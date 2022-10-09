'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà và cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi 56 vì chọn đúng chồng

Sao quốc tế 09/10/2022 23:16

Ở tuổi 56, 'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà ngày càng nhuận sắc và sống cuộc đời giàu sang, đồng thời nắm trong tay khối tài sản kếch xù.

Trang HK01 đưa tin, vừa qua Ôn Bích Hà đã đến Sơn Đông, Trung Quốc để ghi hình cho một quảng cáo thương hiệu rượu vang của cô.

Theo đó, thương hiệu rượu vang của Ôn Bích Hà có mặt tại cả những thị trường nước ngoài như Pháp, Chile, Tây Ban Nha,... Nữ diễn viên không chỉ kinh doanh mà còn nắm bắt được đặc điểm, quy trình sản xuất của mỗi loại sản phẩm. Hơn nữ, vì có nhiều mối quan hệ trong giới nên cô có khả năng giới thiệu sản phẩm của mình một cách rộng rãi hơn.

on bich ha 1
Thương hiệu rượu vang của Ôn Bích Hà khá nổi tiếng trong và ngoài nước

Một nguồn tin cho biết, hiện thương hiệu rượu vang của Phan Kim Liên có tới hơn 100 cửa hàng tại nhiều thành phố khác nhau. Cô đồng thời còn sở hữu nhãn hàng thời trang do bản thân tự thiết kế. Có thể thấy, cô vẫn phát huy được khả năng kinh doanh trời phú của mình dù kết hôn với ông xã là đại gia Hà Tổ Quang.

on bich ha 2

Về sự nghiệp, Ôn Bích Hà ở đỉnh cao từng khiến làng giải trí Hong Kong chao đảo với màn hóa thân hoàn hảo vào vai diễn Đát Kỷ, thậm chí cô còn được mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" và chưa từng có ai soán ngôi vị trí này. Trong thời gian còn đóng phim, cô tham gia vào nhiều tác phẩm như Biến Động Kinh Hồn, Hội Tam Hoàng, Anh Hùng - Điệp Huyết, Mã Hý Cuồng Phong, Bông Hồng Lửa, Chung Số Phận, Địa Hạ Tình, Tình Yêu Vĩnh Cửu...

on bich ha 3

on bich ha 4

Ôn Bích Hà và doanh nhân Hà Tổ Quang đã kết hôn từ năm 2000, nhưng vì nữ diễn viên sợ máu nên không dám sinh nở. Năm 2010, cặp vợ chồng sang Trung Quốc đại lục và nhận nuôi Hà Quốc Luân, sau đó hai người đưa cậu về Hong Kong nuôi dưỡng, yêu thương cậu như con ruột của mình.

on bich ha 5
Gia đình của Ôn Bích Hà

 Ảnh: Internet

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà thừa nhận 3 năm sinh nhật chồng đều không ở bên

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà thừa nhận 3 năm sinh nhật chồng đều không ở bên

Ôn Bích Hà không thể tổ chức sinh nhật cho ông xã trong 3 năm qua do dịch bệnh, cô chỉ đăng những tấm ảnh cũ cùng chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ôn Bích Hà Ôn Bích Hà và chồng Đát Kỷ Ôn Bích Hà sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà thừa nhận 3 năm sinh nhật chồng đều không ở bên

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà thừa nhận 3 năm sinh nhật chồng đều không ở bên

Cúc Tịnh Y, Ôn Bích Hà - những mỹ nhân Hoa ngữ chấp niệm tạo hình, mười năm vẫn như một

Cúc Tịnh Y, Ôn Bích Hà - những mỹ nhân Hoa ngữ chấp niệm tạo hình, mười năm vẫn như một

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc

Nhan sắc tuổi đôi mươi của Ôn Bích Hà khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

Nhan sắc tuổi đôi mươi của Ôn Bích Hà khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà bị chỉ trích vì thân thiết quá mức với con trai nuôi trong loạt ảnh mới

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà bị chỉ trích vì thân thiết quá mức với con trai nuôi trong loạt ảnh mới

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà giữ tâm hồn 'như trẻ thơ' ở tuổi 56

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà giữ tâm hồn 'như trẻ thơ' ở tuổi 56

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 28 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 28 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 28 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI