện thi thể - Ảnh 1
Ca sĩ Lee Sang Eun qua đời trước giờ biểu diễn

Cụ thể, vào khoảng 20h23 ngày 6/7, một nhân viên sự kiện đã gọi cảnh sát sau khi tìm thấy thi thể không còn sự sống của ca sĩ trong phòng tắm ở tầng ba của địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc.

"Đã đến lúc Lee Sang Eun lên sân khấu, nhưng cô ấy không ở hậu trường. Khi tôi nhìn vào phòng tắm, tôi thấy cô ấy nằm trên sàn nhà" - nhân viên trong sự kiện cho biết.

Khán giả tỏ ra hoang mang và đau xót trước sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bất ngờ và để lại nhiều lời chia buồn, tiễn đưa cô. 

Liên quan đến vụ việc trên, 1 trang thông tin báo chí địa phương khác cũng đưa tin rằng cảnh sát đang điều tra vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía cơ quan điều tra vẫn chưa phát hiện được dấu hiệu của tội phạm.

Lee Sang Eun là giọng ca nữ cao xếp vào hạng hiếm có trong dòng nhạc Opera tại Hàn Quốc. Cô từng tốt nghiệp trường Đại học Quốc gia Seoul và nhận bằng Thạc sĩ tại Trường Âm nhạc Mannes ở New York (Mỹ). Lee Sang Eun cũng vừa hoàn thành khóa học nhạc sĩ chuyên nghiệp.

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