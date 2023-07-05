Châu Lịch Sầm bất ngờ qua đời khiến Trần Kiều Ân và các đồng nghiệp cũ bàng hoàng. Nguyên nhân cái chết không được người thân tiết lộ.

Ngày 4/7, ETtoday đưa tin Châu Lịch Sầm ra đi vĩnh viễn ở tuổi 35. Gia đình không chia sẻ nguyên nhân cô qua đời. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Châu Lịch Sầm mất vì bạo bệnh. Tang lễ của cố nghệ sĩ được tổ chức riêng tư.

Ca sĩ Châu Lịch Sầm

Trên trang cá nhân, Trần Kiều Ân thể hiện sự đau lòng trước sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp thân thiết: 'Mãi mãi nhớ bạn, mãi mãi yêu bạn'. Do không có mặt ở Trung Quốc Đại lục, nữ diễn viên đã nhờ ông xã Alan Tằng Vỹ Xương thay cô mang vòng hoa đến lễ viếng của Châu Lịch Sầm.

Nhóm nhạc thần tượng nữ 7 Flowers

Châu Lịch Sầm (nghệ danh Tử Tử) sinh năm 1988, từng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng nữ 7 Flowers, trong đó có Trần Kiều Ân. Không chỉ ca hát, các thành viên của 7 Flowers còn có cơ hội diễn xuất trong Nghìn vàng tiểu thư, Hoàng tử ếch, Huân y thảo...

Châu Lịch Sầm và chồng con

Chu Lịch Sầm sinh năm 1988, tham gia nhóm nhạc 7 Flowers năm 16 tuổi. Năm 2012, cô kết hôn với người chồng ngoại quốc và sinh con trai lớn cùng năm. Tới năm 2015, cô sinh thêm một cô con gái. Hai người thường xuyên đăng ảnh gia đình lên tài khoản xã hội, cho thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Lần cuối cô xuất hiện trên mạng xã hội là năm 2021.

Các thành viên đến dự lễ cưới của nữ ca sĩ

Theo Sinchew, Chu Lịch Sầm là thành viên nhóm nhạc 7 Flowers mà Trần Kiều Ân từng góp mặt. Dù các thành viên đều đã có gia đình riêng, mối quan hệ giữa họ rất tốt, cả nhóm thi thoảng thường gặp gỡ.

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