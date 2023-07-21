Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát mở điểm douban với kết quả chỉ muốn quên đi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ do Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát chính thức mở điểm Douban với con số 4.6 điểm. Đây được xem là số điểm khá tệ đối với dòng phim cổ trang, tiên hiệp.

Có thể nói đây là dự án đáng quên đi của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát. Được biết, dự án đã bị ‘đắp chiếu’ khá lâu mới được lên sóng. Đến khi được lên sóng lại gặp bất lợi khi lên sóng cùng thời điểm với hai dự án nhiệt cao là Vụng Trộm Không Thể Giấu (Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn) và Trường Phong Độ (Bạch Kính Đình - Tống Dật). Chính vì thế, dự án này không chỉ kém tiếng mà còn kết thúc trong im ắng.

Mặc dù cặp chính Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát được khen ngợi về nhan sắc nhưng vẫn không cứu được nhiệt phim. Nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của cả hai là điểm trừ khá lớn khi chưa thấy sự ăn ý, thiếu cảm xúc.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ là một trong những dự án cấp S+ của Tencent với thể loại cổ trang dị giới được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị (Cà Chua). Nội dung tác phẩm này xoay quanh câu chuyện của Đông Bá Tuyết Ưng (Hứa Khải) – chàng thiếu niên sinh ra và lớn lên trong một gia đình êm ấm hạnh phúc ở đế quốc Long Sơn.

Thế nhưng một ngày nọ, cha mẹ Đông Bá Tuyết Ưng lại bị một gia tộc cường đại bắt đi. Quyết tâm để cứu cha mẹ, hắn lần theo bí kíp của mẹ để lại mà bắt đầu tu luyện bí thuật, ngày đêm nỗ lực tu luyện không ngừng nghỉ đến mức mọi người đều gọi hắn là ma thương. Về sau Đông Bá Tuyết Ưng thông qua quá trình vất vả rèn luyện mà sở hữu pháp thuật đạt đến cảnh giới siêu phàm, trở thành Tuyết Ưng Lĩnh Chủ mạnh nhất.