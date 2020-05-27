Vợ Lâm Chí Dĩnh bật khóc chia sẻ về vấn đề mẹ chồng nàng dâu

Những chia sẻ của Trần Nhược Nghi sau khi về nhà chồng và sống chung với mẹ Lâm Chí Dĩnh nổi tiếng là người cổ hủ, hà khắc trong một chương trình thực tế mà cặp đôi đang tham gia khiến cộng đồng mạng chú ý.

Gần đây, cuộc sống gia đình của Lâm Chí Dĩnh lại tiếp tục gây chú ý khi anh chàng cùng với vợ Trần Nhược Nghi tham gia chương trình thực tế "Mẹ chồng và Mẹ". Trong chương trình này, Trần Nhược Nghi lần đầu tiên công khai tiết lộ những bí mật ít ai biết về cuộc sống sau khi kết hôn và về làm dâu của mình tại gia đình họ Lâm. Đồng thời còn giúp cho công chúng hiểu rõ hơn về cuộc sống không mấy dễ dàng của nàng dâu trẻ khi về làm vợ Lâm Chí Dĩnh. Lâm Chí Dĩnh bất ngờ đồng ý cùng mẹ và vợ tham gia chương trình thực tế về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu - Ảnh: Internet Khi được hỏi về nguyên nhân đồng ý tham gia chương trình nhạy cảm này, Lâm Chí Dĩnh cho biết anh muốn thông qua chương trình cải thiện mối quan hệ với mẹ mình. Anh chia sẻ rằng từ năm lên 10 thì cha mẹ ly dị, Lâm Chí Dĩnh theo bố nên thời gian dài không được tiếp xúc với mẹ. Chính vì vậy mà mối quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết như bình thường và có phần gượng gạo khi gặp mặt nhau.

Lâm Chí Dĩnh hi vọng rằng qua chương trình anh sẽ có nhiều cơ hội để cùng mẹ hiểu nhau hơn, bù đắp quãng thời gian không được ở cạnh nhau - Ảnh: Internet Đồng thời Lâm Chí Dĩnh cho tiết lộ rằng người căng thẳng nhất khi tham gia chương trình này chính là vợ mình, Trần Nhược Nghi. Cô đã không còn xuất hiện trên truyền thông suốt 16 năm để làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ và luôn là hậu phương vững chắc cho Lâm Chí Dĩnh. Vì vậy mà khi xuất hiện trở lại đã gặp áp lực không nhỏ, có nhiều lúc khi quay cô đã sợ hãi đến mức bật khóc nức nở đòi ngừng quay hình. Cũng chính trong chương trình này, Lâm Chí Dĩnh nghiêm túc thừa nhận rằng anh là người đã bóp chết tương lai rực rỡ phía trước của Trần Nhược Nghi. Bởi khi quyết định kết hôn với anh, Trần Nhược Nghi vì muốn giữ hình tượng cho chồng mà bỏ lại tương lai sự nghiệp trước mắt làm người phụ nữ thầm lặng đứng phía sau anh. Ở tuổi 36, Trần Nhược Nghi làm mẹ của 3 nhóc tỳ đáng yêu, kháu khỉnh và khiến nhiều cô gái ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc, viên mãn nhưng không hề nhìn thấy được những áp lực, chua xót cô đã chịu phía sau nó.

