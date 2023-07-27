Niệm Vô Song của Đường Yên sắp sửa khai máy, netizen không đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại màn ảnh cổ trang của cô nàng

Dự án cổ trang Niệm Vô Song đánh dấu sự trở lại màn ảnh cổ trang của Đường Yên sau 3 năm vắng bóng. Tuy nhiên, netizen lại không đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự diễn xuất của cô nàng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Niệm Vô Song được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của Thậm Tứ Lang chuẩn bị khai máy vào ngày 28/7 tới. Được biết, nữ chính đã được ấn định ban đầu là Đường Yên. Còn nam chính có thông tin là Lưu Học Nghĩa. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các diễn viên khác là Vương Hoành Nghị, Châu Kha Vũ, Quách Hiểu Đình,…

Được biết, Niệm Vô Song đánh dấu sự trở lại màn ảnh cổ trang của Đường Yên với vai trò nữ chính sau 3 năm vắng bóng. Theo đó, trong vòng 3 năm trở lại đây kể từ khi lập gia đình với La Tấn, Đường Yên gần như lui về hậu phương và gần như không hoạt động nghệ thuật. Điều này khiến một bộ phận fan của nàng tiểu hoa lo ngại thần tượng sẽ ngày càng thụt lùi và bị lãng quên trong giới giải trí.

Ở thời điểm hiện tại dàn mỹ nhân cùng lứa 85 với cô nàng hầu hết đều có trong tay một dự án cổ trang chờ lên sóng. Nếu Dương Mịch có Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Triệu Lệ Dĩnh có Dữ Phượng Hành, Lưu Thi Thi có Nhất Niệm Quan Sơn.

Không những thế, nhiều khán giả lại không đặt quá nhiều kỳ vọng vào diễn xuất của Đường Yên trong sự trở lại lần này. Vào năm 2020, khi đảm nhận vai nữ chính ở Yến Vân Đài, bà xã La Tấn khiến nhiều người không khỏi thất vọng vì lối diễn xuất nhạt nhòa. So với vai nữ phụ của Xa Thi Mạn, Đường Yên trông lép vế hơn hẳn.

Bạn học cũ tung ảnh quá khứ, tiết lộ một bí mật về Đường Yên? Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của bạn học cũ kèm theo hình ảnh thời quá khứ, tiết lộ một bí mật về Đường Yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/niem-vo-song-cua-uong-yen-sap-sua-khai-may-netizen-khong-at-nhieu-ky-vong-vao-su-tro-lai-man-anh-co-trang-cua-co-nang-605405.html