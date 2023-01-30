Mỹ nhân hại đời Ngô Diệc Phàm chính thức đặt chân vào Cbiz

Sao quốc tế 30/01/2023 21:14

Đô Mỹ Trúc quyết định dấn thân vào Cbiz bất chấp đời tư gây tranh cãi.

Mới đây theo một số nguồn tin xứ Trung đã đưa tin Đô Mỹ Trúc, người phanh phui bê bối và đẩy Ngô Diệc Phàm vào tù, đã gia nhập ngành giải trí. Cô ra mắt với vai trò diễn viên và ngay lập tức được chọn mặt gửi vàng vào vai chính trong bộ phim có tên Thiếu nữ thần thám. Trong đó nam diễn viên Lý Dật Thần sẽ là người sánh đôi với mỹ nhân họ Đô. 

Mỹ nhân hại đời Ngô Diệc Phàm chính thức đặt chân vào Cbiz - Ảnh 1
Đô Mỹ Trúc và Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Ngay sau thông tin trên vừa được đăng tải, hàng loạt bình luận ác ý đã hướng về cô nàng khi hầu hết đều cho rằng người đẹp này không xứng đáng vào Cbiz vì đời tư quá phức tập lẫn đã từng có nhiều hình ảnh không tốt trước đó. 

Mỹ nhân hại đời Ngô Diệc Phàm chính thức đặt chân vào Cbiz - Ảnh 2
Mỹ nhân họ Đô sắp sửa có bộ phim đầu tay - Ảnh: Internet

Đô Mỹ Trúc nổi tiếng sau khi hé lộ đời tư thác loạn và tố cáo hàng loạt hành vi sai trái của Ngô Diệc Phàm với các nữ sinh trẻ tuổi. Từng có thời điểm, cô được xem là "hiện tượng mạng" ở Trung Quốc khi dũng cảm, chấp nhận công khai câu chuyện bản thân bị cưỡng hiếp khi mới 17 tuổi, để vạch mặt Ngô Diệc Phàm.

Mỹ nhân hại đời Ngô Diệc Phàm chính thức đặt chân vào Cbiz - Ảnh 3

Mỹ nhân hại đời Ngô Diệc Phàm chính thức đặt chân vào Cbiz - Ảnh 4
 Nhan sắc của Đô Mỹ Trúc - Ảnh: Internet

Tận dụng độ hot truyền thông từ scandal của Ngô Diệc Phàm, Đô Mỹ Trúc trở thành người mẫu ảnh và streamer. Từ năm 2022, Mỹ Trúc bắt đầu học vũ đạo để thi vào trường nghệ thuật. Cô nàng thậm chí còn sẵn sàng tu sửa nhan sắc của mình chỉ để đạt mục đích bước vào làng giải trí xứ Trung. 

Đô Mỹ Trúc sinh năm 2002. Ồn ào đời tư với Ngô Diệc Phàm từng khiến Đô Mỹ Trúc bị trầm cảm nặng. Cô mất nhiều thời gian điều trị để phục hồi sức khỏe tâm thần. Cuối năm 2021, Đô Mỹ Trúc nộp đơn xin thôi học. Trước đó, cô là sinh viên Đại học Truyền thông Trung Quốc.

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