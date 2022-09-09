Chưa 'dứt tình' với Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư đã vội vàng 'nên duyên' với đàn em TFBOYS

Sao quốc tế 09/09/2022 08:08

Sau thành công bùng nổ cúa "Tinh Hán Xán Lạn", Triệu Lộ Tư hiện đang là một trong những sao nữ Cbiz nhận được rất nhiều sự chú ý và quan tâm đông đảo.

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đang là cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý. Sự quan tâm của công chúng dành cho Triệu Lộ Tư thể hiện ở việc khi cô tham gia sự kiện, mọi sự chú ý đổ dồn về phía người đẹp này. Bên cạnh đó, bộ phim Vụng trộm không thể giấu mà Triệu Lộ Tư đang quay cũng trở thành chủ đề bàn tán ở từng chi tiết như trang phục, ngoại hình, bạn diễn, độ hợp vai. Khả năng tạo hiệu ứng này chỉ có ở những ngôi sao hạng A hot nhất như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử.

Tuy nhiên, mạng xã hội xứ Trung lại tiếp tục rộ lên tin đồn Triệu Lộ Tư chuẩn bị đóng tác phẩm của Nhiêu Tuyết Mạn. Cụ thể, cô nàng có thể nên duyên với Đinh Trình Hâm trong phim điện ảnh.

Chưa 'dứt tình' với Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư đã vội vàng 'nên duyên' với đàn em TFBOYS - Ảnh 1

Phim điện ảnh Đồng Hồ Cát có thể bấm máy vào tháng 9. Nhưng thời điểm này, người đẹp họ Triệu vẫn đang trong đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Trong khi đó, Đinh Trình Hâm - người được đồn nên duyên với Triệu Lộ Tư lại kém cô tới 4 tuổi. Anh là diễn viên khá trẻ, xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (nhóm đàn em của TFBOYS). Khoảng cách tuổi tác cùng kinh nghiệm diễn xuất ít ỏi của đàng trai là điểm hạn chế của cặp đôi. Ngoài ra, Triệu Lộ Tư cũng đang đóng Vụng Trộm Không Thể Giấu, do đó, một số người cho rằng tin đồn phía trên có thể chưa chính xác.

Nội dung của bộ phim "Đồng Hồ Cát" xoay quanh cuộc đời của Mạc Tỉnh Tỉnh, nữ sinh có mẹ đã hy sinh vì cứu một chàng trai. Tuy nhiên, từ khi cứu cậu bé, gia đình Tỉnh Tỉnh chẳng thể tìm thấy sự vui vẻ như trước. Vì cô là người mẫn cảm và yếu đuối nên đã nảy sinh chướng ngại trong tâm lý. Theo thời gian, Mạc Tỉnh Tỉnh kết thân với một người bạn mang tên Mễ Sa. Nhưng sau đó, cô vô tình phát hiện bạn thân của mình đang thầm mến chàng trai tên Lộ Lý. Nhưng khi Mạc Tỉnh Tỉnh muốn tác hợp cho cả hai, cô bất ngờ nhận ra mối liên kết giữa mẹ, bạn thân và Lộ Lý.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư TFBoys Đinh Trình Hâm sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Đồng hồ cát

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