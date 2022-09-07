Bị anti-fan gọi 'trà xanh' trên sóng livestream, Triệu Lộ Tư bất ngờ có màn 'đáp trả' cực chất chứng minh EQ đỉnh cao

Sao quốc tế 07/09/2022 19:08

Khi Triệu Lộ Tư đang livestream và giao lưu vui vẻ với fan thì nữ diễn viên nhận được bình luận khiếm nhã với nội dung: “Green tea”, ám chỉ Triệu Lộ Tư là trà xanh. Ngay sau đó, mỹ nhân họ Triệu đã có màn đáp trả cực chất khiến các netizen gật gù thán phục.

Tinh Hán Xán Lạn hiện đang là một trong những bộ phim được khán giả tích cực đón nhận trong mùa hè năm nay. Nhờ thành công vang dội đó, tên tuổi của Triệu Lộ Tư lại được nhắc tới với tần suất dày đặc.

Bị anti-fan gọi 'trà xanh' trên sóng livestream, Triệu Lộ Tư bất ngờ có màn 'đáp trả' cực chất chứng minh EQ đỉnh cao - Ảnh 1
Nhờ thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi của Triệu Lộ Tư được nhắc tới với tần suất dày đặc - Ảnh: Internet

Trong những năm trở lại đây, Triệu Lộ Tư tạo được danh tiếng nhanh chóng với nhiều vai tiểu bạo thoát vòng như Trần Thiên Thiên, Trường Ca Hành, Tinh Hán Xán Lạn. Trong thời gian sắp tới, cô nàng còn có hai bộ phim hiện đại là Hậu Lãng và Vụng Trộm Không Thể Giấu. Với nhiều tín hiệu khả quan, nữ diễn viên sinh năm 1995 được đánh giá là rộng đường diễn xuất nhất trong lứa diễn viên trẻ hiện nay.

Trong năm 2022, Triệu Lộ Tư đã có tới hai bộ phim cổ trang lên sóng là Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn. Cả hai tác phẩm đều nhanh chóng đạt được những thành tích nhất định, đặc biệt là sự bùng nổ ngoài kỳ vọng của Tinh Hán Xán Lạn giúp tên tuổi của Triệu Lộ Tư chưa từng nguội đi kể từ khi phim lên sóng.

Bị anti-fan gọi 'trà xanh' trên sóng livestream, Triệu Lộ Tư bất ngờ có màn 'đáp trả' cực chất chứng minh EQ đỉnh cao - Ảnh 2
Dù nổi tiếng nhưng Triệu Lộ Tư vẫn thường xuyên bị mỉa mai vì quá khứ nhiều drama - Ảnh: Internet

Nổi tiếng là vậy nhưng Triệu Lộ Tư vẫn thường xuyên bị mỉa mai vì quá khứ nhiều drama. Cụ thể, cô nàng gặp nhiều bàn tán về nhân cách khi "ké fame" tên tuổi của tiền bối để lót đường cho mình, thậm chí bị anti-fan gọi là “trà xanh” ngay trên sóng livestream.

Khi đang phát sóng trực tiếp và giao lưu vui vẻ với fan thì nữ diễn viên nhận được bình luận khiếm nhã với nội dung: “Green tea”, ám chỉ Triệu Lộ Tư là trà xanh. Vốn dĩ từ trước đến nay nữ diễn viên vẫn gắn với danh xưng “em gái trà xanh” vì bị cho là có tính cách giả tạo, thảo mai.

Bị anti-fan gọi 'trà xanh' trên sóng livestream, Triệu Lộ Tư bất ngờ có màn 'đáp trả' cực chất chứng minh EQ đỉnh cao - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư bị anti-fan gọi là “trà xanh” ngay trên sóng livestream - Ảnh: Internet

Thay vì tức giận hay luống cuống, khó xử, nữ diễn viên lại đọc to bình luận kèm câu trả lời: “Cảm ơn vì đã mời tôi uống trà”. Hành động này của Triệu Lộ Tư làm người hâm mộ khá bất ngờ. Đa số netizen dành lời khen cho nữ diễn viên vì EQ cao, phản ứng nhanh khiến bầu không khí bớt ngượng ngùng.

Một số khác để lại bình luận an ủi nữ diễn viên và cũng được Triệu Lộ Tư trả lời: “Em không giận đâu”. Cô nàng khẳng định mình không quan tâm đến những bình luận khiếm nhã và nhắc nhở người hâm mộ của mình đừng đôi co với anti-fan. Có thể thấy nữ diễn viên đã dùng thái độ khá tích cực để đối mặt với ác ý, thị phi.

 

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Triệu Lộ Tư có không ít khoảnh khắc trông khá giống "chị đại học đường", khi một bên tay cầm cốc nước để uống, vừa đi vừa cài cúc áo, cộng thêm phần tay chân đầy những vết thương phải băng bó, khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất thú vị.

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