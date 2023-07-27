Người thân tiết lộ tình hình hiện tại của Phùng Thiệu Phong: Trầm cảm nặng sau ly hôn, muốn tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh

Năm 2018, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bén duyên từ sự thành công của Minh Lan Truyện. Sau đó không lâu, 2 người chính thức đăng ký kết hôn và đón con trai đầu lòng vào năm 2019. Ngỡ tưởng sẽ hạnh phúc viên mãn, năm 2021, họ chính thức ly hôn sau nhiều ồn ào rạn nứt tình cảm. Mới đây, một người trong cuộc đã bất ngờ hé lộ về tình trạng của Phùng Thiệu Phong hiện tại.

Theo đó, người này cho biết Phùng Thiệu Phong hiện đang bị trầm cảm nặng sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí, nam chính Minh Lan Truyện còn đưa ra đề nghị tái hôn với Triệu Lệ Dĩnh và cho nàng tiểu hoa một căn biệt thự trị giá 100 triệu NDT. Bên cạnh đó, người này cũng cho biết thêm rằng sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong buông thả bản thân và đổi rất nhiều bạn gái.

Thông tin được đưa ra nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Đa số đều bày tỏ không tin tưởng những lời được đưa ra bởi lẽ ban đầu Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn rất chóng vánh, tình cảm cũng không phải quá sâu đậm. Thêm vào đó, hiện tại nam diễn viên có vẻ vẫn duy trì cuộc sống và công việc đóng phim rất tốt. Trước đó, nam diễn viên hợp tác cùng Bành Tiểu Nhiễm trong Tinh Hà Trường Minh, hiện tại là Cảnh Điềm ở Chước Chước Phong Lưu.

Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã ổn định cuộc sống sau ly hôn. Thậm chí cô nàng còn gặt hái rất nhiều thành tích tốt đặc biệt là hai bộ phim chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ cũng như đề cử Thị hậu Bạch Ngọc Lan. Chính vì vậy, dân tình đều chắc chắn rằng khó có khả năng couple Minh Lan Truyện sẽ tái hợp.

Dù đã chia tay, quan hệ của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh vẫn tốt đẹp. Cả hai coi nhau như người thân trong gia đình, cùng chăm sóc, nuôi dạy con. Mới đây nhất, dân tình bắt gặp cả 2 diện đồ 'tông sẹc tông' cùng đưa con trai đi ăn. Trước tin đồn tái hợp, họ không lên tiếng.

Thời điểm cặp đôi tuyên bố ly hôn, công chúng tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho cuộc hôn nhân chóng vánh này. Tuy nhiên, thái độ của cả hai sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ là sự tôn trọng lẫn nhau. Cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều chưa từng bôi nhọ hay nói xấu về đối phương cũng như về cuộc hôn nhân của họ. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn hy vọng hai người sẽ tái hợp vào một khoảng thời gian không xa.