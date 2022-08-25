Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc

Sao quốc tế 25/08/2022 15:41

Làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều sao nữ sở hữu góc nghiêng cực phẩm, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít đại mỹ nhân nổi danh lại có góc nghiêng "phản chủ" với dung nhan tuyệt sắc của mình.

Nhắc đến Ôn Bích Hà, mình có thể dùng hàng loạt mỹ từ như quyến rũ, đài các, tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành... Khán giả khi nhắc đến Ôn Bích Hà đều nhớ ngay đến vai diễn Đắc Kỷ cô đã từng làm say đắm bao nhiêu mọt phim.

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 2Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 3

Thế như khuôn mặt Ôn Bích Hà tưởng chừng đã rất hoàn hảo lại có một nhược điểm. Hóa ra, mỹ nhân nổi danh Hoa ngữ lại có sống mũi chẳng hề cao, thế nên góc nghiêng của cô cũng ảnh hưởng theo, chẳng còn dáng vẻ phong hoa tuyệt đại nữa. Tuy nhiên, kém là kém so với góc nhìn trực diện của Ôn Bích Hà thôi nhé, chứ thật ra cô vẫn xinh đẹp vô cùng.

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 4Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 5Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 6

mỹ nhân nổi danh Hoa ngữ lại có sống mũi chẳng hề cao

Âu Dương Na Na

Âu Dương Na Na là sao nữ sở hữu vẻ đẹp đậm chất thanh xuân, thế nên cô từng được cư dân mạng ca tụng là "tình đầu quốc dân" của Hoa ngữ. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp cùng thần thái thanh thuần này, khó ai có thể tin được là Âu Dương Na Na lại có góc nghiêng "phản chủ" vô cùng.

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 7

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 8

Vài năm trước, khoảnh khắc Âu Dương Na Na và Cổ Lực Na Trát xuất hiện chung trong một khung hình còn từng gây bão mạng xã hội bên Trung. Lý do là "thiên tài cello" đã bị "mỹ nhân Tân Cương" chiếm spotlight khi cùng khoe góc nghiêng.

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 9Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 10

Âu Dương Na Na lại có góc nghiêng "phản chủ" vô cùng.

Nghê Ni

"Mưu nữ lang" Nghê Ni dù có sự nghiệp phim ảnh không rực rỡ lắm nhưng chính sắc vóc lẫn thần thái xinh đẹp đã giúp nữ diễn viên trụ vững trong danh sách các ngôi sao hàng đầu Cbiz. Cứ nhìn vào những khoảnh khắc khoe sắc trên thảm đỏ hay tạp chí của người đẹp này mà xem, các bạn sẽ hiểu tại sao "fan qua đường" của Nghê Ni lại đông đến vậy.

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 11Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 12Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 13

Chắc ông trời cũng nhận thấy mình đã quá ưu ái cho Nghê Ni nên đã rút bớt nhan sắc ở góc nghiêng của nữ diễn viên để cô đừng quá chói mắt. May mắn là ngũ quan của Nghê Ni vốn đã hút mắt lại thêm thần thái đài các nên dù góc nghiêng không hoàn mỹ như chính diện thì ngôi sao Lưu Kim Tuế Nguyệt vẫn đáng được ghen tỵ.

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 14

Lương Tiểu Băng

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 15Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 16

Năm xưa, khi đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, Lương Tiểu Băng từng được người ta ca tụng là "hoàng hậu cổ trang" đó. Thuở ấy, Lương Tiểu Băng dù là đứng cạnh Viên Vịnh Nghi vẫn chẳng hề thua kém một chút nào.

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 17

Lương Tiểu Băng lại có góc nghiêng lạc quẻ vô cùng

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều với khả năng biến hóa đa dạng từ ngọt ngào đáng yêu sang quyến rũ sắc sảo, chắc chẳng ai đoán được Lương Tiểu Băng lại có góc nghiêng lạc quẻ vô cùng. Nếu nhìn từ những bức hình này, chắc hẳn mọi người cũng hiểu tại sao rồi nhỉ.

Vương Diễm

Vào đầu những năm 2000, Vương Diễm từng là một trong những cái tên được các nhà làm phim ưu ái nhất Hoa ngữ. Bởi ngoài tài nhập vai xuất sắc, khí chất cổ điển dịu dàng đậm nét Á đông thì nhan sắc xinh đẹp cũng là ưu thế vượt trội của Vương Diễm.

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 18Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 19Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 20

Tuy nhiên, Vương Diễm cũng thuộc hội mỹ nhân có sống mũi chẳng cao. Vì chút vấn đề ấy mà góc nghiêng của cô không gây kinh diễm như lúc nhìn thẳng, chỉ có thể xếp vào hàng tiểu mỹ nhân mà thôi. Và đây chính là lý do mà chúng ta thường chỉ bắt gặp "Tình cách cách" khoe sắc ở những cảnh trực diện.

Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 21Ôn Bích Hà, Nghê Ni và dàn mỹ nhân Cbiz sở hữu góc nghiêng lạc quẻ so với dung nhan tuyệt sắc - Ảnh 22

 

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