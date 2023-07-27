Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau chia sẻ những hình ảnh mới nhất của Cổ Lực Na Trát khi xuất hiện trên tạp chí Shang Cheng Shi. Mỹ nhân Tân Cương ngay lập tức gây "bão" cộng đồng mạng khi xuất hiện với tạo hình mới cùng người Uygur trong khu tự trị Tân Cương. Được biết, bộ ảnh mới này của tạp chí Shang Cheng Shi cũng nhằm tuyên truyền cho di sản văn hoá phi vật thể của người Uyghur.

Từ trước đến nay, vùng đất Tân Cương luôn nổi danh là cái nôi sản sinh ra mỹ nhân - mỹ nam đẹp nhất Trung Quốc làm say đắm lòng người. Xuất hiện trong bộ ảnh mới, Cổ Lực Na Trát càng "gây thương nhớ" với vẻ đẹp rạng rỡ, khỏe khoắn, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Dù không phải là những trang phục thảm đỏ lộng lẫy, Cổ Lực Na Trát vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa với trang phục đơn giản, bình dị.

Cổ Lực Na Trát xuất hiện trên tạp chí Shang Cheng Shi

Cổ Lực Na Trát là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, sở hữu chiều cao nổi bậc 1m72 cùng nhan sắc trời ban khiến cô vô cùng tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Năm 15 tuổi cô được làm quen với ống kính qua vai trò người mẫu tại các cửa hàng váy cưới, shop thời trang hay tạp chí. Ít lâu sau đó mỹ nhân sinh năm 1992 thi vào trường Điện ảnh Bắc Kinh và tại đây cô được ví là hot girl vì sở hữu nhan sắc ấn tượng với nét lai Tây lạ lẵm.

Cô được biết đến qua các bộ phim: "Trạch Thiên Ký", "Hiên viên kiếm - Thiên chi ngân", "Phong khởi nghê thường",... thế nhưng cũng chỉ mang danh là "bình hoa di động" vì chưa có nhiều nổi bật trong diễn xuất.

Được biết, bộ ảnh mới này của tạp chí Shang Cheng Shi cũng nhằm tuyên truyền cho di sản văn hoá phi vật thể của người Uyghur

Ở thời điểm hiện tại, Cổ Lực Na Trát không còn quá xa lạ với khán giả của màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh Đồng Lệ Á, Nhiệt Y Trát, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cáp Ni Khắc Tư, nữ diễn viên cũng được mệnh danh là một trong năm mỹ nhân Tân Cương nổi bật nhất Cbiz. Gương mặt của cô được đánh giá là "tỷ lệ vàng". Với tạo hình sắc sảo, thần thái kiêu kỳ, Cổ Lực Na Trát cũng thường xuyên được các hãng thời trang nổi tiếng săn đón.