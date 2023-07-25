Xôn xao thông tin trợ lý nam ca sĩ nổi tiếng 'tác động vật lý' khán giả tại sân bay

Sao quốc tế 25/07/2023 10:49

Hành động của trợ lý nam ca sĩ khiến cộng đồng khán giả và người hâm mộ không khỏi bất bình.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung dậy sóng trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trợ lý Trương Kiệt có hành vi "tác động vật lý" với khán giả giữa nơi công cộng. Được biết, dù nam ca sĩ đã đeo mắt kính, bịt khẩu trang, đội nón nhưng vẫn được khán giả nhận ra và quay phim lại.

 

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng, một khán giả tình cờ nhận ra ca sĩ Trương Kiệt tại một sân bay nên cầm điện thoại để ghi lại sự xuất hiện của anh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy máy quay, trợ lý của nam ca sĩ bất ngờ tiến lại gần rồi có hành vi "tác động vật lý" thô bạo rồi rời đi, khiến chủ nhân đoạn clip có đôi chút bàng hoàng. 

Xôn xao thông tin trợ lý nam ca sĩ nổi tiếng 'tác động vật lý' khán giả tại sân bay - Ảnh 1

Được biết, khi xuất hiện tại một sân bay, Trương Kiệt dù đã đeo mắt kính, bịt khẩu trang, đội nón nhưng vẫn được khán giả nhận ra và quay phim lại

Hành động này của trợ lý Trương Kiệt khiến cộng đồng khán giả và người hâm mộ nam ca sĩ không khỏi bất bình và bùng nổ hai luồng tranh cãi dữ dội. Bên cạnh những ý kiến cảm thông, cho rằng hành vi của trợ lý là động thái ngăn cản, nhằm bảo vệ cho sự riêng tư của Trương Kiệt, thì số đông khán giả và người hâm mộ cho rằng đây là việc làm không thể chấp nhận được bởi trợ lý có thể mở lời nhẹ nhàng rằng không muốn quay phim thì hẳn sẽ được khán giả cảm thông và không khi hình lại. 

Xôn xao thông tin trợ lý nam ca sĩ nổi tiếng 'tác động vật lý' khán giả tại sân bay - Ảnh 2

Xôn xao thông tin trợ lý nam ca sĩ nổi tiếng 'tác động vật lý' khán giả tại sân bay - Ảnh 3
Khoảnh khắc trợ lý Trương Kiệt có hành vi "tác động vật lý" với khán giả giữa nơi công cộng khiến cộng đồng mạng xôn xao

Trương Kiệt là nam ca sĩ nhạc pop nổi tiếng trong Cbiz. Bắt đầu từ bàn tay trắng nhưng bằng chính thực lực của bản thân, anh đã từng bước tiến đến vị trí mà biết bao đồng nghiệp khác đều mơ ước. Hiện tại, khi nhắc đến Trương Kiệt mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái tên “ông hoàng nhạc phim” bởi anh là người thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim Hoa ngữ được yêu thích như: "Bên nhau trọn đời", "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa", "Cổ kiếm kỳ đàm",...

Xôn xao thông tin trợ lý nam ca sĩ nổi tiếng 'tác động vật lý' khán giả tại sân bay - Ảnh 4

Xôn xao thông tin trợ lý nam ca sĩ nổi tiếng 'tác động vật lý' khán giả tại sân bay - Ảnh 5
Trương Kiệt khiến nhiều người ngưỡng mộ với mối tình bền bỉ suốt hơn một thập kỷ với nàng MC quốc dân Tạ Na

Ngoài tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, Trương Kiệt còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với mối tình bền bỉ suốt hơn một thập kỷ với nàng MC quốc dân Tạ Na. Trương Kiệt và Tạ Na công khai hẹn hò vào năm 2007. Yêu nhau 4 năm, cả hai tổ chức hôn lễ vào năm 2011. Mối tình của hai người từng bị nhiều người ném đá và nghi hoặc. Nhiều người cho rằng Trương Kiệt mượn danh tiếng của Tạ Na để phát triển sự nghiệp ca sĩ. 

Xôn xao thông tin trợ lý nam ca sĩ nổi tiếng 'tác động vật lý' khán giả tại sân bay - Ảnh 6

Xôn xao thông tin trợ lý nam ca sĩ nổi tiếng 'tác động vật lý' khán giả tại sân bay - Ảnh 7
Trương Kiệt - Tạ Na là cặp đôi vàng của làng giải trí Cbiz. Hiện tại, cả hai đã có 3 cô con gái xinh xắn, trong đó có 1 cặp sinh đôi

Sau tất cả, cặp đôi đã chứng minh tình cảm sắt son không cần phải quá phô trương trên mạng xã hội. Đến nay, Tạ Na và Trương Kiệt đã có 3 cô con gái xinh xắn, trong đó có 1 cặp sinh đôi. Ngày 26/9/2021, nhân dịp kỷ niệm 10 năm hôn nhân, Trương Kiệt đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên bà xã Tạ Na: "Từ năm 2011 đến năm 2021, 10 năm nắm tay nhau tiến về phía trước. Tình yêu vẫn ở đây, tiếp tục thêm nhiều lần 10 năm nữa, yêu em!".     

 

 

Dân tình xót xa khi MC Tạ Na cũng có ngày làm khách mời tại sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam

Dân tình xót xa khi MC Tạ Na cũng có ngày làm khách mời tại sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam

Mới đây, dân tình không khỏi xót xa trước khoảnh khắc MC Tạ Na tới sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam với tư cách là khách mời của chương trình Xin Chào Thứ Bảy.

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế sao hoa ngữ phim hoa ngữ Trương Kiệt Tạ Na hôn nhân của Trương Kiệt trợ lý của Trương Kiệt

TIN LIÊN QUAN

Dân tình xót xa khi MC Tạ Na cũng có ngày làm khách mời tại sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam

Dân tình xót xa khi MC Tạ Na cũng có ngày làm khách mời tại sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam

MC quốc dân Tạ Na cosplay tạo hình Hoa Thiên Cốt thế nào mà khiến netizen quên luôn bản gốc?

MC quốc dân Tạ Na cosplay tạo hình Hoa Thiên Cốt thế nào mà khiến netizen quên luôn bản gốc?

MC nổi tiếng Trung Quốc - Tạ Na bị 'ném đá' không thương tiếc trong show Đạp gió 2023

MC nổi tiếng Trung Quốc - Tạ Na bị 'ném đá' không thương tiếc trong show Đạp gió 2023

Tình bạn gần 1 thập kỷ của Triệu Lệ Dĩnh và MC Tạ Na được chứng minh qua một điều?

Tình bạn gần 1 thập kỷ của Triệu Lệ Dĩnh và MC Tạ Na được chứng minh qua một điều?

MC Tạ Na xót xa kể lại quá trình sinh con, tiết lộ tình trạng nguy kịch của con gái

MC Tạ Na xót xa kể lại quá trình sinh con, tiết lộ tình trạng nguy kịch của con gái

Choáng ngợp 'gia tài kếch xù' của Triệu Lệ Dĩnh: Biệt thự 'sương sương' 500 tỷ, siêu xe chất đống, mừng vòng vàng khi Tạ Na sinh con

Choáng ngợp 'gia tài kếch xù' của Triệu Lệ Dĩnh: Biệt thự 'sương sương' 500 tỷ, siêu xe chất đống, mừng vòng vàng khi Tạ Na sinh con

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 24 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 39 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 54 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 9 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn