Phim mới của Bạch Lộc dời lịch chiếu, ấp ủ tham vọng vượt mặt tất cả siêu phẩm mùa hè này

Mùa hè 2023 sắp qua đi, Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính vẫn chưa có dấu hiệu được chiếu. Trong khi đó, lượt đặt trước trên nền tảng phát sóng trực tuyến đã sắp chạm mốc 6 triệu lượt. Thành tích này cho thấy khán giả đang rất hào hức với tác phẩm của Bạch Lộc.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ không chiếu ngay trong mùa hè này. Lý do là bởi đoàn đội của Bạch Lộc không có ý định đối đầu trực tiếp với hàng loạt những tác phẩm trọng điểm của nền tảng khác như An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính hay Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính. Hay nói theo cách khác, Ninh An Như Mộng sẽ lên sóng khi loạt tác phẩm trên kết thúc để lợi dụng nhiệt độ và thời thế "vườn không nhà trống".