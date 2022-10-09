'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà và cuộc sống đẹp như mơ ở tuổi 56 vì chọn đúng chồng

Ở tuổi 56, 'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà ngày càng nhuận sắc và sống cuộc đời giàu sang, đồng thời nắm trong tay khối tài sản kếch xù.

Trang HK01 đưa tin, vừa qua Ôn Bích Hà đã đến Sơn Đông, Trung Quốc để ghi hình cho một quảng cáo thương hiệu rượu vang của cô. Theo đó, thương hiệu rượu vang của Ôn Bích Hà có mặt tại cả những thị trường nước ngoài như Pháp, Chile, Tây Ban Nha,... Nữ diễn viên không chỉ kinh doanh mà còn nắm bắt được đặc điểm, quy trình sản xuất của mỗi loại sản phẩm. Hơn nữ, vì có nhiều mối quan hệ trong giới nên cô có khả năng giới thiệu sản phẩm của mình một cách rộng rãi hơn.

Thương hiệu rượu vang của Ôn Bích Hà khá nổi tiếng trong và ngoài nước Một nguồn tin cho biết, hiện thương hiệu rượu vang của Phan Kim Liên có tới hơn 100 cửa hàng tại nhiều thành phố khác nhau. Cô đồng thời còn sở hữu nhãn hàng thời trang do bản thân tự thiết kế. Có thể thấy, cô vẫn phát huy được khả năng kinh doanh trời phú của mình dù kết hôn với ông xã là đại gia Hà Tổ Quang.

Về sự nghiệp, Ôn Bích Hà ở đỉnh cao từng khiến làng giải trí Hong Kong chao đảo với màn hóa thân hoàn hảo vào vai diễn Đát Kỷ, thậm chí cô còn được mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" và chưa từng có ai soán ngôi vị trí này. Trong thời gian còn đóng phim, cô tham gia vào nhiều tác phẩm như Biến Động Kinh Hồn, Hội Tam Hoàng, Anh Hùng - Điệp Huyết, Mã Hý Cuồng Phong, Bông Hồng Lửa, Chung Số Phận, Địa Hạ Tình, Tình Yêu Vĩnh Cửu... Ôn Bích Hà và doanh nhân Hà Tổ Quang đã kết hôn từ năm 2000, nhưng vì nữ diễn viên sợ máu nên không dám sinh nở. Năm 2010, cặp vợ chồng sang Trung Quốc đại lục và nhận nuôi Hà Quốc Luân, sau đó hai người đưa cậu về Hong Kong nuôi dưỡng, yêu thương cậu như con ruột của mình. Gia đình của Ôn Bích Hà Ảnh: Internet

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà thừa nhận 3 năm sinh nhật chồng đều không ở bên Ôn Bích Hà không thể tổ chức sinh nhật cho ông xã trong 3 năm qua do dịch bệnh, cô chỉ đăng những tấm ảnh cũ cùng chồng.

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