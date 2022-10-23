Choáng váng với danh tính người thừa kế tài sản 'khổng lồ' của 'Đát kỷ' Ôn Bích Hà

Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, Ôn Bích Hà vẫn được các thương hiệu, nhà đầu tư chào mời... nhờ danh tiếng từ những tác phẩm kinh điển cũ.

Vào ngày 23/10, trang HK01 đưa tin, Ôn Bích Hà tham gia sự kiện tại thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Nữ diễn viên được yêu thích tại đại lục nhờ danh tiếng từ những tác phẩm kinh điển cũ. Đồng thời, nữ diễn viên giữ được sắc vóc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, Ôn Bích Hà vẫn được các thương hiệu, nhà đầu tư chào mời, thù lao tham dự một sự kiện của cô là 500.000 NDT (69.000 USD).

Ôn Bích Hà hiện là một trong những ngôi sao giàu có nhất giới giải trí Hương Cảng. Ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng, cô được trả cát-xê hàng triệu USD. Hiện tại, Ôn Bích Hà gây chú ý với vai trò doanh nhân. Tài sản của nàng "Đát Kỷ" đang tăng lên hoạt động đầu tư, kinh doanh đang vào cầu. Đầu tháng 10, Ôn Bích Hà đến Sơn Đông, Trung Quốc quay quảng cáo rượu vang. Cô kinh doanh rượu vang đỏ từ vài năm trước và sắp ra mắt thương hiệu mới. Theo báo cáo tài chính được nữ diễn viên đăng tải, sản phẩm của cô bán rất chạy ở Trung Quốc Đại lục, Hong Kong, và mang về cho Ôn Bích Hà khoản lợi nhuận khổng lồ.

Nhờ sự tận tâm, mối quan hệ rộng rãi và danh tiếng trong ngành giải trí, Ôn Bích Hà hiện sở hữu đế chế thương nghiệp hùng mạnh. Trang tin cho biết sau 4 năm đầu tư kinh doanh, cô hiện là bà chủ của hàng trăm cửa hàng trên khắp Trung Quốc. Cô cũng có hơn 100 cửa hàng hoa. Ngoài ra, cô còn nắm trong tay chuỗi cửa hàng ẩm thực hay công ty điện ảnh. Sau này, vợ chồng cô Ôn Bích Hà sẽ để lại toàn bộ gia sản cho con trai nuôi Xavier. Nữ diễn viên không sinh con để giữ vóc dáng, và nhận nuôi bé Xavier từ năm 2000. Ôn Bích Hà sinh năm 1966. Cô là một trong những cái tên nổi bật nhất và là biểu tượng nhan sắc của giới giải trí Hong Kong những năm 1980. Nữ diễn viên được báo chí Trung Quốc mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất lịch sử", "Bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong". Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các tác phẩm như Phong thần bảng, Mối tình Kim Bình, Biến động kinh hồn, Cuối đường cuồng nộ, Bông hồng lửa, Loan đao phục hận... Theo Sina, ở tuổi 56, Ôn Bích Hà vẫn giữ được vẻ trẻ trung, gợi cảm. Cô được ngưỡng mộ khi có cuộc sống giàu có, hạnh phúc bên doanh nhân Hà Tổ Quang.

Phạm Băng Băng, Ôn Bích Hà và những nàng 'Đát Kỷ' được công chúng yêu thích nhất Tuy từng có rất nhiều sao nữ hóa thân vào vai Đát Kỷ, nhưng chỉ có những cái tên dưới đây là được công chúng yêu thích và quan tâm nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/choang-vang-voi-danh-tinh-nguoi-thua-ke-tai-san-khong-lo-cua-dat-ky-on-bich-ha-516914.html