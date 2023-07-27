Niệm Vô Song của Đường Yên sắp sửa khai máy, netizen không đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại màn ảnh cổ trang của cô nàng

Sao quốc tế 27/07/2023 12:03

Dự án cổ trang Niệm Vô Song đánh dấu sự trở lại màn ảnh cổ trang của Đường Yên sau 3 năm vắng bóng. Tuy nhiên, netizen lại không đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự diễn xuất của cô nàng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Niệm Vô Song được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của Thậm Tứ Lang chuẩn bị khai máy vào ngày 28/7 tới. Được biết, nữ chính đã được ấn định ban đầu là Đường Yên. Còn nam chính có thông tin là Lưu Học Nghĩa. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các diễn viên khác là Vương Hoành Nghị, Châu Kha Vũ, Quách Hiểu Đình,…

Niệm Vô Song của Đường Yên sắp sửa khai máy, netizen không đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại màn ảnh cổ trang của cô nàng - Ảnh 1

Được biết, Niệm Vô Song đánh dấu sự trở lại màn ảnh cổ trang của Đường Yên với vai trò nữ chính sau 3 năm vắng bóng. Theo đó, trong vòng 3 năm trở lại đây kể từ khi lập gia đình với La Tấn, Đường Yên gần như lui về hậu phương và gần như không hoạt động nghệ thuật.  Điều này khiến một bộ phận fan của nàng tiểu hoa lo ngại thần tượng sẽ ngày càng thụt lùi và bị lãng quên trong giới giải trí.

Niệm Vô Song của Đường Yên sắp sửa khai máy, netizen không đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại màn ảnh cổ trang của cô nàng - Ảnh 2

Ở thời điểm hiện tại dàn mỹ nhân cùng lứa 85 với cô nàng hầu hết đều có trong tay một dự án cổ trang chờ lên sóng. Nếu Dương Mịch có Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Triệu Lệ Dĩnh có Dữ Phượng Hành, Lưu Thi Thi có Nhất Niệm Quan Sơn.

Niệm Vô Song của Đường Yên sắp sửa khai máy, netizen không đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại màn ảnh cổ trang của cô nàng - Ảnh 3

Không những thế, nhiều khán giả lại không đặt quá nhiều kỳ vọng vào diễn xuất của Đường Yên trong sự trở lại lần này. Vào năm 2020, khi đảm nhận vai nữ chính ở Yến Vân Đài, bà xã La Tấn khiến nhiều người không khỏi thất vọng vì lối diễn xuất nhạt nhòa. So với vai nữ phụ của Xa Thi Mạn, Đường Yên trông lép vế hơn hẳn.

Bạn học cũ tung ảnh quá khứ, tiết lộ một bí mật về Đường Yên?

Bạn học cũ tung ảnh quá khứ, tiết lộ một bí mật về Đường Yên?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của bạn học cũ kèm theo hình ảnh thời quá khứ, tiết lộ một bí mật về Đường Yên.

Xem thêm
Từ khóa:   Đường Yên Niệm Vô Song Lưu Học Nghĩa sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Bạn học cũ tung ảnh quá khứ, tiết lộ một bí mật về Đường Yên?

Bạn học cũ tung ảnh quá khứ, tiết lộ một bí mật về Đường Yên?

Sự thật về cảnh 'bed scene' của Chung Hán Lương và Đường Yên trong Bên Nhau Trọn Đời khiến dân tình ngỡ ngàng?

Sự thật về cảnh 'bed scene' của Chung Hán Lương và Đường Yên trong Bên Nhau Trọn Đời khiến dân tình ngỡ ngàng?

Đường Yên bị chặn cửa, không cho vào dự thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023 vì lý do không ngờ

Đường Yên bị chặn cửa, không cho vào dự thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023 vì lý do không ngờ

Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp

Dân tình phát sốt khi Chung Hán Lương và Đường Yên tái diễn lại cảnh kinh điển của Bên Nhau Trọn Đời sau màn tái hợp

Đường Yên khiến dân tình 'chao đảo' với màn so kè nhan sắc trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa

Đường Yên khiến dân tình 'chao đảo' với màn so kè nhan sắc trong loạt ảnh giữa team qua đường và đã qua chỉnh sửa

Đường Yên và La Tấn để lộ một bằng chứng đập tan mọi tin đồn rạn nứt?

Đường Yên và La Tấn để lộ một bằng chứng đập tan mọi tin đồn rạn nứt?

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 18 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 33 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 48 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 3 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn