Chị gái sinh đôi của Bạch Lộc bất ngờ bị tố vô trách nhiệm, làm việc thiếu chuyên nghiệp

Mang tiếng là chị em khác họ, Bạch Lộc nằm không cũng bị réo tên.
- Lý Nhất Đồng bị netizen chỉ trích vì chạy cùng lúc 3 đoàn phim, gây ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình
- Netizen lại xuýt nhận nhầm Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng khi diện cùng một kiểu áo
Lý Nhất Đồng từ lâu vốn được mệnh danh là chị em sinh đôi của Bạch Lộc được các nhà làm phim săn đón. Chính vì vậy, việc cô nàng tham gia một lúc nhiều bộ phim cũng là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, dường như việc này lại đang ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cũng như tiến độ quay phim của các đoàn làm phim này.
Cách đây không lâu, có nguồn thông tin cho biết Lý Nhất Đồng đang quay phim Không Thể Nói Với Người cùng Âu Hào nhưng phải bỏ dở để hoàn thành nốt lịch trình tại đoàn phim Vân Tú Hành. Ngoài ra, bộ phim Anh Hùng Chí do nữ diễn viên đóng cùng với Thành Nghị đến giờ vẫn chưa đóng máy dù đã quay được một thời gian khá lâu. Điều này khiến nhiều cư dân mạng đang nghi ngờ rằng vì Lý Nhất Đồng ôm một lúc 3 bộ phim nên các đoàn phim phải điều chỉnh lịch quay theo thời gian của nữ chính, gây ảnh hưởng đến tiến độ quay của cả 3 phim, đặc biệt là Anh Hùng Chí đã bị chậm lịch rất lâu.
Khán giả cho rằng cô quá ôm công tiếc việc nhưng lại gây ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ công việc. Một số cũng cho rằng nữ diễn viễn sẽ không thể hóa thân trọn vẹn vào nhân vật khi ôm dồn 1 lúc 3 vai diễn và di chuyển liên tục đến 3 đoàn phim khác nhau. Qua đó, nhiều người chỉ trích cô có thái độ vô trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp với công việc.
Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh. Cô đóng Bán yêu Khuynh Thành, Anh hùng xạ điêu (vai Hoàng Dung), Hải Đường kinh vũ yên chi thấu, Kiếm vương triều, Thời đại của anh, thời đại của em... Cô từng lọt vào Top 10 minh tinh đại lục được yêu thích nhất ở Hong Kong năm 2017.