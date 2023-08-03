Phim mới của Bạch Lộc dời lịch chiếu, ấp ủ tham vọng vượt mặt tất cả siêu phẩm mùa hè này

Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh , Ninh An Như Mộng được xem là dự án trọng điểm của Bạch Lộc nhằm duy trì danh tiếng của cô trong năm 2023. Tuy nhiên, sau nhiều lần "nhá hàng" những phân cảnh khiến khán giả "đứng ngồi không yên" thì dự án mới của Bạch Lộc lại liên tục hoãn chiếu.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ không chiếu ngay trong mùa hè này. Lý do là bởi đoàn đội của Bạch Lộc không có ý định đối đầu trực tiếp với hàng loạt những tác phẩm trọng điểm của nền tảng khác như An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính hay Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính. Hay nói theo cách khác, Ninh An Như Mộng sẽ lên sóng khi loạt tác phẩm trên kết thúc để lợi dụng nhiệt độ và thời thế "vườn không nhà trống".

Mùa hè 2023 sắp qua đi, Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính vẫn chưa có dấu hiệu được chiếu. Trong khi đó, lượt đặt trước trên nền tảng phát sóng trực tuyến đã sắp chạm mốc 6 triệu lượt. Thành tích này cho thấy khán giả đang rất hào hức với tác phẩm của Bạch Lộc.

Bên cạnh đó, cũng có khán giả cho rằng lý do thực sự khiến Ninh An Như Mộng hoãn lịch chiếu là vì chưa qua được kiểm duyệt của Cục. Thời gian qua, quá trình kiểm duyệt phim ở Trung Quốc khá gắt gao. Không chỉ yêu cầu các đoàn phim cắt giảm số lượng các tập không vượt qua 40, mà còn nhiều quy định khác.

Trong đó, với những phim xảy ra ồn ào đến từ ê-kíp hoặc diễn viên, phía nhà quản lí luôn có biện pháp mạnh yêu cầu hoãn, dời lịch phát sóng. Việc Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc hoãn chiếu trước giờ G lên sóng cách đây không bao lâu từng khiến không ít khán giả bất ngờ.

Ninh An Như Mộng là dự án phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Bộ phim xoay quanh những cuộc đấu tranh giành quyền lực trong Hoàng cung. Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) cũng là một trong số đó. Cô là một con người đầy tham vọng, tâm cơ và thủ đoạn. Vì để tự bảo vệ chính mình và có thể nắm giữ quyền lực trong tay, Khương Tuyết Ninh đã dùng mọi cách để có thể trở thành Hoàng hậu. Cũng chính vì vậy mà cô dần đánh mất lòng tin của những người từng yêu thương mình. Nhưng tưởng chừng đã đạt được những mục đích của mình, Khương Tuyết Ninh lại trở thành con cờ trong tay người khác, bị buộc phải tự sát.

Tỉnh dậy sau một giấc “mộng” dài, Khương Tuyết Ninh muốn tránh xa quyền lực, sống một cuộc sống yên bình. Nhưng mong muốn của cô lại không được thực hiện vì trong một sự cố nhầm lẫn, cô phải vào cung làm thư đồng cho công chúa. Cũng từ đây mà cô gặp gỡ đế sư Tạ Nguy (Trương Lăng Hách) và trở thành học trò của anh.

Tạ Nguy giúp cô trong việc học hành, luôn sẵn sàng bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm. Tạ Nguy và Tuyết Ninh cùng nhau khám phá ra nhiều bí mật, phá giải những âm mưu thâm độc đằng sau Hoàng cung. Cả hai cùng nhau trải qua sinh tử, đối mặt với mọi khó khăn và dần nảy sinh tình cảm với nhau.