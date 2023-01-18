Mới đây theo một số nguồn tin xứ Trung đưa tin, Ngô Diệc Phàm đã chính thức thực hiện thi hành án sau khi bị tòa tuyên phạt 13 năm tù.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đã đưa tin, Ngô Diệc Phàm đã chính thức bị giam tù tại nhà tù quận Triều Dương theo quyết định của tòa thay vì tạm giam hình sự. Nam ca sĩ kiêm diễn viên không có quyền nộp tiền bảo lãnh, hiện ngôi sao một thời của Cbiz vẫn đang chờ đợi bản án cuối cùng rồi sẽ di chuyển đến một nhà tù khác trong thời gian tới.

Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Trước đó, Toàn án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh đã công khai bản án sơ thẩm vụ án cưỡng hiếp của Ngô Diệc Phàm. Cụ thể, nam diễn viên bị tuyên án 13 năm tù và ngay sau khi kết thúc thời hạn này anh sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc ngay lập tức.

Trước đó trong quá trình điều tra, từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020, Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng 3 người phụ nữ say xỉn không có khả năng phản kháng tại nơi ở của mình mà cưỡng bức họ "quan hệ" vào ngày 1/7/2018. Ngoài ra, Ngô Diệc Phàm cũng bị kết tội cùng đồng bọn của mình đã thực hiện hành vi tương tự với 2 người phụ nữ khác tại nơi ở của mình.

Tự tay ngôi sao họ Ngô đã hủy hoại sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet

Vụ scandal của Ngô Diệc Phàm được đánh giá nghiêm trọng và phức tạp nhất trong showbiz từ trước tới nay. Nhiều cơ quan thuộc giới chức Trung Quốc đồng loạt lên tiếng; các đối tác, đồng nghiệp hủy quan hệ hợp tác để tránh dính líu đến anh.

Ngô Diệc Phàm, còn được biết đến với tên tiếng Anh, tên tiếng Anh Kris Wu và nghệ danh Kris, là một nam ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và rapper người Canada gốc Trung Quốc.

Liệu Ngô Diệc Phàm có bị thiến hóa học khi trở về Canada sau khi hết hạn 13 năm tù? Thông tin về việc Ngô Diệc Phàm có bị thiến hóa học sau khi hết hạn thời gian tù đang là đề tài được nhiều người quan tâm vào lúc này.

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