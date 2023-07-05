Minh tinh Ôn Bích Hà tái hiện vai người đẹp Đát Kỷ năm xưa: Điệu bộ y hệt, chỉ ngoại hình khiến fan ngỡ ngàng

Mới đây, nữ diễn viên Ôn Bích Hà vừa đăng tải loạt ảnh tái hiện vai diễn để đời của mình là nàng Tô Đát Kỷ - nhân vật cô từng đóng trong bộ phim " Đát Kỷ Trụ Vương " 22 năm trước. Dù chạm ngưỡng tuổi 57 nhưng nhan sắc của "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" vẫn như ngày nào, nhiều người hâm mộ và cộng đồng mạng không ngớt lời khen "có cánh" dành cho nữ diễn viên.

Bộ phim "Đát Kỷ Trụ Vương" được dựa theo tiểu thuyết thần thoại "Phong Thần Diễn Nghĩa" của Hứa Trọng Lâm, là một bộ phim truyền hình do đài TVB sản xuất năm 2001. Ngay từ những ngày đầu công chiếu, phim nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn trong và ngoài nước khi quy tụ dàn diễn viên đình đám một thời trên màn ảnh TVB như: Trần Hạo Dân, Tiền Gia Lạc, Ôn Bích Hà, Diệp Tuyền, Lý Gia Thanh, Nguyên Hoa, Uyển Quỳnh Đan, Dương Uyển Nghi. Đặc biệt, nhan sắc của “bông hồng lửa của màn ảnh TVB” Ôn Bích Hà góp phần không nhỏ vào việc thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong bộ ảnh được Ôn Bích Hà đăng tải, cô mặc một bộ váy cổ màu vàng kem, thiết kế trễ vai tinh tế giúp nữ diễn viên khoe trọn làn da không tỳ vết

Theo Ôn Bích Hà, cô và nam tài tử Trịnh Tử Thành (người đóng vai Trụ Vương) có dịp tái hợp cùng nhau sau 22 năm khi có cơ hội tham gia lời mời quảng cáo. Cô và tài tử Trịnh Tử Thành đã có buổi quay video ngắn, chụp hình quảng cáo ở Đài Loan. Trong bộ ảnh được Ôn Bích Hà đăng tải, cô mặc một bộ váy cổ màu vàng kem, thiết kế trễ vai tinh tế giúp nữ diễn viên khoe trọn làn da không tỳ vết. Có thể thấy, dù bước sang tuổi 57 nhưng Ôn Bích Hà vẫn đẹp bất chấp thời gian từ nhan sắc đến vóc dáng.

Có thể thấy, dù bước sang tuổi 57 nhưng Ôn Bích Hà vẫn đẹp bất chấp thời gian từ nhan sắc đến vóc dáng

Ôn Bích Hà sinh năm 1966, trong gia đình có 4 anh trai và 3 chị gái, cô là con gái út trong nhà. Nhờ nhan sắc nổi bật cùng vẻ đẹp kiều diễm, năm 15 tuổi, Ôn Bích Hà lọt mắt xanh của nhà sản xuất phim và từ đó có cơ hội thử sức trong bộ phim đầu tay "Tịnh Muội Tử". Những năm đầu sự nghiệp, cô được biết đến như một "người đẹp gợi cảm" và được đánh giá là yêu vẻ đẹp hơn diễn xuất.

Nàng Tô Đát Kỷ 22 năm trước và hiện tại

Năm 2001, cô tham gia vào vai diễn Tô Đát Kỷ - mỹ nhân hồng nhan họa thủy - trong bộ phim "Đát Kỷ Trụ Vương". Dù hóa thân vào vai phản diện nhưng Ôn Bích Hà lại nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả với lối diễn xuất đa dạng cùng vẻ đẹp "hoa nhường nguyệt thẹn". Chính bộ phim này đã giúp Ôn Bích Hà trở thành diễn viên hàng đầu trên màn ảnh TVB, cô được mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" hay “bông hồng lửa của màn ảnh TVB”.

Ở tuổi 57, Ôn Bích Hà vẫn theo đuổi hình ảnh trẻ trungNữ diễn viên được nhiều đồng nghiệp và bạn bè nhận xét là trẻ trung hơn so với tuổi thật rất nhiều

Hiện tại, dù ở tuổi 43, Ôn Bích Hà vẫn được khen ngợi về khí chất, nét đẹp mĩ miều thu hút người đối diện. Nữ diễn viên được nhiều đồng nghiệp và bạn bè nhận xét là trẻ trung hơn so với tuổi thật rất nhiều. Ngoài miệt mài đóng phim, tham dự sự kiện cô còn thử sức với vai trò nhà đầu tư, giám đốc sản xuất.