Bất ngờ với số tài sản còn lại của Ngô Diệc Phàm sau khi nộp phạt hơn 2.000 tỷ đồng

Số tài sản của Ngô Diệc Phàm hiện nay là một trong những thông tin khiến netizen xứ Trung vô cùng tò mò.

Vụ án của Ngô Diệc Phàm đang nhận được sự chú ý của dư luận Trung Quốc và châu Á sau khi bản án cho nam diễn viên được công bố vào ngày 25/11. Theo đó, Ngô Diệc Phàm phải lĩnh án 13 năm tù cho tội danh cưỡng hiếp, dâm loạn tập thể. Sau khi mãn hạn tù, nam diễn viên sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất mà mỹ nam này phải đối mặt khi anh được cho là sẽ phải nộp phạt với số tiền lên đến hơn 2000 tỷ đồng. Con số cực khủng từ trước tới nay mà một diễn viên Cbiz phải nhận lấy.

Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet Được biết, trước khi bị bắt vào tháng 7/2022, Ngô Diệc Phàm được cho là sở hữu khối gia sản lên đến 206 triệu USD. Theo ước tính của một số trang báo xứ Trung cho biết trong khoảng gần 10 năm qua, Ngô Diệc Phàm đã kiếm được số tiền ước tính khoảng từ 7000 tới 10.600 tỷ đồng từ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh giải trí.

Theo Sohu, sau khi bị bắt vào cuối tháng 7/2021, Ngô Diệc Phàm đã nhờ người thân bảo vệ khối tài sản hàng trăm triệu USD bằng cách thanh lý công ty, bán tháo nhà cửa ở Trung Quốc. Toàn bộ tài sản của nam diễn viên được cho là chuyển về Canada, nơi anh theo mẹ sang định cư từ khi cha mẹ ly hôn. Số tài sản của nam diễn viên sau khi nộp phạt còn lại bao nhiêu đang được nhiều netizen tò mò muốn có lời giải - Ảnh: Internet Dẫu vậy với việc từng là đại diện của một số nhãn hàng nổi tiếng trên toàn thế giới, việc Ngô Diệc Phàm phạm tội và bị đi từ đã làm ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa đôi bên. Chính vì vậy khả năng anh phải đền bù các hợp đồng đã ký kết trước đó là rất lớn. Tựu chung lại câu chuyện về số tài sản thực của Ngô Diệc Phàm sau các thiệt hại vừa qua sẽ còn lại bao nhiêu vẫn đang là một dấu hỏi lớn chưa có lời giải thích ở thời điểm hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-so-tai-san-con-lai-cua-ngo-diec-pham-sau-khi-nop-phat-hon-2000-ty-dong-530172.html