Bất ngờ với số tài sản còn lại của Ngô Diệc Phàm sau khi nộp phạt hơn 2.000 tỷ đồng

Sao quốc tế 30/11/2022 19:13

Số tài sản của Ngô Diệc Phàm hiện nay là một trong những thông tin khiến netizen xứ Trung vô cùng tò mò.

Vụ án của Ngô Diệc Phàm đang nhận được sự chú ý của dư luận Trung Quốc và châu Á sau khi bản án cho nam diễn viên được công bố vào ngày 25/11. Theo đó, Ngô Diệc Phàm phải lĩnh án 13 năm tù cho tội danh cưỡng hiếp, dâm loạn tập thể. Sau khi mãn hạn tù, nam diễn viên sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc. 

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất mà mỹ nam này phải đối mặt khi anh được cho là sẽ phải nộp phạt với số tiền lên đến hơn 2000 tỷ đồng. Con số cực khủng từ trước tới nay mà một diễn viên Cbiz phải nhận lấy. 

Bất ngờ với số tài sản còn lại của Ngô Diệc Phàm sau khi nộp phạt hơn 2.000 tỷ đồng - Ảnh 1
Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi bị bắt vào tháng 7/2022, Ngô Diệc Phàm được cho là sở hữu khối gia sản lên đến 206 triệu USD.

Theo ước tính của một số trang báo xứ Trung cho biết trong khoảng gần 10 năm qua, Ngô Diệc Phàm đã kiếm được số tiền ước tính khoảng từ 7000 tới 10.600 tỷ đồng từ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh giải trí.

Theo Sohu, sau khi bị bắt vào cuối tháng 7/2021, Ngô Diệc Phàm đã nhờ người thân bảo vệ khối tài sản hàng trăm triệu USD bằng cách thanh lý công ty, bán tháo nhà cửa ở Trung Quốc. Toàn bộ tài sản của nam diễn viên được cho là chuyển về Canada, nơi anh theo mẹ sang định cư từ khi cha mẹ ly hôn.

Bất ngờ với số tài sản còn lại của Ngô Diệc Phàm sau khi nộp phạt hơn 2.000 tỷ đồng - Ảnh 2
Số tài sản của nam diễn viên sau khi nộp phạt còn lại bao nhiêu đang được nhiều netizen tò mò muốn có lời giải - Ảnh: Internet

Dẫu vậy với việc từng là đại diện của một số nhãn hàng nổi tiếng trên toàn thế giới, việc Ngô Diệc Phàm phạm tội và bị đi từ đã làm ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa đôi bên. Chính vì vậy khả năng anh phải đền bù các hợp đồng đã ký kết trước đó là rất lớn.

Tựu chung lại câu chuyện về số tài sản thực của Ngô Diệc Phàm sau các thiệt hại vừa qua sẽ còn lại bao nhiêu vẫn đang là một dấu hỏi lớn chưa có lời giải thích ở thời điểm hiện tại. 

Hóa ra không phải Đô Mỹ Trúc là người trực tiếp 'kết liễu' Ngô Diệc Phàm, 2 nhân vật này có mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên

Hóa ra không phải Đô Mỹ Trúc là người trực tiếp 'kết liễu' Ngô Diệc Phàm, 2 nhân vật này có mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên

Đô Mỹ Trúc bất ngờ được netizen xứ Trung cho rằng không phải là nguyên nhân chính khiến Ngô Diệc Phàm phải đi tù mà chính là 2 nhân vật thân cận này.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Diệc Phàm Ngô Diệc Phàm đi tù sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hóa ra không phải Đô Mỹ Trúc là người trực tiếp 'kết liễu' Ngô Diệc Phàm, 2 nhân vật này có mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên

Hóa ra không phải Đô Mỹ Trúc là người trực tiếp 'kết liễu' Ngô Diệc Phàm, 2 nhân vật này có mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên

Xuất hiện thông tin bản án dành cho Ngô Diệc Phàm đã từng được tiên tri từ lâu?

Xuất hiện thông tin bản án dành cho Ngô Diệc Phàm đã từng được tiên tri từ lâu?

Chân dung cô gái tung 'nhát chém chí mạng' khiến sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm chính thúc khép lại với bản án cực nặng

Chân dung cô gái tung 'nhát chém chí mạng' khiến sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm chính thúc khép lại với bản án cực nặng

Thanh Trâm Hành của Dương Tử ấn định thời điểm ra mắt nhưng netizen chỉ thắc mắc một điều: Nam chính thay thế Ngô Diệc Phàm là ai?

Thanh Trâm Hành của Dương Tử ấn định thời điểm ra mắt nhưng netizen chỉ thắc mắc một điều: Nam chính thay thế Ngô Diệc Phàm là ai?

So sánh điểm khác biệt giữa 2 đỉnh lưu một thời tại Cbiz bị scandal đánh mất sự nghiệp: Lý Dịch Phong vẫn nhỉnh hơn Ngô Diệc Phàm ở khâu này

So sánh điểm khác biệt giữa 2 đỉnh lưu một thời tại Cbiz bị scandal đánh mất sự nghiệp: Lý Dịch Phong vẫn nhỉnh hơn Ngô Diệc Phàm ở khâu này

Ngô Diệc Phàm suy sụp tinh thần sau khi bị tuyên án 13 năm tù giam, sụt cân thời gian dài do áp lực tâm lý nặng nề

Ngô Diệc Phàm suy sụp tinh thần sau khi bị tuyên án 13 năm tù giam, sụt cân thời gian dài do áp lực tâm lý nặng nề

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu