Giá vàng hôm nay, ngày 11/8/2026: Tăng nhanh, vàng SJC và nhẫn đắt thêm 1,4 triệu/lượng

Đời sống 11/08/2026 09:17

Hôm nay, ngày 11/8/2026 giá vàng đồng loạt tăng nhưng không đồng đều giữa các đơn vị kinh doanh. Giá mua và bán cũng có mức tăng giảm khác nhau, chênh lệch giữa giá mua và bán rút ngắn lại.

Theo thông ton VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch hôm nay (11/8), lúc 8h33', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 142-145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/8/2026: Tăng nhanh, vàng SJC và nhẫn đắt thêm 1,4 triệu/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống 140,5-144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141-145 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 30 USD mỗi ounce, lên gần 4.420 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 10.8), kim loại quý tăng mạnh khi thị trường cân bằng giữa dữ liệu việc làm yếu kém của tuần trước với sự phục hồi của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc và khả năng về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất.

Tình hình thị trường hiện tại vẫn bị chi phối bởi sự xung đột giữa cú sốc việc làm và rủi ro lạm phát do giá dầu tăng. Số liệu việc làm tháng 7 giảm 23.000, số liệu các tháng trước đó được điều chỉnh giảm và dữ liệu tuần trước đã đẩy xác suất ngụ ý về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9 xuống còn 44,4% từ mức 54,7% trước khi công bố. Tâm lý lạc quan đó đã giảm dần khi xác suất tăng lãi suất leo trở lại mức 51,7%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc 30 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 5,244%, chỉ thấp hơn mức cao nhất đóng cửa ngày 31.7 là 5,253%. Thị trường vàng sẽ có những "thách thức" trong tuần này khi các chỉ số CPI, PPI và doanh số bán lẻ được công bố.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/8/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn giảm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/8/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn giảm 500 nghìn/lượng

Hôm nay, ngày 10/8/2026 giá vàng đảo chiều giảm khi thế giới mất lực tăng. Trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn giảm 500 nghìn đồng/lượng.

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