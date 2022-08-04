Nhan sắc tuổi đôi mươi của Ôn Bích Hà khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

Ôn Bích Hà sinh năm 1966 và là một trong những cái tên nổi bật nhất của giới giải trí Hong Kong những năm 1980. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các tác phẩm như Phong thần bảng, Mối tình Kim Bình, Biến động kinh hồn, Cuối đường cuồng nộ, Bông hồng lửa, Loan đao phục hận... Nữ diễn viên từng được báo chí Hong Kong mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất lịch sử", "Bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong"...

Mới đây, trong đoạn clip, Ôn Bích Hà diện chiếc váy ôm vóc dáng màu đỏ trễ vai vừa nổi bật vừa quyến rũ. Outfit giúp cô khoe được đôi chân thẳng tắp cùng đường cong 3 vòng nóng bỏng. Kết hợp cùng kiểu tóc uốn xoăn, nhan sắc người đẹp sinh năm 1966 đã thật sự làm người xem không muốn rời mắt khỏi cô.