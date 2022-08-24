Cùng đều thay đổi dòng phim, tại sao ba "đỉnh lưu" Mịch - Dĩnh - Tử vẫn quay về đóng phim cổ trang thần tượng?

Theo lý ở ngưỡng tuổi ngoài 30, Dương Mịch cùng với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử nên phải chuyển hình, nhưng vì lý do gì mà họ vẫn cứ miệt mài với dòng phim cổ trang – thần tượng? Tất cả cũng vì do độ thành công của các dự án gần đây của họ đều không đạt được mức độ thành công như mong đợi.

Dương Mịch nổi đình nổi đám suốt 11 năm qua và hầu như những bộ phim làm nên tên tuổi cho cô đều là phim cổ trang, ví dụ như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Cũng giống như nhiều ngôi sao khác, Dương Mịch từng muốn chuyển hình và nhận những vai diễn gai góc hơn, chỉ có điều cô ấy không thể tạo ra bứt phá.

Cả ba sao nữ này có một điểm chung là đều bật lên nhờ những bộ phim cổ trang – thần tượng. Trong nền phim ảnh Hoa Ngữ, dòng phim cổ trang thường dễ thành công hơn so với thể loại khác, cho nên không chỉ Mịch – Dĩnh – Tử muốn đóng các dự án phim này mà nhiều diễn viên trẻ khác cũng đổ xô đi nhận các bộ phim thuộc thể loại này. Với sức hút lớn đến từ phim cổ trang, lại có những lợi thế bên dòng phim này nên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đều quyết định chọn quay về đóng cổ trang với hy vọng sẽ giúp thay đổi thực trạng hiện tại của mình đồng thời vẫn giữ được lượng nhiệt vốn có.

Kể từ sau Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, đã 5 năm rồi Dương Mịch không có phim nổi đình nổi đám, các dự án thì cứ flop dần đều. Nhưng nếu so ra thì mấy dự án cổ trang – thần tượng của Dương Mịch như Phù Dao hay Hộc Châu Phu Nhân đều có thành tích ổn áp hơn so với phim hiện đại mà cô ấy đóng. Vì thế nên cổ trang – thần tượng được coi là vùng an toàn của Dương Mịch, đây cũng chính là lý do khiến cô ấy nhận Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Triệu Lệ Dĩnh là một trường hợp rất giống với Dương Mịch khi mà các tác phẩm nổi tiếng nhất của cô ấy đều là cổ trang cả, từ Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện cho đến Minh Lan Truyện. Tái xuất sau khi sinh con vào năm 2019, ngoài bộ Hữu Phỉ ra thì Triệu Lệ Dĩnh cũng chuyển hình luôn, chỉ có điều 2 bộ phim Ai Là Hung Thủ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lại không thành công như mong đợi.

Tất cả mọi người đều nghĩ Triệu Lệ Dĩnh sẽ kiên trì với việc chuyển hình nhưng rồi cô ấy vẫn lại quay về với dòng phim cổ trang – thần tượng bằng dự án Dữ Phượng Hành đóng cặp với Lâm Canh Tân. Trước đây mọi người suy đoán việc Triệu Lệ Dĩnh đóng Dữ Phượng Hành là do bị “tư bản” ép buộc nhưng thực tế cho lại cho thấy ngược lại. Nhìn vào thực tế đều thấy rõ con đường “lưu lượng” đã mang lại quá nhiều lợi ích cho Triệu Lệ Dĩnh cho nên nếu từ bỏ vị thế “đỉnh lưu” trong khi chuyển hình chưa thành công thì sẽ ảnh hưởng kha khá đến sự nghiệp.

Về phần Dương Tử, cô ấy như một sự pha trộn giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Dương Tử trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, sau đó bộ Thân Ái Nhiệt Ái cũng giúp cô giữ vững vị trí đỉnh lưu Cbiz. Tuy nhiên, thời đỉnh cao của Dương Tử cũng nhanh chóng đi qua khi Nữ Bác Sĩ Tâm Lý và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn có thành tích dưới mức mong đợi.

Dương Tử quay lại dòng phim cổ trang, đặt kỳ vọng vào Trầm Vụn Hương Phai nhưng tiếc rằng bộ này cũng không đem lại sức hút. Hiện tại, Dương Tử đang đang quay bộ cổ trang khác là Trường Tương Tư nhưng sự mong đợi của khán giả đang dần bớt đi. Tuy nhiên, đối với Dương Tử thì cổ trang – thần tượng vẫn có khả năng giúp cô ấy “lật ngược tình thế”, dù sao dòng phim này cũng là vùng an toàn, cho dù không thể tạo ra “bom tấn” như Hương Mật Tựa Khói Sương thì ít nhất Dương Tử vẫn có thể quảng bá hình ảnh, duy trì độ nhận diện trên mảnh truyền hình.

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử hiện đang gặp những bước khó trong sự nghiệp. Để có thể giữ được vị thế “đỉnh lưu” trước các tân binh trẻ tuổi hơn, cả ba người đều quyết định đóng cổ trang – thần tượng, dòng phim đã giúp họ thành danh. Nhưng mấy bộ phim mà họ đang đóng liệu có giúp ích được gì không thì chúng ta hãy cùng đợi phim lên sóng xem sao.