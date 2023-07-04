Bạn gái cũ của Ngô Diệc Phàm đính hôn, gia thế chồng sắp cưới khiến dân tình xôn xao

Mới đây, chiều ngày 3/7 (giờ địa phương), trên trang cá nhân Weibo, Tần Ngưu Chính Uy - bạn gái tin đồn của Ngô Diệc Phàm - công khai chia sẻ loạt ảnh ngọt ngào được bạn trai Khổng Ngữ Hạo cầu hôn. Cụ thể, Tần Ngưu Chính Uy viết: "Em đồng ý, yêu anh Khổng Ngữ Hạo". Khổng Ngữ Hạo cũng đăng lại chia sẻ này của vợ sắp cưới và viết: "Anh yêu em, Tần Ngưu Chính Uy".

Khổng Ngữ Hạo đã chuẩn bị một buổi lễ đính hôn hoành tráng nhưng không kém phần lãng mạn. Địa điểm được trang trí tràn ngập hoa và bóng bay màu hồng, tạo nên một bầu không khí thơ mộng. Trong khung cảnh lung linh, Tần Ngưu Chính Uy xuất hiện trong khán phòng bằng xích đu trên không đẹp như cổ tích. Nam diễn viên sinh năm 1997 bước đến quỳ gối, đưa nhẫn cầu hôn cho Tần Ngưu Chính Uy. Trước tấm chân tình của bạn trai, Tần Ngưu Chính Uy không khỏi xúc động, cô bật khóc và gật đầu đồng ý.

Khoảnh khắc hạnh phúc trong lễ đính hôn của Tần Ngưu Chính Uy - Khổng Ngữ Hạo

Đoạn video khoảnh khắc nam diễn viên họ Khổng cầu hôn bạn gái sau đó cũng được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng để lại lời nhắn chúc phúc tới Tần Ngưu Chính Uy cũng như ủng hộ cô tìm được hạnh phúc sau nhiều sóng gió.

Trước khi đến với Khổng Ngữ Hạo, Tần Ngưu Chính Uy từng bị bắt gặp hẹn hò Ngô Diệc Phàm vào tháng 8/2019. Tuy nhiên, phía Ngô Diệc Phàm phủ nhận việc yêu đương, còn Tần Ngưu Chính Uy bị nghi ngờ dựa hơi đàn anh để nổi tiếng, tiện đường bước chân vào giới giải trí. Sau khi Ngô Diệc Phàm vướng vào cáo buộc cưỡng hiếp nhiều cô gái, quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và bị kết án 13 năm tù, đời tư của Tần Ngưu Chính Uy luôn bị cộng đồng mạng chú ý đến.

Nhẫn cầu hôn trên tay Tần Ngưu Chính Uy cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng

Tần Ngưu Chính Uy sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim nổi tiếng như "Diên Hi công lược", "Cha mẹ thân yêu", "Tác yêu",...

Chồng sắp cưới của Tần Ngưu Chính Uy là Khổng Ngữ Hạo, sinh năm 1997, tốt nghiệp từ Học viện Hý kịch Thượng Hải. Anh chỉ mới tham gia vào giới giải trí Cbiz vào năm 2021 với 2 dự án phim "Ngọc diện đào hoa tổng tương phùng" và "An lạc truyện".

Những hình ảnh thủa mới hẹn hò của cả hai được Tần Ngưu Chính Uy chia sẻ hồi tháng 2 vừa qua

Được biết Tần Ngưu Chính Uy - Khổng Ngữ Hạo chính thức hẹn hò từ tháng 9/2022 nhưng đến ngày 17/2/2023, Tần Ngưu Chính Uy mới chính thức thông báo công khai hẹn hò nam diễn viên Khổng Ngữ Hạo. Thời điểm đó, trên trang cá nhân, cô đã có bài đăng chia sẻ đầy tình cảm: "Dưới ánh mặt trời, nhìn thấy cầu vồng. Hy vọng bên anh trọn đời trọn kiếp".