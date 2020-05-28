Netizen xứ Trung không khỏi bất ngờ khi nam diễn viên Tiêu Chiến vụt mất vị trí đầu bảng ngôi sao quyền lực vào tay một ngôi sao mới nổi.

Mới đây, Sina Entertainment đã công bố top 10 những ngôi sao Cbiz quyền lực nhất tuần cuối tháng 5. Theo đó, kết quả được tổng hợp dựa trên các dữ liệu tìm kiếm, lượt tương tác, thống kê về số lượng, ảnh hưởng xã hội và chỉ số giá trị yêu mến từ người hâm mộ của các nghệ sĩ nổi tiếng trong một tuần.

Cụ thể, bảng xếp hạng ngôi sao quyền lực đang hoạt động ở khu vực Đại Lục Trung Quốc như sau:

Ở khu vực Đại Lục, mỹ nam “Trần tình lệnh” – nam diễn viên Tiêu Chiến bất ngờ để mất vị trí đầu bảng vào tay “tiểu thịt tươi” 14 tuổi Lưu Diệc Văn (TYT). Ngay khi kết quả này được công bố, netizen xứ Trung vô cùng bất ngờ khi ngôi sao trẻ tuổi này có thể đánh bại 2 đỉnh cấp lưu lượng hiện nay là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Lưu Diệc Văn vượt mặt đàn anh giành ngôi vương - Ảnh: Internet

Tiêu Chiến ngậm ngùi đứng thứ 3...

...và Vương Nhất Bác xếp hạng 2 - Ảnh: Internet

Được biết, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có một ngôi sao mới nổi nhận được xếp hạng cao như vậy. Trong khi đó, các thành viên TFBOYS đều bị loại khỏi top 10. Thay vào đó, một số thành viên trẻ tuổi khác của TYT đã có mặt trong bảng xếp hạng này.

Bảng xếp hạng ngôi sao Cbiz quyền lực cuối tháng 5 - Ảnh: Internet

Cụ thể, top 10 của bảng xếp hạng ngôi sao quyền lực cuối tháng 5 lần lượt là: Lưu Diệu Văn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Thái Từ Khôn, Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Lý Hiện, Nghiêm Hạo Tường, Trương Nghệ Hưng.

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