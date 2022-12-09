Liệu Ngô Diệc Phàm có bị thiến hóa học khi trở về Canada sau khi hết hạn 13 năm tù?

Thông tin về việc Ngô Diệc Phàm có bị thiến hóa học sau khi hết hạn thời gian tù đang là đề tài được nhiều người quan tâm vào lúc này.

Sau thời gian dài điều tra và xét xử, nam ca sĩ, diễn viên Ngô Diệc Phàm chính thức bị tuyên mức án 13 năm tù giam về tội danh hiếp dâm và một số tội danh liên quan đến tình dục khác. Đặc biệt sau khi hết hạn mức tù trên, anh sẽ bị trục xuất ra khỏi đất nước tỷ dân để về Canada.

Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chưa dừng lại đó, cư dân mạng hiện đặt rất nhiều sự quan tâm vào một chủ đề trên Theqoo về việc "Ngô Diệc Phàm có bị thiến hóa học hay không?” sau khi thụ án. Theo một số nguồn tin cho biết vì mang quốc tịch Canada nên sau khi bị trục xuất về nước sau 13 năm tù, sao nam này có thể bị thi hành bản án thiến hóa học. Đây là một phần của luật Canada quy định đối với tội phạm tình dục có liên quan đến trẻ vị thành niên. Và hiện nay Canada cũng là một trong những nước tích cực thực thi luật này.

Tài tử một thời đang phải nhận mức án cực nặng cho hành vi của mình - Ảnh: Internet

Thiến hóa học là việc cưỡng chế ham muốn tình dục bằng cách tiêm thuốc hoặc hormone vào người của tội phạm tình dục. Ở thời điểm hiện tại, Canada là một quốc gia tích cực thực hiện việc thiến hóa học đối với những tội phạm tình dục bị kết án lâu năm.

Ngô Diệc Phàm là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, rapper người Canada gốc Trung Quốc. Anh thành danh với tư cách thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc EXO, sau đó rời nhóm nhạc này và trở về Trung Quốc làm ca sĩ và diễn viên.

Bất ngờ với số tài sản còn lại của Ngô Diệc Phàm sau khi nộp phạt hơn 2.000 tỷ đồng Số tài sản của Ngô Diệc Phàm hiện nay là một trong những thông tin khiến netizen xứ Trung vô cùng tò mò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lieu-ngo-diec-pham-co-bi-thien-hoa-hoc-khi-tro-ve-canada-sau-khi-het-han-13-nam-tu-533422.html