Chị gái sinh đôi của Bạch Lộc bất ngờ bị tố vô trách nhiệm, làm việc thiếu chuyên nghiệp

Lý Nhất Đồng từ lâu vốn được mệnh danh là chị em sinh đôi của Bạch Lộc được các nhà làm phim săn đón. Chính vì vậy, việc cô nàng tham gia một lúc nhiều bộ phim cũng là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, dường như việc này lại đang ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cũng như tiến độ quay phim của các đoàn làm phim này.

Lý Nhất Đồng cũng là một trong số các tiểu hoa được đánh giá cao diễn xuất.

Cách đây không lâu, có nguồn thông tin cho biết Lý Nhất Đồng đang quay phim Không Thể Nói Với Người cùng Âu Hào nhưng phải bỏ dở để hoàn thành nốt lịch trình tại đoàn phim Vân Tú Hành. Ngoài ra, bộ phim Anh Hùng Chí do nữ diễn viên đóng cùng với Thành Nghị đến giờ vẫn chưa đóng máy dù đã quay được một thời gian khá lâu. Điều này khiến nhiều cư dân mạng đang nghi ngờ rằng vì Lý Nhất Đồng ôm một lúc 3 bộ phim nên các đoàn phim phải điều chỉnh lịch quay theo thời gian của nữ chính, gây ảnh hưởng đến tiến độ quay của cả 3 phim, đặc biệt là Anh Hùng Chí đã bị chậm lịch rất lâu.