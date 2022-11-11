'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà để lộ dấu hiệu lão hóa, nhan sắc già nua dù được xem là 'mỹ nhân không tuổi'

Sao quốc tế 11/11/2022 16:17

Với những dấu hiệu tuổi tác "rõ mười mươi" trên khuôn mặt, Ôn Bích Hà của hiện tại đã không còn là "mỹ nhân không tuổi" được người người ngưỡng mộ.

Trong một sự kiện giới thiệu sản phẩm mới đây, Ôn Bích Hà đã tham dự với tư cách khách mời và nhanh chóng trở thành tâm điểm. Ở lần xuất hiện này, nữ minh tinh diện chiếc đầm đỏ cực rực rỡ và lộng lẫy với phong cách thiết kế mang hơi hướng "công chúa".

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Ôn Bích Hà nổi bật với trang phục màu đỏ, tựa trang phục của 'công chúa' - Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, Ôn Bích Hà luôn được biết đến với danh xưng "người đẹp không tuổi" nhờ nhan sắc trẻ trung hơn tuổi thật của mình. Dẫu vậy, qua loạt ảnh trong sự kiện lần này, dù được trang điểm kỹ thì nữ diễn viên vẫn để lộ dấu hiệu lão hóa.

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Dù được trang điểm kỹ thì Ôn Bích Hà vẫn để lộ dấu hiệu lão hóa - Ảnh: Internet

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự thất vọng vì nhan sắc héo tàn của Ôn Bích Hà, có nhiều người lại cho rằng ở tuổi 56 thì không những nàng "Đát Kỷ" mà bất kỳ ai cũng không thể giữ được sự trẻ trung như thuở đôi mươi. Được biết, dù đã ngoài 50 thì Ôn Bích Hà vẫn chăm chỉ tập gym và có một chế độ ăn nghiêm ngặt để giữ gìn sắc vóc.

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Dấu hiệu tuổi tác của Ôn Bích Hà được thể hiện rõ trong ảnh chưa được chỉnh sửa - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Ôn Bích Hà cũng đã xuất hiện tại một sự kiện công khai, tuy nhiên khán giả lại khá thất vọng bởi nhan sắc thật của cô trong các bức ảnh chưa qua photoshop. Hình ảnh được chụp từ những ống kính bình thường, chưa qua chỉnh sửa cho thấy rõ những nếp nhăn của nàng "Đát Kỷ" vô cùng rõ ràng kèm với gương mặt cứng đờ, thiếu tự nhiên.

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Ôn Bích Hà, sinh năm 1966, tại Quảng Đông, Trung Quốc. Ở đỉnh cao sự nghiệp, cô từng tham gia vào nhiều tác phẩm như Biến Động Kinh Hồn, Hội Tam Hoàng, Anh Hùng - Điệp Huyết, Mã Hý Cuồng Phong, Bông Hồng Lửa, Chung Số Phận, Địa Hạ Tình, Tình Yêu Vĩnh Cửu... Trong đó, vai diễn Đát Kỷ trong Phong Thần Bảng đã đưa tên tuổi cô bay xa và được công chúng đặt cho danh xưng "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh".

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Về đời tư, Ôn Bích Hà kết hôn cùng đại gia Hà Tổ Quang vào năm 2000. Hai người không sinh con, mà nhận nuôi một bé trai, tên Xavier.

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