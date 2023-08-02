Khán giả mừng thầm vì Dương Dương không nhận vai trong 'Trường tương tư'

Sao quốc tế 02/08/2023 17:38

Theo truyền thông Hoa ngữ, vai diễn Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh trong phim vốn không phải được giao cho Dương Tử - Đặng Vi mà suýt thuộc về Triệu Lệ Dĩnh và Dương Dương.

Gần đây, "Trường tương tư" sau thời gian ngắn lên sóng đã trở thành bộ phim ăn khách ở thị trường phim ảnh nội địa và cả châu Á. Bên cạnh nội dung, dàn diễn viên chính trong bộ phim cổ trang này cũng đang là chủ đề bàn luận sôi nổi của khán giả. Theo truyền thông Hoa ngữ, vai diễn Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh trong phim vốn không phải được giao cho Dương Tử - Đặng Vi mà suýt thuộc về Triệu Lệ Dĩnh và Dương Dương.

Được biết, trong năm 2021, thông tin nhà sản xuất mời Dương Dương đóng vai nam chính Đồ Sơn Cảnh cũng từng gây tranh cãi cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phía Dương Dương được cho là không hào hứng với vai này, bởi tính cách Đồ Sơn Cảnh có phần "yếu thế" trước Tiểu Yêu. Sau này, phía nhà sản xuất đã lựa chọn Đặng Vi vào vai Đồ Sơn Cảnh. Điều này được ngầm hiểu rằng, có thể Dương Dương đã từ chối hoặc xin rút lui khỏi dự án.

Khán giả mừng thầm vì Dương Dương không nhận vai trong 'Trường tương tư' - Ảnh 1

Khán giả mừng thầm vì Dương Dương không nhận vai trong 'Trường tương tư' - Ảnh 2
Theo truyền thông Hoa ngữ, vai diễn Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh trong phim "Trường tương tư" vốn không phải được giao cho Dương Tử - Đặng Vi mà suýt thuộc về Triệu Lệ Dĩnh và Dương Dương

Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, họ cảm thấy may mắn vì nam thứ chính không phải Dương Dương. Mặc dù nhan sắc của Dương Dương từ lúc bước vào nghề cho đến hiện tại luôn được đánh giá cao, là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện, nhưng diễn xuất của Dương Dương luôn gây tranh cãi khi anh tham gia vào những dự án có phần "nặng ký". Ví dụ điển hình gần đây là bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi" đóng cặp cùng Vương Sở Nhiên, nam thần sinh năm 1991 được nhận xét chưa có tiến bộ vượt bậc khi nét diễn vẫn còn khá đơ, đọc thoại không cảm xúc,...

Được biết, "Trường tương tư" là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa. "Trường tương tư" sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ứớc", viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai). 

Khán giả mừng thầm vì Dương Dương không nhận vai trong 'Trường tương tư' - Ảnh 3
Tạo hình của Trương Vãn Ý trong vai Thương Huyền 

 

Khán giả mừng thầm vì Dương Dương không nhận vai trong 'Trường tương tư' - Ảnh 4
Tạo hình của Đặng Vi trong vai Đồ Sơn Cảnh 

 

Khán giả mừng thầm vì Dương Dương không nhận vai trong 'Trường tương tư' - Ảnh 5
Tạo hình của Đàn Kiện Thứ trong vai Tương Liễu

Tiểu Yêu là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành của nước Cao Tân. Để giấu thân thế của con gái, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của Tiểu Yêu ngay từ lúc mới sinh ra và sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân. Do cuộc phân tranh giữa các thị tộc, Tiểu Yêu đã phải lưu lạc nơi đại hoang, trải qua trăm năm gian khổ, cải trang thành nam nhi hành nghề y, lấy tên giả là  Văn Tiểu Lục và sống tại trấn Thanh Thuỷ.       

Biểu ca của Tiểu Yêu là Thương Huyền đã đi khắp nơi tìm cô, nhưng khi gặp lại ở Thanh Thuỷ, Thương Huyền lại không nhận ra Văn Tiểu Lục chính là Tiểu Yêu. Sớm đã đem lòng yêu thích Tiểu Yêu, Thương Huyền cố gắng chiếm lấy trái tim của cô nhưng thất bại. Vì thống nhất thiên hạ, Thương Huyền đã từ bỏ tư tình để đoạt lấy ngai vàng, bởi Thương Huyền biết, chỉ khi thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu mới có thể hạnh phúc. Sau khi giúp Thương Huyền hoàn thành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ, Tiểu Yêu rời đi cùng Đồ Sơn Cảnh mai danh ẩn tích.

Khán giả mừng thầm vì Dương Dương không nhận vai trong 'Trường tương tư' - Ảnh 6
Tạo hình giả nam của Dương Tử trong vai Văn Tiểu Lục

 

Khán giả mừng thầm vì Dương Dương không nhận vai trong 'Trường tương tư' - Ảnh 7
Tạo hình tiên tử của Dương Tử trong "Trường tương tư"

 

Xét về mặt diễn xuất hiện tại, người hâm mộ rất hài lòng với sự thể hiện của Dương Tử cùng nam chính Trương Vãn Ý và hai nam thứ phụ là Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ. Bộ phim đang bước vào giai đoạn cao trào khi Tiểu Yêu quay trở về thân phận thật của mình và nam chính Thương Huyền cũng dần nhận ra biểu muội mà anh đem lòng yêu mến bấy lâu nay. 

 

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent khiến dân tình thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent

Trường Tương Tư gây bão, dàn diễn viên tăng fan nhưng Dương Tử bất ngờ đứng bét bảng

Trường Tương Tư gây bão, dàn diễn viên tăng fan nhưng Dương Tử bất ngờ đứng bét bảng

Nụ hôn của Dương Tử và Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư bất ngờ bị khán giả chê bai vì lý do này

Nụ hôn của Dương Tử và Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư bất ngờ bị khán giả chê bai vì lý do này

Trường Tương Tư của Dương Tử vừa lên sóng đã gây tranh cãi vì sao nam này

Trường Tương Tư của Dương Tử vừa lên sóng đã gây tranh cãi vì sao nam này

Một chiếc áo hai số phận của Dương Tử trong Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành

Một chiếc áo hai số phận của Dương Tử trong Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành

Vượt Liên Hoa Lâu - An Lạc Truyện, Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục thăng hạng, lọt Top 1 phim được 'hóng' nhiều nhất

Vượt Liên Hoa Lâu - An Lạc Truyện, Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục thăng hạng, lọt Top 1 phim được 'hóng' nhiều nhất

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 46 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn