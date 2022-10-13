'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà U60 vẫn đẹp như thiếu nữ

Sao quốc tế 13/10/2022 10:15

Sắc vóc của nữ diễn viên Ôn Bích Hà ở U60 khiến công chúng không khỏi xuýt xoa, trầm trồ.

Trang Sina đưa tin, mới đây Ôn Bích Hà đã xuất hiện tại một chương trình thương mại được tổ chức tại Chu Châu, Hà Nam. Sự có mặt của nữ diễn viên đã khiến khán giả vô cùng hào hứng.

on bich ha 4
Ảnh minh họa: Internet

Tại sự kiện này, Ôn Bích Hà mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn, điểm xuyết là thắt lưng hình nơ màu đỏ ngang eo. Bên cạnh đó, chất liệu nửa xuyên thấu của chiếc váy này đã làm tôn lên đôi chân thon thả, mảnh khảnh của cô.

on bich ha 1

Sau khi loạt ảnh tại chương trình này được đăng tải, công chúng đã dành nhiều lời khen cho Ôn Bích Hà, đặc biệt là nhan sắc trẻ trung ở tuổi 56 của cô. Tuy những bức ảnh này đều được chụp bằng camera thường nhưng nàng "Đát Kỷ" vẫn vô cùng duyên dáng và ngọt ngào. Được biết, bí quyết để giữ gìn sắc vóc của cô là chăm chỉ luyện tập thể thao.

Cũng trong chương trình này, Ôn Bích Hà tiết lộ cô và ông xã đã 3 năm không đón sinh nhật cùng nhau vì lý do dịch bệnh. Bên cạnh đó, hai vợ chồng cũng thường xa nhau do công việc bận rộn, nhưng tình cảm vẫn khăng khít và không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

on bich ha 2

Theo HK01, cách đây không lâu, Ôn Bích Hà đã đến Sơn Đông, Trung Quốc để ghi hình cho một quảng cáo thương hiệu rượu vang của cô. Sản phẩm rượu vang của nữ diễn viên có mặt tại cả những thị trường nước ngoài như Pháp, Chile, Tây Ban Nha,... Có thể thấy, cô vẫn phát huy được khả năng kinh doanh trời phú của mình dù kết hôn với ông xã là đại gia Hà Tổ Quang.

on bich ha 3

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Ôn Bích Hà từng tham gia vào nhiều tác phẩm như Biến Động Kinh Hồn, Hội Tam Hoàng, Anh Hùng - Điệp Huyết, Mã Hý Cuồng Phong, Bông Hồng Lửa, Chung Số Phận, Địa Hạ Tình, Tình Yêu Vĩnh Cửu... Trong đó, vai diễn Đát Kỷ trong Phong Thần Bảng đã đưa tên tuổi cô bay xa và được công chúng đặt cho danh xưng "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh".

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà và cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi 56 vì chọn đúng chồng

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà và cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi 56 vì chọn đúng chồng

Ở tuổi 56, 'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà ngày càng nhuận sắc và sống cuộc đời giàu sang, đồng thời nắm trong tay khối tài sản kếch xù.

Xem thêm
Từ khóa:   Ôn Bích Hà Đát Kỷ Ôn Bích Hà diễn viên Ôn Bích Hà sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà và cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi 56 vì chọn đúng chồng

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà và cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi 56 vì chọn đúng chồng

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà thừa nhận 3 năm sinh nhật chồng đều không ở bên

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà thừa nhận 3 năm sinh nhật chồng đều không ở bên

Cúc Tịnh Y, Ôn Bích Hà - những mỹ nhân Hoa ngữ chấp niệm tạo hình, mười năm vẫn như một

Cúc Tịnh Y, Ôn Bích Hà - những mỹ nhân Hoa ngữ chấp niệm tạo hình, mười năm vẫn như một

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc

Nhan sắc tuổi đôi mươi của Ôn Bích Hà khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

Nhan sắc tuổi đôi mươi của Ôn Bích Hà khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà bị chỉ trích vì thân thiết quá mức với con trai nuôi trong loạt ảnh mới

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà bị chỉ trích vì thân thiết quá mức với con trai nuôi trong loạt ảnh mới

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 38 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 38 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 38 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 36 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI