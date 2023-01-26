Tại sao gọi Dịch Dương Thiên Tỉ là 'ông hoàng phòng vé' trẻ nhất Trung Quốc?

Mới đây, trang Sina đưa tin, bộ phim Mãn giang hồng do Dịch Dương Thiên Tỉ và Thẩm Đằng đóng chính vượt qua Lưu lạc địa cầu 2 dẫn đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán 2023. Thành tích tốt của phim giúp nam chính Dịch Dương Thiên Tỉ đạt thêm nhiều kỷ lục.

Đồng thời, doanh thu phim tăng trưởng nhanh chóng cũng giúp nam diễn viên trở thành ngôi sao 10X đầu tiên có tổng doanh thu phòng vé tích lũy đạt 15 tỷ NDT. Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành ông hoàng phòng vé trẻ tuổi nhất Trung Quốc, danh hiệu trước đó dành cho Lưu Hạo Nhiên. Thiên Tỉ cũng là cái tên bảo chứng chất lượng và doanh thu tại giới giải trí Hoa ngữ.

Cụ thể, Mãn giang hồng là bộ phim thứ 6 có doanh thu trên 1 tỷ NDT của Dịch Dương Thiên Tỉ. Tính đến hiện tại, thành viên của TFBoys cũng là diễn viên duy nhất có 100% phim điện ảnh đóng chính phá mốc một tỷ NDT. Những con số ấn tượng này thể hiện sức hút của Dịch Dương Thiên Tỉ với khán giả là rất lớn.

Trước đó, chỉ có 5 diễn viên đạt được doanh thu này gồm ngôi sao hành động Ngô Kinh, "vua hài mới" Thẩm Đằng, "trai xấu tài năng" Hoàng Bột, Vương Bảo Cường và Lưu Hạo Nhiên. Trong đó, số lượng phim điện ảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ là ít nhất và doanh thu các phim đồng đều hơn.

Bên cạnh đó, trong vòng 5 năm bước chân vào điện ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đã có 5 lần được đề cử Nam chính xuất sắc (Ảnh đế) tại các giải thưởng lớn uy tín như Kim Kê, Kim Tượng, hai lần được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc, đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc của Kim Tượng, giải Bách Hoa, giải thưởng điện ảnh châu Á lần thứ 14.

Mãn giang hồng lấy bối cảnh vào thời Thiệu Hưng nhà Nam Tống. Phim kể về tinh thần trung nghĩa, không màng sống chết của nhóm nghĩa sĩ dẫn đầu là tiểu binh Trương Đại (Thẩm Đằng) và phó tướng Tôn Quân (Dịch Dương Thiên Tỉ). Cả hai vô tình bị cuốn vào vụ án sứ giả nước Kim bị giết hại. Họ nhận lệnh truy tìm kẻ sát hại sứ giả, lấy lại bức thư có chứa cơ mật. Trong quá trình này, cả hai phát hiện âm mưu phản quốc của Tần Cối (Lôi Giai Âm) phía sau vụ án.