Ghế ngồi phiên tòa của Ngô Diệc Phàm được rao bán: Bỏ hơn 26 triệu có cả luật sư đưa đến tận chỗ ngồi?

Sao quốc tế 27/07/2023 10:08

Netizen không khỏi xôn xao khi xuất hiện quảng cáo rao bán ghế ngồi xem Ngô Diệc Phàm bị xét xử trước tòa với mức giá 8000 NDT (Gần 26,5 triệu VNĐ)

Mới đây, netizen xứ Trung bất ngờ lan truyền tin rao bán ghế xem phiên tòa xét xử Ngô Diệc Phàm. Nội dung trong đó cho biết khi bỏ ra 8000 NDT (gần 26,5 triệu VND) là có thể ngồi ở hàng ghế đầu trong phiên tòa phúc thẩm của Ngô Diệc Phàm. Thậm chí 1 số trang mạng còn đưa tin, với số tiền trên, người tham dự sẽ có luật sư đích thân dẫn đến chỗ ngồi.

Ghế ngồi phiên tòa của Ngô Diệc Phàm được rao bán: Bỏ hơn 26 triệu có cả luật sư đưa đến tận chỗ ngồi? - Ảnh 1

Thông tin này nhanh chóng khiến cư dân mạng xôn xao, thậm chí cộng đồng mạng nước ngoài cũng không ngừng chia sẻ. Tuy nhiên, một luật sư đã đính chính thông tin này là không chính xác. Bởi tại hầu hết các phiên tòa, nếu người dân muốn xem chỉ cần xuất trình chứng minh nhân dân. Còn phiên tòa xét xử nam diễn viên sinh năm 1990 là phiên tòa xét xử không công khai nên người ngoài không được vào. Như vậy, thông tin rao bán ghế xét xử nêu trên là giả mạo.

Trước đó, vào ngày 26/7, Ngô Diệc Phàm đã nộp đơn kháng cáo, cho rằng mức án dành cho mình là không thích đáng, sau phiên sơ thẩm vào tháng 11/2022. Hiện tại, kết quả của phiên tòa phúc thẩm vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo các luật sư phân tích, Ngô Diệc Phàm không mong xóa án mà chỉ muốn được giảm án.

Ghế ngồi phiên tòa của Ngô Diệc Phàm được rao bán: Bỏ hơn 26 triệu có cả luật sư đưa đến tận chỗ ngồi? - Ảnh 2

Vụ án Ngô Diệc Phàm với scandal cưỡng dâm bị phát giác và tiến hành điều tra từ năm 2021, đến nay nam diễn viên họ Ngô đã thi hành án được gần 2 năm. Các luật sư phân tích, với chứng cứ phạm tội rõ ràng từ các nạn nhân, Ngô Diệc Phàm không thể chối tội, nam diễn viên muốn kháng cáo để giảm án. Trước đó, anh bị phán 13 năm tù giam, cùng với đó là lệnh trục xuất 10 năm khỏi Trung Quốc.

Ghế ngồi phiên tòa của Ngô Diệc Phàm được rao bán: Bỏ hơn 26 triệu có cả luật sư đưa đến tận chỗ ngồi? - Ảnh 3

Sau khi Ngô Diệc Phàm vào tù, các công ty do anh đứng tên lần lượt tuyên bố đóng cửa. Ngô Diệc Phàm từng sở hữu 4 công ty, hiện tại chỉ còn một công ty tại Hạ Môn đồng sở hữu với anh họ Ngô Lâm. Hàng loạt phim ảnh, nhãn hàng từng có sự góp mặt của nam thần này cũng lần lượt quay lưng, chấm dứt hợp đồng. Nam nghệ sĩ còn phải bán nhà để trả nợ cho các đối tác bị thiệt hại vì scandal cưỡng dâm của anh. Cũng từ đây hình tượng nam thần soái khí ngời ngời sụp đổ. Ngô Diệc Phàm trở thành cái gai trong mắt của netizen trong và ngoài đất nước tỉ dân. 

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