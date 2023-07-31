Trường Tương Tư gây bão, dàn diễn viên tăng fan nhưng Dương Tử bất ngờ đứng bét bảng

Sao quốc tế 31/07/2023 22:43

Trường Tương Tư với sự tham gia của Dương Tử, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi và Trương Vãn Ý hiện đang “càn quét” mọi bảng xếp hạng nhiệt độ giải trí xứ Trung

Trường tương tư là phim ngôn tình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Phim lên sóng từ ngày 24/7/2023.

Siêu phẩm cổ trang này được đánh giá là nổi bật nhất trong nửa cuối năm 2023. Tác phẩm có sự góp mặt của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ. Lost You Forever sở hữu kịch bản chất lượng, dàn diễn viên sáng, hứa hẹn đem lại sự hài lòng cho khán giả.

Trường Tương Tư gây bão, dàn diễn viên tăng fan nhưng Dương Tử bất ngờ đứng bét bảng - Ảnh 1

Trường tương tư lấy bối cảnh giả tưởng, khi mà người, thần, yêu sống cùng nha. Phim xoay quanh cuộc đời của nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử). Nàng có một tuổi thơ êm đềm với người anh họ Thương Huyền (Trương Vãn Ý đóng).

Biến cố xảy ra khiến hai đứa trẻ mất cha mẹ, không nơi nương tựa. Tiểu Yêu và Thương Huyền bị chia cắt. Tiểu Yêu lưu lạc khắp nhân gian, chịu nhiều cực khổ. Khi trưởng thành, nàng đổi tên thành Văn Tiểu Lục. Tiểu Yêu cũng cải trang thành nam nhi, hành nghề đại phu. Về phần Thương Huyền, anh mở một quán rượu nhỏ, ngày đêm tìm kiếm tung tích của Tiểu Yêu.

Một lần tình cờ, Tiểu Yêu cứu mạng Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi). Hai người sớm tối bên nhau, dần nảy sinh tình cảm. Tiểu Yêu cũng đối đầu yêu quái chín đầu Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Tương Liễu yêu thầm cô nhưng luôn tỏ vẻ đối đầu, oan gia ngõ hẹp. Anh là người ngoài lạnh, trong nóng. Anh dạy cô nhiều kỹ năng để tự bảo vệ mình. Thậm chí, Tương Liễu còn ra sức bảo vệ người cô yêu, để giúp cô có nơi nương tựa sau này.

Ba nam nhân với ba thân phận, tính cách khác nhau, cùng đem đến những mối nhân duyên tốt đẹp trong đời cô gái Tiểu Yêu. Sau cùng, cô cũng tìm được hạnh phúc bên người mình yêu.

Với độ hot từ nội dung đến bối cảnh như vậy, hiển nhiên sức hút của dàn diễn viên chính trong phim cũng tăng chóng mặt. Trong 7 ngày gần nhất, lượng người theo dõi tài khoản Weibo cá nhân của 4 diễn viên liên tục tăng.

Theo đó, Dương Tử tăng 263.000 người theo dõi, tổng 61.165.000. Trương Vãn Ý tăng 550.000 người theo dõi, tổng 3.785.000. Đàn Kiện Thứ tăng 777.000 người theo dõi, tổng 12.947.000. Đặng Vi có số fan tăng “khủng” nhất với 1.024.000 người theo dõi, tổng 2.563.000.

Có thể thấy, vai Đồ Sơn Cảnh đã thu về một lượng fan mới cực lớn cho Đặng Vi, khiến anh nhận được sự chú ý trước nay chưa từng có. 

Trường Tương Tư gây bão, dàn diễn viên tăng fan nhưng Dương Tử bất ngờ đứng bét bảng - Ảnh 2

Theo sau Đặng Vi là Đàn Kiện Thứ với vai Tương Liễu. 

Trường Tương Tư gây bão, dàn diễn viên tăng fan nhưng Dương Tử bất ngờ đứng bét bảng - Ảnh 3

Trương Vãn Ý với thiết lập Thương Huyền lạnh lùng, có phần cứng nhắc, nên dường như có chút lép vế so với hai đối thủ cạnh tranh trong việc giành lấy trái tim nữ chính cũng như khán giả.

Trường Tương Tư gây bão, dàn diễn viên tăng fan nhưng Dương Tử bất ngờ đứng bét bảng - Ảnh 4

Bất ngờ khi Dương Tử - nữ chính lại là diễn viên có lượt theo dõi tăng ít nhất. Lý giải cho việc này, CĐM cho rằng cô vốn đã là nữ đỉnh lưu nhiều năm nay, quen mặt với khán giả. Trong khi đó, việc hút fan mới thì người mới thường sẽ gây sự tò mò, mới mẻ và khiến nhiều người tìm hiểu hơn.

Trường Tương Tư gây bão, dàn diễn viên tăng fan nhưng Dương Tử bất ngờ đứng bét bảng - Ảnh 5

Hiện tại, chỉ số Vlinkage của Trường Tương Tư đã tăng lên 91.08, Datawin tăng lên 2.636, trở thành bộ phim hot nhất mùa hè năm nay.

Dương Tử lập chiến công, mang đến thành tích khủng cho dự án Trường Tương Tư

Dương Tử lập chiến công, mang đến thành tích khủng cho dự án Trường Tương Tư

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử vừa lập chiến công, mang đến thành tích khủng cho dự án Trường Tương Tư.

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Từ khóa:   Trường Tương Tư Dương Tử Đàn Kiện Thứ sao hoa ngữ Đặng Vi

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