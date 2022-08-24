Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba "đỉnh lưu" Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng?

Sao quốc tế 24/08/2022 10:19

Một điều khá thú vị là 3 nàng "đỉnh lưu" Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử đều đang quay phim cổ trang thần tượng.

Theo lý ở ngưỡng tuổi ngoài 30, Dương Mịch cùng với Triệu Lệ DĩnhDương Tử nên phải chuyển hình, nhưng vì lý do gì mà họ vẫn cứ miệt mài với dòng phim cổ trang – thần tượng? Tất cả cũng vì do độ thành công của các dự án gần đây của họ đều không đạt được mức độ thành công như mong đợi.

Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba 'đỉnh lưu' Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng? - Ảnh 1

Cả ba sao nữ này có một điểm chung là đều bật lên nhờ những bộ phim cổ trang – thần tượng. Trong nền phim ảnh Hoa Ngữ, dòng phim cổ trang thường dễ thành công hơn so với thể loại khác, cho nên không chỉ Mịch – Dĩnh – Tử muốn đóng các dự án phim này mà nhiều diễn viên trẻ khác cũng đổ xô đi nhận các bộ phim thuộc thể loại này. Với sức hút lớn đến từ phim cổ trang, lại có những lợi thế bên dòng phim này nên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đều quyết định chọn quay về đóng cổ trang với hy vọng sẽ giúp thay đổi thực trạng hiện tại của mình đồng thời vẫn giữ được lượng nhiệt vốn có.

Dương Mịch nổi đình nổi đám suốt 11 năm qua và hầu như những bộ phim làm nên tên tuổi cho cô đều là phim cổ trang, ví dụ như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Cũng giống như nhiều ngôi sao khác, Dương Mịch từng muốn chuyển hình và nhận những vai diễn gai góc hơn, chỉ có điều cô ấy không thể tạo ra bứt phá.

 Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba 'đỉnh lưu' Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng? - Ảnh 2Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba 'đỉnh lưu' Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng? - Ảnh 3Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba 'đỉnh lưu' Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng? - Ảnh 4Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba 'đỉnh lưu' Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng? - Ảnh 5

Kể từ sau Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, đã 5 năm rồi Dương Mịch không có phim nổi đình nổi đám, các dự án thì cứ flop dần đều. Nhưng nếu so ra thì mấy dự án cổ trang – thần tượng của Dương Mịch như Phù Dao hay Hộc Châu Phu Nhân đều có thành tích ổn áp hơn so với phim hiện đại mà cô ấy đóng. Vì thế nên cổ trang – thần tượng được coi là vùng an toàn của Dương Mịch, đây cũng chính là lý do khiến cô ấy nhận Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba 'đỉnh lưu' Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng? - Ảnh 6

Triệu Lệ Dĩnh là một trường hợp rất giống với Dương Mịch khi mà các tác phẩm nổi tiếng nhất của cô ấy đều là cổ trang cả, từ Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện cho đến Minh Lan Truyện. Tái xuất sau khi sinh con vào năm 2019, ngoài bộ Hữu Phỉ ra thì Triệu Lệ Dĩnh cũng chuyển hình luôn, chỉ có điều 2 bộ phim Ai Là Hung Thủ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lại không thành công như mong đợi.

Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba 'đỉnh lưu' Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng? - Ảnh 7Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba 'đỉnh lưu' Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng? - Ảnh 8Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba 'đỉnh lưu' Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng? - Ảnh 9

Tất cả mọi người đều nghĩ Triệu Lệ Dĩnh sẽ kiên trì với việc chuyển hình nhưng rồi cô ấy vẫn lại quay về với dòng phim cổ trang – thần tượng bằng dự án Dữ Phượng Hành đóng cặp với Lâm Canh Tân. Trước đây mọi người suy đoán việc Triệu Lệ Dĩnh đóng Dữ Phượng Hành là do bị “tư bản” ép buộc nhưng thực tế cho lại cho thấy ngược lại. Nhìn vào thực tế đều thấy rõ con đường “lưu lượng” đã  mang lại quá nhiều lợi ích cho Triệu Lệ Dĩnh cho nên nếu từ bỏ vị thế “đỉnh lưu” trong khi chuyển hình chưa thành công thì sẽ ảnh hưởng kha khá đến sự nghiệp.

Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba 'đỉnh lưu' Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng? - Ảnh 10

Về phần Dương Tử, cô ấy như một sự pha trộn giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Dương Tử trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, sau đó bộ Thân Ái Nhiệt Ái cũng giúp cô giữ vững vị trí đỉnh lưu Cbiz. Tuy nhiên, thời đỉnh cao của Dương Tử cũng nhanh chóng đi qua khi Nữ Bác Sĩ Tâm Lý và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn có thành tích dưới mức mong đợi.

Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba 'đỉnh lưu' Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng? - Ảnh 11Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba 'đỉnh lưu' Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng? - Ảnh 12Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba 'đỉnh lưu' Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng? - Ảnh 13

Dương Tử  quay lại dòng phim cổ trang, đặt kỳ vọng vào Trầm Vụn Hương Phai nhưng tiếc rằng bộ này cũng không đem lại sức hút. Hiện tại, Dương Tử đang đang quay bộ cổ trang khác là Trường Tương Tư nhưng sự mong đợi của khán giả đang dần bớt đi. Tuy nhiên, đối với Dương Tử thì cổ trang – thần tượng vẫn có khả năng giúp cô ấy “lật ngược tình thế”, dù sao dòng phim này cũng là vùng an toàn, cho dù không thể tạo ra “bom tấn” như Hương Mật Tựa Khói Sương thì ít nhất Dương Tử vẫn có thể quảng bá hình ảnh, duy trì độ nhận diện trên mảnh truyền hình.

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử hiện đang gặp những bước khó trong sự nghiệp. Để có thể giữ được vị thế “đỉnh lưu” trước các tân binh trẻ tuổi hơn, cả ba người đều quyết định đóng cổ trang – thần tượng, dòng phim đã giúp họ thành danh. Nhưng mấy bộ phim mà họ đang đóng liệu có giúp ích được gì không thì chúng ta hãy cùng đợi phim lên sóng xem sao.

Hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa single "Vogue Film"khiến mọi người đồng loạt trầm trồ, dự đoán sẽ tạo ra xu hướng mới trong việc kẻ mắt

Hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa single "Vogue Film"khiến mọi người đồng loạt trầm trồ, dự đoán sẽ tạo ra xu hướng mới trong việc kẻ mắt

Triệu Lệ Dĩnh luôn có dũng khí để thử những phong cách mới lạ và mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phim Hoa Ngữ Đỉnh lưu Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch

TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa single "Vogue Film"khiến mọi người đồng loạt trầm trồ, dự đoán sẽ tạo ra xu hướng mới trong việc kẻ mắt

Hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa single "Vogue Film"khiến mọi người đồng loạt trầm trồ, dự đoán sẽ tạo ra xu hướng mới trong việc kẻ mắt

Không phải Triệu Lộ Tư, hóa ra nữ diễn viên này mới là 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh' cọ nhiệt đàn chị?

Không phải Triệu Lộ Tư, hóa ra nữ diễn viên này mới là 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh' cọ nhiệt đàn chị?

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đội đấu lạp: Triệu Lệ Dĩnh bị chê tiều tụy lộ vẻ mệt mỏi, Triệu Lộ Tư được khen trong trẻo, thuần khiết

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình đội đấu lạp: Triệu Lệ Dĩnh bị chê tiều tụy lộ vẻ mệt mỏi, Triệu Lộ Tư được khen trong trẻo, thuần khiết

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh tung ảnh hậu trường hé lộ tạo hình đầy nét vương giả, thần thái của mỹ nhân

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh tung ảnh hậu trường hé lộ tạo hình đầy nét vương giả, thần thái của mỹ nhân

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thay đổi 180 độ hậu ly hôn: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Thiến sự nghiệp vô cùng xán lạn, Angela Baby tuột dốc không phanh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thay đổi 180 độ hậu ly hôn: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Thiến sự nghiệp vô cùng xán lạn, Angela Baby tuột dốc không phanh

Địch Lệ Nhiệt Ba 'hất cẳng' Dương Mịch, thẳng tiến đứng 'ngang hàng' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử về mặt thù lao phim ảnh?

Địch Lệ Nhiệt Ba 'hất cẳng' Dương Mịch, thẳng tiến đứng 'ngang hàng' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử về mặt thù lao phim ảnh?

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 10 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI