Tối ngày 24/6, đài MBN thông tin, Hoa hậu Daegu 2020 Lee Yeon Je hiện là phóng viên của đài MBN vừa qua đời vào ngày 23/6 ở tuổi 26 sau khi trải qua ca phẫu thuật để điều trị một căn bệnh mãn tính.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Daegu 2020, Lee Yeon Je còn gây chú ý bởi học vấn "khủng" và trở thành phóng viên của kênh truyền hình Hàn Quốc MBN

Trước khi qua đời, Hoa hậu Lee Yeon Je thông báo trên Instagram của mình rằng cô sẽ tạm dừng công việc dẫn chương trình tại đài MBN vì lý do sức khoẻ và gửi lời cảm ơn đến những người đồng nghiệp, bạn bè, khán giả đã giúp đỡ mình. Cô viết: "Đó là hai tháng vừa khóc vừa cười, ốm rồi khỏe lại. Hôm qua, nhờ những người bạn tốt bụng, mình đã hoàn thành những công việc cuối cùng trước khi nghỉ ốm. Có nhiều lúc mọi thứ thật khó khăn, nhưng những người xunh quanh đã luôn giúp mình có thêm sức mạnh. Thật cảm ơn và mình luôn yêu các bạn".