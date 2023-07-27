TFBOYS tung poster nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm', người hâm mộ vỡ òa cảm xúc

Từ năm 2017, 3 thành viên của TFBOYS dừng hoạt động nhóm để theo đuổi con đường solo và các hoạt động cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Như vậy, sau rất nhiều năm, khán giả và người hâm mộ có thể được nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đứng chung một khung hình và biểu diễn trên sân khấu.

Chỉ còn đúng 10 ngày nữa, concert mang tên “Hẹn ước 10 năm” của nhóm nhạc nam TFBOYS sẽ chính thức diễn ra tại Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Tây An vào ngày 06/08/2023 - đúng ngày kỷ niệm 10 năm nhóm debut.

Mới đây, Weibo chính thức của TFBOYS vừa đăng tải lên một vài hình ảnh "nhá hàng" trong concert “Hẹn ước 10 năm” khiến người hâm mộ vỡ òa cảm xúc. Cụ thể, Weibo TFBOYS đăng tải hình ảnh với nhất về 3 thành viên kèm lời viết: "Chân dung kỷ niệm 10 năm. Quay ngược thời gian trong đôi mắt thiếu niên..."

Dịch Dương Thiên Tỉ

Vương Nguyên

Vương Tuấn Khải

Trước đó, hôm hôm 21/7, Weibo của TFBOYS chính thức công bố khởi động concert kỷ niệm 10 năm thành lập của nhóm khiến khán giả vô cùng phấn khích. Ngay lập tức, thông tin này khiến mạng xã hội xứ tỷ dân bùng nổ. Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng khi có thông báo chính thức, số lượng người muốn xem concert của TFBOYS đã hơn 1.8 triệu người và dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Bên cạnh đó, bài viết công bố trên Weibo chính thức của TFBOYS đạt gần 6 triệu lượt likes ngay sau khi đăng bài. Chỉ trong vòng 1 tiếng, những chủ đề thảo luận liên quan đến TFBOYS cũng lọt vào bảng xu hướng tìm kiếm của nền tảng Weibo.

Như vậy, sau rất nhiều năm, khán giả và người hâm mộ có thể được nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đứng chung một khung hình và biểu diễn trên sân khấu

TFBOYS (viết tắt của The Fighting Boys, tiếng Việt: Những chàng trai chiến binh), là nhóm nhạc thiếu niên người Trung Quốc được thành lập vào ngày 6/8/ 2013 bởi TF Entertainment với 3 thành viên là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Kể từ khi ra mắt, chỉ trong vòng 1 năm, TFBOYS đã trở thành một trong những nhóm nhạc nhí nổi tiếng nhất Trung Quốc với ca khúc "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân". "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân" cũng chính là bài hát đưa 3 sao nhí sinh năm 1999 vang danh toàn châu Á.