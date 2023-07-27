Xôn xao một đêm nhạc của TFBOYS có giá vé bằng cả căn nhà, săn vé 'khó hơn cả kỳ thi đại học'

MXH mới đây không ngừng xôn xao trước bài đăng chia sẻ về đêm concert kỷ niệm chặng đường 10 năm hoạt động của TFBOYS . Theo đó, bài đăng này cho biết quá trình để sở hữu chiếc vé tham dự đêm diễn của TFBOYS được miêu tả là "khó hơn cả kỳ thi đại học", giá đắt đỏ, thậm chí bằng cả 1 căn nhà.

Trên trang chủ của hệ thống bán vé, đến hiện tại đã có gần 5 triệu khán giả nhấn nút chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến săn vé, trong khi đó số lượng vé bán ra như đã thông báo ban đầu là 33.000 chỗ. Điều này đã phần nào cho thấy được "tỷ lệ chọi" vô cùng khủng khiếp từ phía khán giả để có thể sở hữu được tấm vé vàng tham dự kỷ niệm 10 năm hoạt động của 3 chàng trai.

Trước đó, vào sáng 16/6, trang Weibo VOBA - đơn vị đối tác của lễ kỷ niệm 10 năm TFBOYS - đăng bài viết với nội dung: “Vào tháng 8 năm 2013, ba thiếu niên mang trong mình “Hẹn ước 10 năm” với những ước mơ trong tâm trí.

Vào mùa hè năm 2023, hẹn ước mười năm này cuối cùng cũng đến với đợt nắng nóng giữa mùa hè”. Qua đó, VOBA chính thức thông báo về concert được mong đợi của các chàng trai.

Ngay lập tức, thông tin này khiến mạng xã hội xứ tỉ dân bùng nổ. Chỉ trong vòng 1 tiếng, 12 chủ đề thảo luận liên quan đến TFBOYS đã lọt vào bảng hot search của nền tảng Weibo.

Từ khoá “TFBOYS thông báo concert hẹn ước 10 năm" leo lên Top 1 hot search cả hai bảng chung và bảng giải trí.

Sau đó, ảnh chụp chung của 3 thành viên nhóm: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng được đăng tải để quảng bá cho lễ kỷ niệm.

TFBOYS là nhóm nhạc thần tượng thiếu niên nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, được thành lập bởi TF Entertainment.

Ngay khi ra mắt vào tháng 8/2013, bộ ba thiếu niên đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ và sở hữu lượng fan đông đảo.