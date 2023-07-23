Nhóm TFBOYS chính thức công bố khởi động concert 10 năm

Ngay lập tức, thông tin này khiến mạng xã hội xứ tỷ dân bùng nổ. Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng khi có thông báo chính thức, số lượng người muốn xem concert của TFBOYS đã hơn 1.8 triệu người và dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh. Bên cạnh đó, bài viết công bố trên Weibo chính thức của TFBOYS đạt gần 6 triệu lượt likes ngay sau khi đăng bài. Chỉ trong vòng 1 tiếng, những chủ đề thảo luận liên quan đến TFBOYS cũng lọt vào bảng xu hướng tìm kiếm của nền tảng Weibo.

Mới đây, hôm 21/7, Weibo của TFBOYS chính thức công bố khởi động concert kỷ niệm 10 năm thành lập của nhóm. Concert mang tên “Hẹn ước 10 năm” sẽ chính thức được diễn ra tại Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Tây An với sức chứa 60.000 người vào ngày 06/08/2023 - đúng ngày kỷ niệm 10 năm nhóm debut.

Dịch Dương Thiên Tỉ

Trước đó, hôm 16/6, khi trang Weibo VOBA - đơn vị đối tác của lễ kỷ niệm - đăng tải bài viết thông báo về việc tổ chức concert kỷ niệm 10 năm sẽ diễn ra vào tháng 8/2023, cả 3 thành viên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đều đã chia sẻ lại thông tin này trên Weibo của mình. Cụ thể:

Nhóm TFBOYS chia sẻ: "Nếu mở mắt ra là mười năm sau" còn vang vọng bên tai, nào ngờ tương lai đã tới gần. Hẹn ước mười năm, chúng ta cùng "Chạy tới".

Vương Tuấn Khải chia sẻ: Là mười năm vẹn tròn, là mười năm có mọi người đồng hành, chúng ta cùng nhau "Chạy tới".

Vương Nguyên chia sẻ: Là mười năm với bao bất ngờ vô tận, là mười năm có mọi người ủng hộ, chúng ta cùng nhau "Chạy tới".

TFBOYS được thành lập vào ngày 6/8/ 2013 với 3 thành viên là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ

TFBOYS (viết tắt của The Fighting Boys, tiếng Việt: Những chàng trai chiến binh), là nhóm nhạc thiếu niên người Trung Quốc được thành lập vào ngày 6/8/ 2013 bởi TF Entertainment với 3 thành viên là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Kể từ khi ra mắt, chỉ trong vòng 1 năm, TFBOYS đã trở thành một trong những nhóm nhạc nhí nổi tiếng nhất Trung Quốc với ca khúc "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân". "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân" cũng chính là bài hát đưa 3 sao nhí sinh năm 1999 vang danh toàn châu Á.

Năm 2017, 3 thành viên của TFBOYS theo đuổi con đường solo và các hoạt động cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối

Từ năm 2017, 3 thành viên của TFBOYS theo đuổi con đường solo và các hoạt động cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Như vậy, sau rất nhiều năm, khán giả và người hâm mộ có thể được thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đứng chung một khung hình và biểu diễn trên sân khấu.