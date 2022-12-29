Top 10 sự kiện gây 'chấn động' làng giải trí Hoa ngữ năm 2022: Angelababy giữ vị trí cao, Ngô Diệc Phàm cũng không quên góp vui

Làng giải trí Hoa ngữ năm 2022 có nhiều biến động không nhỏ, trong đó có những sự việc đã thu hút hàng tỷ lượt quan tâm có thể kể đến như cuộc hôn nhân của Angelababy hay án phạt 13 năm của Ngô Diệc Phàm.
Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã truyền tay nhau 10 sự kiện giải trí được quan tâm nhất trên mạng xã hội Weibo dựa theo lượt xem và thảo luận. Bên cạnh những tin vui như chuyện hẹn hò, kết hôn thì năm 2022 cũng là năm mà Cbiz có nhiều cuộc "thanh trừng" nhất với hàng loạt nghệ sĩ bị phong sát vì phạm luật.