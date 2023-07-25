Xôn xao thông tin trợ lý nam ca sĩ nổi tiếng 'tác động vật lý' khán giả tại sân bay

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung dậy sóng trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trợ lý Trương Kiệt có hành vi "tác động vật lý" với khán giả giữa nơi công cộng. Được biết, dù nam ca sĩ đã đeo mắt kính, bịt khẩu trang, đội nón nhưng vẫn được khán giả nhận ra và quay phim lại.

Được biết, khi xuất hiện tại một sân bay, Trương Kiệt dù đã đeo mắt kính, bịt khẩu trang, đội nón nhưng vẫn được khán giả nhận ra và quay phim lại

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng, một khán giả tình cờ nhận ra ca sĩ Trương Kiệt tại một sân bay nên cầm điện thoại để ghi lại sự xuất hiện của anh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy máy quay, trợ lý của nam ca sĩ bất ngờ tiến lại gần rồi có hành vi "tác động vật lý" thô bạo rồi rời đi, khiến chủ nhân đoạn clip có đôi chút bàng hoàng.

Hành động này của trợ lý Trương Kiệt khiến cộng đồng khán giả và người hâm mộ nam ca sĩ không khỏi bất bình và bùng nổ hai luồng tranh cãi dữ dội. Bên cạnh những ý kiến cảm thông, cho rằng hành vi của trợ lý là động thái ngăn cản, nhằm bảo vệ cho sự riêng tư của Trương Kiệt, thì số đông khán giả và người hâm mộ cho rằng đây là việc làm không thể chấp nhận được bởi trợ lý có thể mở lời nhẹ nhàng rằng không muốn quay phim thì hẳn sẽ được khán giả cảm thông và không khi hình lại.

Khoảnh khắc trợ lý Trương Kiệt có hành vi "tác động vật lý" với khán giả giữa nơi công cộng khiến cộng đồng mạng xôn xao

Trương Kiệt là nam ca sĩ nhạc pop nổi tiếng trong Cbiz. Bắt đầu từ bàn tay trắng nhưng bằng chính thực lực của bản thân, anh đã từng bước tiến đến vị trí mà biết bao đồng nghiệp khác đều mơ ước. Hiện tại, khi nhắc đến Trương Kiệt mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái tên “ông hoàng nhạc phim” bởi anh là người thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim Hoa ngữ được yêu thích như: "Bên nhau trọn đời", "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa", "Cổ kiếm kỳ đàm",...

Trương Kiệt khiến nhiều người ngưỡng mộ với mối tình bền bỉ suốt hơn một thập kỷ với nàng MC quốc dân Tạ Na

Ngoài tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, Trương Kiệt còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với mối tình bền bỉ suốt hơn một thập kỷ với nàng MC quốc dân Tạ Na. Trương Kiệt và Tạ Na công khai hẹn hò vào năm 2007. Yêu nhau 4 năm, cả hai tổ chức hôn lễ vào năm 2011. Mối tình của hai người từng bị nhiều người ném đá và nghi hoặc. Nhiều người cho rằng Trương Kiệt mượn danh tiếng của Tạ Na để phát triển sự nghiệp ca sĩ.

Trương Kiệt - Tạ Na là cặp đôi vàng của làng giải trí Cbiz. Hiện tại, cả hai đã có 3 cô con gái xinh xắn, trong đó có 1 cặp sinh đôi

Sau tất cả, cặp đôi đã chứng minh tình cảm sắt son không cần phải quá phô trương trên mạng xã hội. Đến nay, Tạ Na và Trương Kiệt đã có 3 cô con gái xinh xắn, trong đó có 1 cặp sinh đôi. Ngày 26/9/2021, nhân dịp kỷ niệm 10 năm hôn nhân, Trương Kiệt đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên bà xã Tạ Na: "Từ năm 2011 đến năm 2021, 10 năm nắm tay nhau tiến về phía trước. Tình yêu vẫn ở đây, tiếp tục thêm nhiều lần 10 năm nữa, yêu em!".