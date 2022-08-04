Nhan sắc tuổi đôi mươi của Ôn Bích Hà khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 04/08/2022 20:15

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào lại" một đoạn clip Ôn Bích Hà diện chiếc váy ôm vóc dáng màu đỏ trễ vai vừa nổi bật vừa quyến rũ ở độ tuổi đôi mươi.

Ôn Bích Hà sinh năm 1966 và là một trong những cái tên nổi bật nhất của giới giải trí Hong Kong những năm 1980. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các tác phẩm như Phong thần bảng, Mối tình Kim Bình, Biến động kinh hồn, Cuối đường cuồng nộ, Bông hồng lửa, Loan đao phục hận... Nữ diễn viên từng được báo chí Hong Kong mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất lịch sử", "Bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong"...

Mới đây, trong đoạn clip, Ôn Bích Hà diện chiếc váy ôm vóc dáng màu đỏ trễ vai vừa nổi bật vừa quyến rũ. Outfit giúp cô khoe được đôi chân thẳng tắp cùng đường cong 3 vòng nóng bỏng. Kết hợp cùng kiểu tóc uốn xoăn, nhan sắc người đẹp sinh năm 1966 đã thật sự làm người xem không muốn rời mắt khỏi cô. 

Nhan sắc tuổi đôi mươi của Ôn Bích Hà khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1
Nhan sắc tuổi đôi mươi của Ôn Bích Hà khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2
Nhan sắc tuổi đôi mươi của Ôn Bích Hà khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3

Ở độ tuổi U60, Ôn Bích Hà vẫn không ngần ngại phô diễn hình thể trong những bộ cánh gợi cảm. Chia sẻ trên truyền thông về bí quyết giữ dáng, nữ diễn viên tiết lộ, những năm gần đây, cô chú trọng việc rèn luyện thể lực và ăn uống đúng cách. Mỗi ngày, người đẹp họ Ôn đều chạy bộ, leo núi, bơi hoặc tập yoga khiến tinh thần luôn phấn chấn, cơ thể khoẻ mạnh. Ngoài ra, bí quyết duy trì nhan sắc không tuổi của minh tinh Đát Kỷ - Trụ Vương còn là luôn giữ tinh thần vui vẻ, không quan tâm đến những đánh giá tiêu cực. 

Nhan sắc tuổi đôi mươi của Ôn Bích Hà khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4
Nhan sắc tuổi đôi mươi của Ôn Bích Hà khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 5

Hiện tại, Ôn Bích Hà hoạt động sôi nổi các lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc, thời trang. Năm ngoái, người đẹp phát hành MV Chỉ vì quá yêu anh, đóng cặp người mẫu kém cô 20 tuổi. Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Hà Tổ Quang được 20 năm, vợ chồng nhận một cậu bé mồ côi làm con nuôi.

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