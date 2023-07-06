Sau mối tình đầy sóng gió với Ngô Diệc Phàm, Tần Ngưu Chính Uy quyết định thay tên đổi họ

Ngày 5/7, Sina đưa tin Tần Ngưu Chính Uy thông báo thay đổi tên họ thành Tần Ngữ Lộc sau khi nhận được sự đồng ý của cha mẹ. Nữ diễn viên cho biết muốn xóa bỏ quá khứ thị phi, bắt đầu cuộc sống mới bình yên.

Tần Ngưu Chính Uy thông báo thay đổi tên họ thành Tần Ngữ Lộc

'Tôi không có lựa chọn nào khác, thay tên đổi họ là cách tốt nhất để tôi có thể sống cuộc đời theo ý muốn của mình vào thời điểm này. Trong quá khứ, cái tên Tần Ngưu Chính Uy bị dư luận chèn ép đến mức chệch khỏi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu', sao nữ chia sẻ.