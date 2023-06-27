Hình ảnh cuối cùng của Hoa hậu qua đời ở tuổi 26 vì bạo bệnh cùng lời tâm thư đầy xúc động

Sao quốc tế 27/06/2023 14:41

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và khán giả không kìm được nước mắt khi nhìn lại những hình ảnh cuối cùng của Hoa hậu vừa mới qua đời.

Tối ngày 24/6, đài MBN thông tin, Hoa hậu Daegu 2020 Lee Yeon Je hiện là phóng viên của đài MBN vừa qua đời vào ngày 23/6 ở tuổi 26 sau khi trải qua ca phẫu thuật để điều trị một căn bệnh mãn tính.            

Hình ảnh cuối cùng của Hoa hậu qua đời ở tuổi 26 vì bạo bệnh cùng lời tâm thư đầy xúc động - Ảnh 1
Sau khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Daegu 2020, Lee Yeon Je còn gây chú ý bởi học vấn "khủng" và trở thành phóng viên của kênh truyền hình Hàn Quốc MBN

Trước khi qua đời, Hoa hậu Lee Yeon Je thông báo trên Instagram của mình rằng cô sẽ tạm dừng công việc dẫn chương trình tại đài MBN vì lý do sức khoẻ và gửi lời cảm ơn đến những người đồng nghiệp, bạn bè, khán giả đã giúp đỡ mình. Cô viết: "Đó là hai tháng vừa khóc vừa cười, ốm rồi khỏe lại. Hôm qua, nhờ những người bạn tốt bụng, mình đã hoàn thành những công việc cuối cùng trước khi nghỉ ốm. Có nhiều lúc mọi thứ thật khó khăn, nhưng những người xunh quanh đã luôn giúp mình có thêm sức mạnh. Thật cảm ơn và mình luôn yêu các bạn". 

Hình ảnh cuối cùng của Hoa hậu qua đời ở tuổi 26 vì bạo bệnh cùng lời tâm thư đầy xúc động - Ảnh 2Hình ảnh cuối cùng của Hoa hậu qua đời ở tuổi 26 vì bạo bệnh cùng lời tâm thư đầy xúc động - Ảnh 3

Hình ảnh cuối cùng của Hoa hậu qua đời ở tuổi 26 vì bạo bệnh cùng lời tâm thư đầy xúc động - Ảnh 4
Những hình ảnh cuối cùng được cô đăng trên tài khoản cá nhân vào tuần trước. Có thể thấy cô rất lạc quan, tươi tắn trước khi bước vào ca phẫu thuật

Trong bài đăng còn có hình ảnh trang giấy chứa những lời động viên mà cô nhận được từ đồng nghiệp trước khi nghỉ ốm khiến người xem không khỏi xót xa. Có thể nói, sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của Lee Yeon Je không chỉ là nỗi mất mát của gia đình mà còn khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả vô cùng thương xót.  

Hình ảnh cuối cùng của Hoa hậu qua đời ở tuổi 26 vì bạo bệnh cùng lời tâm thư đầy xúc động - Ảnh 5

Hình ảnh cuối cùng của Hoa hậu qua đời ở tuổi 26 vì bạo bệnh cùng lời tâm thư đầy xúc động - Ảnh 6

Hình ảnh cuối cùng của Hoa hậu qua đời ở tuổi 26 vì bạo bệnh cùng lời tâm thư đầy xúc động - Ảnh 7
Thông tin Hoa hậu Lee Yeon Je ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ khiến khán giả không khỏi xót xa

Lee Yeon Je sinh năm 1996. Cô tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn học Pháp tại Đại học Korea (KU) và được nhiều người biết đến khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Daegu năm 2020. Năm 2022, cô ứng tuyển vào kênh truyền hình Hàn Quốc MBN và trở thành người dẫn các bản tin kinh tế, thời sự của đài. 

Tang lễ của cô vừa diễn ra tại một bệnh viện ở Seoul vào 9h sáng (giờ địa phương) ngày 25/6.

 

Tài tử Hollywood qua đời ở tuổi 71 sau tai nạn xe máy

Tài tử Hollywood qua đời ở tuổi 71 sau tai nạn xe máy

Treat Williams, nam diễn viên xuất hiện trong hơn 120 bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám của Hollywood, đã qua đời ở tuổi 71, trong vụ tai nạn xe máy ngày 12/6 (giờ địa phương). 

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế Lee Yeon Je Hoa hậu Daegu 2020 Hoa hậu Hàn Quốc phóng viên đài MBN hoa hậu Lee Yeon Je hoa hậu qua đời vì bạo bệnh

TIN LIÊN QUAN

Tài tử Hollywood qua đời ở tuổi 71 sau tai nạn xe máy

Tài tử Hollywood qua đời ở tuổi 71 sau tai nạn xe máy

Á quân cuộc thi The Voice Trung Quốc qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 37

Á quân cuộc thi The Voice Trung Quốc qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 37

Tin buồn: Nam ca sĩ 'Đại náo thiên cung' qua đời ở tuổi 37 vì khối u ác tính

Tin buồn: Nam ca sĩ 'Đại náo thiên cung' qua đời ở tuổi 37 vì khối u ác tính

Ngã cầu thang, nữ diễn viên nổi tiếng qua đời ở tuổi 29

Ngã cầu thang, nữ diễn viên nổi tiếng qua đời ở tuổi 29

Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 31 sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng, bạn gái đi cùng cũng không qua khỏi

Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 31 sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng, bạn gái đi cùng cũng không qua khỏi

Nữ người mẫu Kbiz qua đời ở tuổi 43

Nữ người mẫu Kbiz qua đời ở tuổi 43

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 15 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu