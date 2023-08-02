Khán giả mừng thầm vì Dương Dương không nhận vai trong 'Trường tương tư'

Được biết, trong năm 2021, thông tin nhà sản xuất mời Dương Dương đóng vai nam chính Đồ Sơn Cảnh cũng từng gây tranh cãi cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phía Dương Dương được cho là không hào hứng với vai này, bởi tính cách Đồ Sơn Cảnh có phần "yếu thế" trước Tiểu Yêu. Sau này, phía nhà sản xuất đã lựa chọn Đặng Vi vào vai Đồ Sơn Cảnh. Điều này được ngầm hiểu rằng, có thể Dương Dương đã từ chối hoặc xin rút lui khỏi dự án.

Gần đây, "Trường tương tư" sau thời gian ngắn lên sóng đã trở thành bộ phim ăn khách ở thị trường phim ảnh nội địa và cả châu Á. Bên cạnh nội dung, dàn diễn viên chính trong bộ phim cổ trang này cũng đang là chủ đề bàn luận sôi nổi của khán giả. Theo truyền thông Hoa ngữ, vai diễn Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh trong phim vốn không phải được giao cho Dương Tử - Đặng Vi mà suýt thuộc về Triệu Lệ Dĩnh và Dương Dương.

Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, họ cảm thấy may mắn vì nam thứ chính không phải Dương Dương. Mặc dù nhan sắc của Dương Dương từ lúc bước vào nghề cho đến hiện tại luôn được đánh giá cao, là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện, nhưng diễn xuất của Dương Dương luôn gây tranh cãi khi anh tham gia vào những dự án có phần "nặng ký". Ví dụ điển hình gần đây là bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi" đóng cặp cùng Vương Sở Nhiên, nam thần sinh năm 1991 được nhận xét chưa có tiến bộ vượt bậc khi nét diễn vẫn còn khá đơ, đọc thoại không cảm xúc,...

Được biết, "Trường tương tư" là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa. "Trường tương tư" sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ứớc", viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).

Tạo hình của Trương Vãn Ý trong vai Thương Huyền

Tạo hình của Đặng Vi trong vai Đồ Sơn Cảnh

Tạo hình của Đàn Kiện Thứ trong vai Tương Liễu

Tiểu Yêu là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành của nước Cao Tân. Để giấu thân thế của con gái, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của Tiểu Yêu ngay từ lúc mới sinh ra và sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân. Do cuộc phân tranh giữa các thị tộc, Tiểu Yêu đã phải lưu lạc nơi đại hoang, trải qua trăm năm gian khổ, cải trang thành nam nhi hành nghề y, lấy tên giả là Văn Tiểu Lục và sống tại trấn Thanh Thuỷ.

Biểu ca của Tiểu Yêu là Thương Huyền đã đi khắp nơi tìm cô, nhưng khi gặp lại ở Thanh Thuỷ, Thương Huyền lại không nhận ra Văn Tiểu Lục chính là Tiểu Yêu. Sớm đã đem lòng yêu thích Tiểu Yêu, Thương Huyền cố gắng chiếm lấy trái tim của cô nhưng thất bại. Vì thống nhất thiên hạ, Thương Huyền đã từ bỏ tư tình để đoạt lấy ngai vàng, bởi Thương Huyền biết, chỉ khi thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu mới có thể hạnh phúc. Sau khi giúp Thương Huyền hoàn thành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ, Tiểu Yêu rời đi cùng Đồ Sơn Cảnh mai danh ẩn tích.

Tạo hình giả nam của Dương Tử trong vai Văn Tiểu Lục

Tạo hình tiên tử của Dương Tử trong "Trường tương tư"

Xét về mặt diễn xuất hiện tại, người hâm mộ rất hài lòng với sự thể hiện của Dương Tử cùng nam chính Trương Vãn Ý và hai nam thứ phụ là Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ. Bộ phim đang bước vào giai đoạn cao trào khi Tiểu Yêu quay trở về thân phận thật của mình và nam chính Thương Huyền cũng dần nhận ra biểu muội mà anh đem lòng yêu mến bấy lâu nay.