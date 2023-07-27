Sau phim đóng cùng Cổ Lực Na Trát thất bại, Hứa Khải 'nên duyên' cùng Châu Dã để củng cố danh tiếng?

Mới đây, mạng đã rầm rộ lan truyền thông tin Hứa Khải đang xem xét nhận thêm một dự án khác, có tên Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Tòa Án. Cụ thể, nam diễn viên khả năng nếu Hứa Khải nhận lời đóng tác phẩm này, thì anh sẽ nên duyên cùng Châu Dã - một trong những tiểu hoa trẻ đang gây chú ý thời gian qua.

Về phần Hứa Khải và Châu Dã "thay thế" Tiêu Chiến - Triệu Lộ Tư, cộng đồng mạng cũng đang có những ý kiến trái chiều. Người tỏ ý thích thú, người thì cho rằng Hứa Khải và Châu Dã có thể sẽ làm hỏng một tác phẩm hay.

Trước đó, khi có thông tin đoàn phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Tòa Án lên kế hoạch ghi hình, từng có blogger đưa tin nam nữ chính của phim gọi tên Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư. Song, dân tình lại cảm thấy không hài lòng với sự ghép đôi này, bất kể là sự thật hay chỉ là đồn đoán.

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Tòa Án thuộc thể loại đô thị hiện đại do Tencent Video sản xuất. Nam chính của phim là một thẩm phán trẻ tuổi tên Thẩm Hải, còn nữ chính Tần Duệ hành nghề luật sư. Tổng thời lượng dự kiến chiếu trước đó là 40 tập phim. Hiện chưa rõ lịch khai máy chính thức.

Trước đó, hành trình phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ” do Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát đóng chính thức khép lại trong im ắng. Sau 40 tập, cặp chính Đông Bá Tuyết Ưng (Hứa Khải) và Du Tĩnh Thu (Cổ Lực Na Trát) trải qua nhiều sóng gió và được hưởng hạnh phúc bên nhau.

Trên màn ảnh, Hứa Khải được khen tạo hình hợp với cổ trang, nhiều cảnh đánh võ đẹp mắt, tự nhiên, trong khi Na Trát vẫn xinh đẹp, song phong độ diễn xuất thiếu ổn định. Phần khác, dù cặp chính được khen ngợi về nhan sắc nhưng khi đứng chung khung hình, cả hai thiếu đi sự hòa hợp. Diễn xuất của cả hai cũng chưa cho thấy sự ăn ý.

Lí giải thêm về nguyên nhân thất bại của “Tuyết Ưng lĩnh chủ”, khán giả cho rằng, với một tác phẩm không sở hữu diễn viên có lưu lượng quá cao, cốt truyện hấp dẫn chặt chẽ là điều quan trọng nhất để thu hút người xem, nhưng tác phẩm lại không làm được điều đó.