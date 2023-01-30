Mỹ nhân hại đời Ngô Diệc Phàm chính thức đặt chân vào Cbiz

Mới đây theo một số nguồn tin xứ Trung đã đưa tin Đô Mỹ Trúc, người phanh phui bê bối và đẩy Ngô Diệc Phàm vào tù, đã gia nhập ngành giải trí. Cô ra mắt với vai trò diễn viên và ngay lập tức được chọn mặt gửi vàng vào vai chính trong bộ phim có tên Thiếu nữ thần thám. Trong đó nam diễn viên Lý Dật Thần sẽ là người sánh đôi với mỹ nhân họ Đô.

Đô Mỹ Trúc và Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Ngay sau thông tin trên vừa được đăng tải, hàng loạt bình luận ác ý đã hướng về cô nàng khi hầu hết đều cho rằng người đẹp này không xứng đáng vào Cbiz vì đời tư quá phức tập lẫn đã từng có nhiều hình ảnh không tốt trước đó.