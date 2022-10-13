'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà U60 vẫn đẹp như thiếu nữ

Sắc vóc của nữ diễn viên Ôn Bích Hà ở U60 khiến công chúng không khỏi xuýt xoa, trầm trồ.

Trang Sina đưa tin, mới đây Ôn Bích Hà đã xuất hiện tại một chương trình thương mại được tổ chức tại Chu Châu, Hà Nam. Sự có mặt của nữ diễn viên đã khiến khán giả vô cùng hào hứng.

Ảnh minh họa: Internet

Tại sự kiện này, Ôn Bích Hà mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn, điểm xuyết là thắt lưng hình nơ màu đỏ ngang eo. Bên cạnh đó, chất liệu nửa xuyên thấu của chiếc váy này đã làm tôn lên đôi chân thon thả, mảnh khảnh của cô.

Sau khi loạt ảnh tại chương trình này được đăng tải, công chúng đã dành nhiều lời khen cho Ôn Bích Hà, đặc biệt là nhan sắc trẻ trung ở tuổi 56 của cô. Tuy những bức ảnh này đều được chụp bằng camera thường nhưng nàng "Đát Kỷ" vẫn vô cùng duyên dáng và ngọt ngào. Được biết, bí quyết để giữ gìn sắc vóc của cô là chăm chỉ luyện tập thể thao.

Cũng trong chương trình này, Ôn Bích Hà tiết lộ cô và ông xã đã 3 năm không đón sinh nhật cùng nhau vì lý do dịch bệnh. Bên cạnh đó, hai vợ chồng cũng thường xa nhau do công việc bận rộn, nhưng tình cảm vẫn khăng khít và không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Theo HK01, cách đây không lâu, Ôn Bích Hà đã đến Sơn Đông, Trung Quốc để ghi hình cho một quảng cáo thương hiệu rượu vang của cô. Sản phẩm rượu vang của nữ diễn viên có mặt tại cả những thị trường nước ngoài như Pháp, Chile, Tây Ban Nha,... Có thể thấy, cô vẫn phát huy được khả năng kinh doanh trời phú của mình dù kết hôn với ông xã là đại gia Hà Tổ Quang.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Ôn Bích Hà từng tham gia vào nhiều tác phẩm như Biến Động Kinh Hồn, Hội Tam Hoàng, Anh Hùng - Điệp Huyết, Mã Hý Cuồng Phong, Bông Hồng Lửa, Chung Số Phận, Địa Hạ Tình, Tình Yêu Vĩnh Cửu... Trong đó, vai diễn Đát Kỷ trong Phong Thần Bảng đã đưa tên tuổi cô bay xa và được công chúng đặt cho danh xưng "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh".

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà và cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi 56 vì chọn đúng chồng Ở tuổi 56, 'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà ngày càng nhuận sắc và sống cuộc đời giàu sang, đồng thời nắm trong tay khối tài sản kếch xù.

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