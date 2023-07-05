Nữ idol của nhiều thế hệ bất ngờ qua đời, hưởng dương 48 tuổi

Sao quốc tế 05/07/2023 22:14

Nữ ca sĩ đình đám Coco Lee qua đời ở tuổi 48. Chị gái Coco Lee xác nhận nữ ca sĩ mắc bệnh trầm cảm và nguyên nhân của việc này là do cô đã tự tử.

Coco Lee - giọng ca từng rất nổi ở Việt Nam thời 'MTV Most Wanted' đã đi đến quyết định dại dột sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh trầm cảm.

Ngày 5/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng Coco Lee đã qua đời sau khi tự tử tại nhà riêng. Theo đó, ngày 2/7, Coco Lee đã đi đến quyết định dại dột và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Sau 3 ngày hôn mê trong viện, Coco Lee đã qua đời vào ngày 5/7.

Trên trang cá nhân, chị gái của nữ ca sĩ tiết lộ Coco Lee bị trầm cảm trong những năm gần đây. Chị gái của cô cũng đau xót khi “năm 2023 lẽ ra là năm kỷ niệm 30 năm Coco Lee ra mắt”.

Nữ idol của nhiều thế hệ bất ngờ qua đời, hưởng dương 48 tuổi - Ảnh 1

Coco Lee qua đời ở tuổi 48. Ảnh: Internet

Ngoài ra, cô cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ đã tận tình cứu chữa cũng như người hâm mộ đã ủng hộ Coco Lee trong suốt thời gian qua. Thông tin về tang lễ của nữ ca sĩ chưa được tiết lộ.

Coco Lee sinh năm 1975, từng được mệnh danh là giọng ca vàng của châu Á hay “Mariah Carey của châu Á”. Bên cạnh giọng hát ngọt ngào, cao vút đầy ấn tượng, Coco Lee còn thu hút người hâm mộ bằng khả năng vũ đạo tuyệt vời. Nhan sắc và thân hình gợi cảm cũng giúp cô tỏa sáng mỗi khi biểu diễn trên sân khấu. Coco Lee nhiều lần góp mặt trong danh sách những người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới.

Nữ idol của nhiều thế hệ bất ngờ qua đời, hưởng dương 48 tuổi - Ảnh 2

Nữ ca sĩ đình đám tự tử tại nhà riêng và đã qua đời vào ngày 5/7. Ảnh: Internet

Coco Lee là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên và duy nhất trình diễn tại lễ trao giải Oscar. Ca khúc A love before time trong bộ phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An do Coco Lee biểu diễn từng được đề cử Oscar năm 2001 ở hạng mục Ca khúc hay nhất.

Nữ idol của nhiều thế hệ bất ngờ qua đời, hưởng dương 48 tuổi - Ảnh 3
Coco Lee từng là cái tên khuấy đảo cả nền âm nhạc châu Á. Ảnh: Internet

Coco Lee có tên thật là Lý Văn, sinh năm 1975 và là ca sĩ Mỹ gốc Hong Kong (Trung Quốc). Cô sở hữu vóc dáng quyến rũ, chất giọng nội lực, từng "làm mưa làm gió" với nhiều bản hit It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way… và nổi tiếng nhất là ca khúc A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long. Những năm gần đây, sức khỏe Coco Lee giảm sút, được cho là bị ảnh hưởng từ biến cố hôn nhân với ông xã Bruce Rockowitz. Truyền thông đưa tin cuộc hôn nhân của Coco Lee rạn nứt do chồng doanh nhân nhiều lần ngoại tình. Cú sốc hôn nhân khiến Coco Lee sa sút tinh thần và sụt cân trầm trọng.

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