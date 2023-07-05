Chị gái sinh đôi của Bạch Lộc bất ngờ bị tố vô trách nhiệm, làm việc thiếu chuyên nghiệp

Sao quốc tế 05/07/2023 12:50

Mang tiếng là chị em khác họ, Bạch Lộc nằm không cũng bị réo tên.

Lý Nhất Đồng từ lâu vốn được mệnh danh là chị em sinh đôi của Bạch Lộc được các nhà làm phim săn đón. Chính vì vậy, việc cô nàng tham gia một lúc nhiều bộ phim cũng là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, dường như việc này lại đang ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cũng như tiến độ quay phim của các đoàn làm phim này. 

Chị gái sinh đôi của Bạch Lộc bất ngờ bị tố vô trách nhiệm, làm việc thiếu chuyên nghiệp - Ảnh 1
Lý Nhất Đồng cũng là một trong số các tiểu hoa được đánh giá cao diễn xuất. 

Cách đây không lâu, có nguồn thông tin cho biết Lý Nhất Đồng đang quay phim Không Thể Nói Với Người cùng Âu Hào nhưng phải bỏ dở để hoàn thành nốt lịch trình tại đoàn phim Vân Tú Hành. Ngoài ra, bộ phim Anh Hùng Chí do nữ diễn viên đóng cùng với Thành Nghị đến giờ vẫn chưa đóng máy dù đã quay được một thời gian khá lâu. Điều này khiến nhiều cư dân mạng đang nghi ngờ rằng vì Lý Nhất Đồng ôm một lúc 3 bộ phim nên các đoàn phim phải điều chỉnh lịch quay theo thời gian của nữ chính, gây ảnh hưởng đến tiến độ quay của cả 3 phim, đặc biệt là Anh Hùng Chí đã bị chậm lịch rất lâu. 

Chị gái sinh đôi của Bạch Lộc bất ngờ bị tố vô trách nhiệm, làm việc thiếu chuyên nghiệp - Ảnh 2

Chị gái sinh đôi của Bạch Lộc bất ngờ bị tố vô trách nhiệm, làm việc thiếu chuyên nghiệp - Ảnh 3

Cô được mệnh danh là nàng Hoàng Dung đẹp nhất lịch sử. 

 Khán giả cho rằng cô quá ôm công tiếc việc nhưng lại gây ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ công việc. Một số cũng cho rằng nữ diễn viễn sẽ không thể hóa thân trọn vẹn vào nhân vật khi ôm dồn 1 lúc 3 vai diễn và di chuyển liên tục đến 3 đoàn phim khác nhau. Qua đó, nhiều người chỉ trích cô có thái độ vô trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp với công việc.

Chị gái sinh đôi của Bạch Lộc bất ngờ bị tố vô trách nhiệm, làm việc thiếu chuyên nghiệp - Ảnh 4
Lý Nhất Đồng bị chỉ trích vì đóng 3 phim cùng lúc. 

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh. Cô đóng Bán yêu Khuynh Thành, Anh hùng xạ điêu (vai Hoàng Dung), Hải Đường kinh vũ yên chi thấu, Kiếm vương triều, Thời đại của anh, thời đại của em... Cô từng lọt vào Top 10 minh tinh đại lục được yêu thích nhất ở Hong Kong năm 2017.

Chị gái sinh đôi của Bạch Lộc bất ngờ bị tố vô trách nhiệm, làm việc thiếu chuyên nghiệp - Ảnh 5

Chị gái sinh đôi của Bạch Lộc bất ngờ bị tố vô trách nhiệm, làm việc thiếu chuyên nghiệp - Ảnh 6

Cô thường xuyên bị gọi là chị em sinh đôi của Bạch Lộc vì có ngoại hình quá giống nhau dù cả 2 không có quan hệ họ hàng gì. 

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng 'leo top' Weibo bởi hành động gây tranh cãi này

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng 'leo top' Weibo bởi hành động gây tranh cãi này

Diễn viên Lý Nhất Đồng vấp phải nhiều chỉ trích, trở thành cái tên hot No1 Weibo, sau khi đoạn video cho thấy cô để cả hai chân lên ghế máy bay được lan truyền.

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