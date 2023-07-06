Sau mối tình đầy sóng gió với Ngô Diệc Phàm, Tần Ngưu Chính Uy quyết định thay tên đổi họ

Tần Ngưu Chính Uy cho biết cô từng bị công kích dữ dội trên mạng xã hội khi vướng tin đồn hẹn hò với Ngô Diệc Phàm.
- Viêm Á Luân bị tố xâm hại nam thiếu niên 17 tuổi, liệu có thành 'Ngô Diệc Phàm thứ 2' của làng giải trí?
- Căn hộ của Ngô Diệc Phàm được rao bán với giá 16 triệu USD
Ngày 5/7, Sina đưa tin Tần Ngưu Chính Uy thông báo thay đổi tên họ thành Tần Ngữ Lộc sau khi nhận được sự đồng ý của cha mẹ. Nữ diễn viên cho biết muốn xóa bỏ quá khứ thị phi, bắt đầu cuộc sống mới bình yên.
'Tôi không có lựa chọn nào khác, thay tên đổi họ là cách tốt nhất để tôi có thể sống cuộc đời theo ý muốn của mình vào thời điểm này. Trong quá khứ, cái tên Tần Ngưu Chính Uy bị dư luận chèn ép đến mức chệch khỏi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu', sao nữ chia sẻ.
Việc xóa bỏ danh tính cũ được Tần Ngưu Chính Uy thực hiện sau khi kết hôn với nam diễn viên Khổng Ngữ Hạo. Cặp đôi tổ chức lễ cầu hôn và bí mật làm đám cưới ở đảo Bali (Indonesia). Hai nghệ sĩ trẻ bước vào cuộc sống hôn nhân sau chưa đầy một năm hẹn hò.
Tần Ngưu Chính Uy sinh năm 1998, là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2020, cô tham gia show tuyển chọn thần tượng Thanh xuân có bạn 2. Tần Ngưu Chính Uy từng diễn xuất trong Diên Hi công lược, Cha mẹ thân yêu, Tác yêu...
Trước khi đến với Khổng Ngữ Hạo, Tần Ngưu Chính Uy yêu Ngô Diệc Phàm, là bạn gái hiếm hoi anh công khai, thậm chí vì cô anh còn bao cả rạp phim. Thời điểm Ngô Diệc Phàm bị tố hiếp dâm, vướng vòng lao lý, cuộc sống, đời tư của Tần Ngưu Chính Uy cũng gặp nhiều xáo trộn khi bị dư luận soi mói.