'Nàng Đông Phương Bất Bại' Trần Kiều Ân 'gây sốc' khi giảm 23 kg trong 75 ngày

Sao quốc tế 28/06/2023 15:42

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Trần Kiều Ân cho biết từng giảm 23 kg chỉ trong 75 ngày.

Mới đây, Trần Kiều Ân cho biết cô nàng có giai đoạn tăng lên 62 kg, tỷ lệ mỡ thừa là 32% vì ăn uống không kiểm soát, bỏ bê hoàn toàn việc tập thể dục. Ngoại hình đầy đặn cùng việc thường xuyên diện trang phục rộng từng khiến cô nhiều lần vướng tin mang thai.

 

Trần Kiều Ân cho biết cô ăn kiêng theo chế độ dành cho bệnh nhân mắc bệnh tim mạch cần giảm cân cấp tốc, phương pháp này được bác sĩ chỉ định. Cô thêm bưởi tươi vào khẩu phần ăn cho 3 bữa sáng, trưa, tối. Các thực phẩm khác như tinh bột, ngũ cốc hay thịt chỉ ăn vừa đủ no. Cứ 12 ngày, cô lại nhịn ăn trong 2 ngày.

'Nàng Đông Phương Bất Bại' Trần Kiều Ân 'gây sốc' khi giảm 23 kg trong 75 ngày - Ảnh 1

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tăng thời gian tập pilates, yoga và chạy bộ để nhanh chóng đốt mỡ thừa. Theo Trần Kiều Ân, phương pháp này có hiệu quả đối với cô. Tuy nhiên, người đẹp xứ Đài không khuyến khích người hâm mộ tùy tiện áp dụng nếu chưa thăm khám bác sĩ.

'Nàng Đông Phương Bất Bại' Trần Kiều Ân 'gây sốc' khi giảm 23 kg trong 75 ngày - Ảnh 2

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng Đài Loan. Cô gây ấn tượng với các phim Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em, Tiếu ngạo giang hồ, Vẫn cứ thích em.

Nữ diễn viên và doanh nhân Alan (Tằng Vỹ Xương) đăng ký kết hôn vào đầu năm 2022. Đã bước sang tuổi 44, Trần Kiều Ân vẫn chưa lên kế hoạch sinh con.Sau khi tin tức hẹn hò được công bố, nhiều khán giả gửi lời chúc phúc đến cặp đôi và hy vọng mối quan hệ này có thể đi đến kết thúc viên mãn để người đẹp Hoàng tử ếch có thể khoác lên mình bộ váy cưới ở tuổi tứ tuần.

'Nàng Đông Phương Bất Bại' Trần Kiều Ân 'gây sốc' khi giảm 23 kg trong 75 ngày - Ảnh 3'Nàng Đông Phương Bất Bại' Trần Kiều Ân 'gây sốc' khi giảm 23 kg trong 75 ngày - Ảnh 4

Sau thời gian dài dành thời gian tận hưởng cuộc sống tân hôn, Trần Kiều Ân đã trở lại giới giải trí bằng cách tham gia các chương trình truyền hình như Manh thám tra án, Hướng về cuộc sống... Nữ diễn viên còn góp mặt với vai trò khách mời trong phim cổ trang Vũ Canh Kỷ.

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