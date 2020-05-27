Vợ Lâm Chí Dĩnh bật khóc chia sẻ về vấn đề mẹ chồng nàng dâu

Những chia sẻ của Trần Nhược Nghi sau khi về nhà chồng và sống chung với mẹ Lâm Chí Dĩnh nổi tiếng là người cổ hủ, hà khắc trong một chương trình thực tế mà cặp đôi đang tham gia khiến cộng đồng mạng chú ý.
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Gần đây, cuộc sống gia đình của Lâm Chí Dĩnh lại tiếp tục gây chú ý khi anh chàng cùng với vợ Trần Nhược Nghi tham gia chương trình thực tế "Mẹ chồng và Mẹ". Trong chương trình này, Trần Nhược Nghi lần đầu tiên công khai tiết lộ những bí mật ít ai biết về cuộc sống sau khi kết hôn và về làm dâu của mình tại gia đình họ Lâm. Đồng thời còn giúp cho công chúng hiểu rõ hơn về cuộc sống không mấy dễ dàng của nàng dâu trẻ khi về làm vợ Lâm Chí Dĩnh.
Khi được hỏi về nguyên nhân đồng ý tham gia chương trình nhạy cảm này, Lâm Chí Dĩnh cho biết anh muốn thông qua chương trình cải thiện mối quan hệ với mẹ mình. Anh chia sẻ rằng từ năm lên 10 thì cha mẹ ly dị, Lâm Chí Dĩnh theo bố nên thời gian dài không được tiếp xúc với mẹ. Chính vì vậy mà mối quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết như bình thường và có phần gượng gạo khi gặp mặt nhau.
Đồng thời Lâm Chí Dĩnh cho tiết lộ rằng người căng thẳng nhất khi tham gia chương trình này chính là vợ mình, Trần Nhược Nghi. Cô đã không còn xuất hiện trên truyền thông suốt 16 năm để làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ và luôn là hậu phương vững chắc cho Lâm Chí Dĩnh. Vì vậy mà khi xuất hiện trở lại đã gặp áp lực không nhỏ, có nhiều lúc khi quay cô đã sợ hãi đến mức bật khóc nức nở đòi ngừng quay hình.
Cũng chính trong chương trình này, Lâm Chí Dĩnh nghiêm túc thừa nhận rằng anh là người đã bóp chết tương lai rực rỡ phía trước của Trần Nhược Nghi. Bởi khi quyết định kết hôn với anh, Trần Nhược Nghi vì muốn giữ hình tượng cho chồng mà bỏ lại tương lai sự nghiệp trước mắt làm người phụ nữ thầm lặng đứng phía sau anh. Ở tuổi 36, Trần Nhược Nghi làm mẹ của 3 nhóc tỳ đáng yêu, kháu khỉnh và khiến nhiều cô gái ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc, viên mãn nhưng không hề nhìn thấy được những áp lực, chua xót cô đã chịu phía sau nó.
Trần Nhược Nghi sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ và có đủ tiềm năng để trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Tuy nhiên, ngay khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì cô lại bất ngờ giảm lượng công việc rồi dần rút lui khỏi giới giải trí. Mãi đến sau này khi Lâm Chí Dĩnh công khai chuyện tình cảm cùng đứa con trai đầu lòng Kimi thì người ta mới phát hiện cô đã hi sinh sự nghiệp của mình vì tình yêu. Mỗi khi nhắc đến Trần Nhược Nghi với truyền thông, Lâm Chí Dĩnh vì vậy mà luôn dành cho cô sự trân trọng vô cùng đáng quý.
Trong chương trình này, Trần Nhược Nghi đã có cơ hội nói lên được những gì cô phải trải qua để công chúng hiểu rõ hơn về cô. Cô nàng chia sẻ rằng trong suốt 16 năm kết hôn cùng Lâm Chí Dĩnh, cô luôn phải đối mặt với rất nhiều lời công kích của những người xung quanh, đa phần mọi người đều chỉ trích cô không đẹp, không xứng đáng với một ngôi sao nổi tiếng như Lâm Chí Dĩnh khiến cô nhiều lần bật khóc.
Ngoài áp lực từ dư luận, Trần Nhược Nghi còn phải chịu đựng ánh mắt soi mói của mẹ chồng nổi tiếng khó tính, cổ hủ. Được biết, ngoài việc dùng lời lẽ công kích cô, mẹ Lâm Chí Dĩnh còn cấm con dâu không được mặc quần đùi, chỉ trích cô mặc quần jean thủng lỗ là hành vi không lễ phép... Trả lời phỏng vấn riêng trong chương trình, Trần Nhược Nghi cũng thừa nhận rằng cô rất sợ mẹ chồng vì bà quá nghiêm khắc. Nhiều lần bị mẹ chồng chê bai, chỉ trích đã khiến cho Trần Nhược Nghi dần thiếu tự tin vào bản thân, luôn có cảm giác mình không xứng với chồng.
Trần Nhược Nghi cho biết cô sợ mẹ chồng đến mức không dám nói vì chỉ sợ nói sai sẽ làm bà khó chịu. Thế nhưng điều khiến cho khán giả càng thêm xót xa cho cô hơn chính là những lần như thế Lâm Chí Dĩnh lại luôn đứng về phía mẹ mình thay vì bảo vệ vợ. Khi được hỏi về điều này, Lâm Chí Dĩnh đã cho biết rằng: "Mẹ đối với con cái hơi nghiêm khắc nên bà ấy đối xử với con dâu cũng có phần hơi khắt khe hơn một chút". Tuy nhiên, chính thái độ hà khắc của mẹ Lâm Chí Dĩnh đã vấp phải rất nhiều chỉ trích từ người xem.
Thái độ của Lâm Chí Dĩnh trước sự việc khiến rất nhiều khán giả bức xúc bởi nhiều người đều cho rằng trong vấn đề giữa mẹ chồng nàng dâu thì người chồng đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều người còn cho rằng Lâm Chí Dĩnh cũng chẳng khác những ông chồng nhu nhược. Có lẽ cuộc sống bình thường Trần Nhược Nghi chắc chắn còn phải chịu đựng nhiều áp lực hơn nữa, bộ mặt yêu thương vợ mà anh thể hiện trước đây chỉ là giả tạo.