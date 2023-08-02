Triệu Lệ Dĩnh lộ ảnh diện váy cưới, nghi vấn chuẩn bị tái hôn?

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo bất ngờ lan truyền bức ảnh Triệu Lệ Dĩnh diện trang phục cô dâu trắng tinh khôi. Trong ảnh, nữ diễn viên khoe vẻ đẹp rạng rỡ, trạng thái tích cực ở độ tuổi U40. Khoảnh khắc này làm dấy lên nghi vấn tái hôn, song đến nay, phía phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa lên tiếng đính chính.

Tại phần bình luận, khán giả cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh tìm được ý trung nhân là điều tốt, bởi cô cũng cần có một người ở bên cạnh để bầu bạn, chia sẻ, sau thời gian làm việc căng thẳng. Đồng thời, cư dân mạng thể hiện sự ủng hộ, với bất kỳ sự lựa chọn nào của Triệu Lệ Dĩnh, miễn cô nàng cảm thấy hạnh phúc.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn năm 2018. Tới tháng 4/2021, hai người công bố ly hôn, gây xôn xao. Sau khi họ chia tay, con trai của hai người do bố mẹ ngôi sao họ Phùng nuôi dưỡng. Sống ở Bắc Kinh nên thi thoảng, Triệu Lệ Dĩnh về Thượng Hải - quê chồng cũ - thăm con trai.

Thời điểm cặp đôi tuyên bố ly hôn, công chúng tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho cuộc hôn nhân chóng vánh này. Tuy nhiên, thái độ của cả hai sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ là sự tôn trọng lẫn nhau. Cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều chưa từng bôi nhọ hay nói xấu về đối phương cũng như về cuộc hôn nhân của họ. Dù đã chia tay, quan hệ của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh vẫn tốt đẹp. Cả hai coi nhau như người thân trong gia đình, cùng chăm sóc, nuôi dạy con.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã ổn định cuộc sống sau ly hôn. Thậm chí cô nàng còn gặt hái rất nhiều thành tích tốt đặc biệt là hai bộ phim chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ cũng như đề cử Thị hậu Bạch Ngọc Lan.