Trần Nhược Nghi gia nhập làng giải trí từ năm 2005 và từng được xem là "Tiểu Lâm Chí Linh". Cô từng đóng MV ca nhạc cũng như phim truyền hình với tương lai cực kỳ xán lạn. Tuy nhiên vào thời điểm sự nghiệp đang phát triển, cô quyết định hi sinh rất cả vì tình yêu - Ảnh: Internet Trần Nhược Nghi sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ và có đủ tiềm năng để trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Tuy nhiên, ngay khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì cô lại bất ngờ giảm lượng công việc rồi dần rút lui khỏi giới giải trí. Mãi đến sau này khi Lâm Chí Dĩnh công khai chuyện tình cảm cùng đứa con trai đầu lòng Kimi thì người ta mới phát hiện cô đã hi sinh sự nghiệp của mình vì tình yêu. Mỗi khi nhắc đến Trần Nhược Nghi với truyền thông, Lâm Chí Dĩnh vì vậy mà luôn dành cho cô sự trân trọng vô cùng đáng quý. Trong chương trình này, Trần Nhược Nghi đã có cơ hội nói lên được những gì cô phải trải qua để công chúng hiểu rõ hơn về cô. Cô nàng chia sẻ rằng trong suốt 16 năm kết hôn cùng Lâm Chí Dĩnh, cô luôn phải đối mặt với rất nhiều lời công kích của những người xung quanh, đa phần mọi người đều chỉ trích cô không đẹp, không xứng đáng với một ngôi sao nổi tiếng như Lâm Chí Dĩnh khiến cô nhiều lần bật khóc. Trần Nhược Nghi chia sẻ rằng trong suốt 16 năm làm vợ Lâm Chí Dĩnh, cô không chỉ phải chịu áp lực từ dư luận mà còn phải chịu đựng ánh mắt soi mói của mẹ chồng khó tính - Ảnh: Internet Ngoài áp lực từ dư luận, Trần Nhược Nghi còn phải chịu đựng ánh mắt soi mói của mẹ chồng nổi tiếng khó tính, cổ hủ. Được biết, ngoài việc dùng lời lẽ công kích cô, mẹ Lâm Chí Dĩnh còn cấm con dâu không được mặc quần đùi, chỉ trích cô mặc quần jean thủng lỗ là hành vi không lễ phép... Trả lời phỏng vấn riêng trong chương trình, Trần Nhược Nghi cũng thừa nhận rằng cô rất sợ mẹ chồng vì bà quá nghiêm khắc. Nhiều lần bị mẹ chồng chê bai, chỉ trích đã khiến cho Trần Nhược Nghi dần thiếu tự tin vào bản thân, luôn có cảm giác mình không xứng với chồng. Trần Nhược Nghi cho biết cô sợ mẹ chồng đến mức không dám nói vì chỉ sợ nói sai sẽ làm bà khó chịu. Thế nhưng điều khiến cho khán giả càng thêm xót xa cho cô hơn chính là những lần như thế Lâm Chí Dĩnh lại luôn đứng về phía mẹ mình thay vì bảo vệ vợ. Khi được hỏi về điều này, Lâm Chí Dĩnh đã cho biết rằng: "Mẹ đối với con cái hơi nghiêm khắc nên bà ấy đối xử với con dâu cũng có phần hơi khắt khe hơn một chút". Tuy nhiên, chính thái độ hà khắc của mẹ Lâm Chí Dĩnh đã vấp phải rất nhiều chỉ trích từ người xem. Khán giả đa phần đều đồng cảm với những gì mà Trần Nhược Nghi phải chịu đựng - Ảnh: Internet Thái độ của Lâm Chí Dĩnh trước sự việc khiến rất nhiều khán giả bức xúc bởi nhiều người đều cho rằng trong vấn đề giữa mẹ chồng nàng dâu thì người chồng đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều người còn cho rằng Lâm Chí Dĩnh cũng chẳng khác những ông chồng nhu nhược. Có lẽ cuộc sống bình thường Trần Nhược Nghi chắc chắn còn phải chịu đựng nhiều áp lực hơn nữa, bộ mặt yêu thương vợ mà anh thể hiện trước đây chỉ là giả tạo.

Bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của cặp đôi vàng Triệu Hựu Đình - Cao Viên Viên Cặp đôi Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên vẫn luôn được mệnh danh là cặp đôi vàng của làng giải trí Đài Loan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Đặc biệt là tình yêu chung thủy mà Triệu Hựu Đình dành cho Cao Viên Viên sau khi cả hai đón chào "tiểu công chúa" ra đời càng khiến cho cuộc sống của cả hai thêm viên mãn, hạnh phúc.

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