Top 10 sự kiện gây 'chấn động' làng giải trí Hoa ngữ năm 2022: Angelababy giữ vị trí cao, Ngô Diệc Phàm cũng không quên góp vui

Sao quốc tế 29/12/2022 11:45

Làng giải trí Hoa ngữ năm 2022 có nhiều biến động không nhỏ, trong đó có những sự việc đã thu hút hàng tỷ lượt quan tâm có thể kể đến như cuộc hôn nhân của Angelababy hay án phạt 13 năm của Ngô Diệc Phàm.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã truyền tay nhau 10 sự kiện giải trí được quan tâm nhất trên mạng xã hội Weibo dựa theo lượt xem và thảo luận. Bên cạnh những tin vui như chuyện hẹn hò, kết hôn thì năm 2022 cũng là năm mà Cbiz có nhiều cuộc "thanh trừng" nhất với hàng loạt nghệ sĩ bị phong sát vì phạm luật.

Top 10 sự kiện gây 'chấn động' làng giải trí Hoa ngữ năm 2022: Angelababy giữ vị trí cao, Ngô Diệc Phàm cũng không quên góp vui - Ảnh 1
Vị trí thứ 1: Cảnh sát Bắc Kinh ra thông báo xác nhận Lý Dịch Phong nhiều lần mua dâm (6.04 tỷ lượt xem và thảo luận)
Top 10 sự kiện gây 'chấn động' làng giải trí Hoa ngữ năm 2022: Angelababy giữ vị trí cao, Ngô Diệc Phàm cũng không quên góp vui - Ảnh 2
Vị trí thứ 1: Đặng Luân bị điều tra, truy thu tội trốn thuế và bị phạt hơn 100 triệu NDT (3.61 tỷ lượt xem và thảo luận) 
Top 10 sự kiện gây 'chấn động' làng giải trí Hoa ngữ năm 2022: Angelababy giữ vị trí cao, Ngô Diệc Phàm cũng không quên góp vui - Ảnh 3
Vị trí thứ 3: Huỳnh Hiều Minh - Angelababy xác nhận đã ly hôn (3.34 tỷ lượt xem và thảo luận)
Top 10 sự kiện gây 'chấn động' làng giải trí Hoa ngữ năm 2022: Angelababy giữ vị trí cao, Ngô Diệc Phàm cũng không quên góp vui - Ảnh 4
Vị trí thứ 4: Bạch Kính Đình - Tống Dật hẹn hò (2.95 tỷ lượt xem và thảo luận)
Top 10 sự kiện gây 'chấn động' làng giải trí Hoa ngữ năm 2022: Angelababy giữ vị trí cao, Ngô Diệc Phàm cũng không quên góp vui - Ảnh 5
Vị trí thứ 5: Ngô Diệc Phàm chính thức bị kết án 13 năm tù và bị trục xuất bổ sung (2.12 tỷ lượt xem và thảo luận)
Top 10 sự kiện gây 'chấn động' làng giải trí Hoa ngữ năm 2022: Angelababy giữ vị trí cao, Ngô Diệc Phàm cũng không quên góp vui - Ảnh 6
Vị trí thứ 6: Từ Hy Viên tái hôn với nam nghệ sĩ người Hàn DJ Koo (1.98 tỷ lượt xem và thảo luận)
Top 10 sự kiện gây 'chấn động' làng giải trí Hoa ngữ năm 2022: Angelababy giữ vị trí cao, Ngô Diệc Phàm cũng không quên góp vui - Ảnh 7
Vị trí thứ 7: Chồng Trương Gia Nghê ngoại tình, Trương Gia Nghê tuyên bố 'yêu được thì buông tay được' (1.29 tỷ lượt xem và thảo luận)
Top 10 sự kiện gây 'chấn động' làng giải trí Hoa ngữ năm 2022: Angelababy giữ vị trí cao, Ngô Diệc Phàm cũng không quên góp vui - Ảnh 8
Vị trí thứ 8: Tôn Di và Đồng Tử Kiện chính thức ly hôn (1.22 tỷ lượt xem và thảo luận)
Top 10 sự kiện gây 'chấn động' làng giải trí Hoa ngữ năm 2022: Angelababy giữ vị trí cao, Ngô Diệc Phàm cũng không quên góp vui - Ảnh 9
Vị trí thứ 9: Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn hẹn hò, cặp đôi công khai nắm tay nhau (820 triệu lượt xem và thảo luận
Top 10 sự kiện gây 'chấn động' làng giải trí Hoa ngữ năm 2022: Angelababy giữ vị trí cao, Ngô Diệc Phàm cũng không quên góp vui - Ảnh 10
Vị trí thứ 10: Trương Thiên Ái 'bốc phốt' Từ Khai Sính bằng bản ghi âm: Trương Thiên Ái tung đoạn ghi âm Từ Khai Sính qua lại với người khác trong thời gian cả hai hẹn hò (530 triệu xem và thảo luận)

 Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Angelababy Lý Dịch Phong Từ Hy Viên Ngô Diệc Phàm Trương Gia Nghê sao Hoa ngữ sao châu Á

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