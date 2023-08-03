Nữ chính 'hụt' của Trường Tương Tư: Xinh đẹp có thừa nhưng diễn xuất thua xa Dương Tử

Sao quốc tế 03/08/2023 12:35

Thông tin về mỹ nhân từng được nhắm vai chính Trường Tương Tư lập tức thu hút đông đảo chú ý từ cộng đồng mạng, hiện đang đứng top trong bảng tìm kiếm nóng trên Weibo.

Trường Tương Tư hiện đang là cái tên được săn đón rầm rộ nhất mùa hè 2023. Sau khi lên sóng, nữ chính Dương Tử nhận không ít lời khen từ công chúng bởi tạo hình xinh đẹp cùng thực lực diễn xuất 'không phải dạng vừa' của cô nàng. Đặc biệt, trong những phân cảnh về cần thể hiện nhiều cảm xúc, Dương Tử đã khiến khán giả bật khóc theo nét diễn tự nhiên, đi vào lòng người của cô.  

Nữ chính 'hụt' của Trường Tương Tư: Xinh đẹp có thừa nhưng diễn xuất thua xa Dương Tử - Ảnh 1

Với màn diễn xuất không có điểm chê trong Trường Tương Tư, nhiều khán giả còn khẳng định vai Tiểu Yêu sinh ra là dành cho Dương Tử. Tuy nhiên, mới đây có thông tin lan truyền rằng thực tế, bộ phim Trường Tương Tư đã được lên kế hoạch thực hiện từ 10 năm trước với dàn diễn viên khác hoàn toàn hiện tại.  

Nữ chính 'hụt' của Trường Tương Tư: Xinh đẹp có thừa nhưng diễn xuất thua xa Dương Tử - Ảnh 2

Cụ thể, netizen đã tìm được bài đăng cách đây 10 năm của một blogger. Bài đăng này đưa tin về việc phim Trường Tương Tư kéo dài thời gian bắt đầu khởi quay, nam chính đã chốt là Hoắc Kiến Hoa, nữ chính được nhắm đến là Dương Dĩnh.  

Thông tin này lập tức thu hút đông đảo chú ý từ cộng đồng mạng, hiện đang đứng top trong bảng tìm kiếm nóng trên Weibo. Rất nhiều ý kiến tranh cãi đã nổ ra xung quanh thông tin này. Phần lớn dân tình đều bày tỏ sự ngạc nhiên bởi Dương Dĩnh dù ở hiện tại hay cách đây 10 năm trước đều không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. 

Nữ chính 'hụt' của Trường Tương Tư: Xinh đẹp có thừa nhưng diễn xuất thua xa Dương Tử - Ảnh 3

Dù cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng để "cân" vai diễn nặng ký trong Trường Tương Tư rõ là điều không thể. Để so sánh diễn với diễn xuất của Dương Tử lại càng kém xa. Được biết, chỉ riêng mùa hè này, Dương Dĩnh đã liên tiếp thất bại với 2 bộ phim là Mộ Sắc Tâm Ước (đóng cùng Nhậm Gia Luân) và Trần Duyên (đóng cùng Mã Thiên Vũ). 

Trong khi đó, Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính vừa mở điểm đánh giá trên weibo với số điểm là 8.7 - một thành tích đáng được chúc mừng. Chưa kể, theo thống kê, Trương Tương Tư hiện là bộ phim cán mốc nhiệt 32000 nhanh nhất trên Tencent năm 2023. Nhiệt độ của nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử đóng chính) trên Tencent cán mốc 10 triệu, trở thành nhân vật nữ đầu tiên cán mốc 10 triệu của Tencent năm 2023.  

Nữ chính 'hụt' của Trường Tương Tư: Xinh đẹp có thừa nhưng diễn xuất thua xa Dương Tử - Ảnh 4

Dương Dĩnh (Angela Baby) mang dòng máu Đức và Trung Quốc, là diễn viên nổi tiếng kiêm người mẫu của Hồng Công Trung Quốc. Nghệ danh của cô được ghép từ tên tiếng Anh - Angela và biệt danh Baby. Cô được đánh giá là ngôi sao mới nổi ở Hồng Công nói riêng và châu Á nói chung với khuôn mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm và phong cách thời trang đầy cá tính, cô đang dần trở thành đại diện mới cho nền thời trang Hồng Kông.

Hiện Angelababy là biểu tượng của làng thời trang đồng thời là nữ diễn viên được săn đón nhiều nhất tại Trung Quốc. Giới truyền thông Nhật Bản gọi cô là “Nữ thần Hồng Kông”. Cô đã tham dự đóng sáu bộ phim như phim hài kịch lãng mạn “Love in Spaces”, “Love you”, …và các phim hành động như “Black & White” và “Thái Cực Quyền”. Bên cạnh lĩnh vực điện ảnh, Angelababy còn được biết đến với tư cách người mẫu. Cô cũng thường xuyên góp mặt trong các show truyền hình và xuất hiện trong nhiều quảng cáo, video ca nhạc. Angelababy còn xuất hiện trong show diễn của ca sĩ Chu Kiệt Luân tại Hồng Công với tư cách vũ công. Cô còn được biết đến là bà xã Huỳnh Hiểu Minh, tuy nhiên cuộc hôn nhân của cả 2 kết thúc vào năm 2022 sau 7 năm bên nhau.

 

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Từ khóa:   Angela Baby Dương Dĩnh Trường Tương Tư Dương Tử Cbiz

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