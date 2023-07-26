'Bật ngửa' trước ảnh mặc mộc của Triệu Lệ Dĩnh: Nhan sắc tuổi 35 có còn khiến netizen xao xuyến?

Sao quốc tế 26/07/2023 15:52

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh vừa để lộ khoảnh khắc để mặt mộc, mái tóc búi cao đơn giản trong chuyến vi vu ở Thái Lan.

Mới đây, nàng tiểu hoa Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng tải một loạt hình được chụp lại trong chuyến du lịch Thái Lan vừa qua của người đẹp cùng các bạn khiến dân tình đứng ngồi không yên.

'Bật ngửa' trước ảnh mặc mộc của Triệu Lệ Dĩnh: Nhan sắc tuổi 35 có còn khiến netizen xao xuyến? - Ảnh 1'Bật ngửa' trước ảnh mặc mộc của Triệu Lệ Dĩnh: Nhan sắc tuổi 35 có còn khiến netizen xao xuyến? - Ảnh 2

Trong loạt khoảnh khắc được đăng tải, mỹ nhân Sở Kiều Truyện gây ấn tượng với vẻ ngoài giản dị và đơn thuần. Cô diện áo thun đơn giản, đội mũ cói đậm chất mùa hè. Bà mẹ 1 con khéo léo kết hợp 1 số phụ kiện nhỏ vô cùng sành điệu. Loạt hình này của Triệu Lệ Dĩnh ngay khi vừa đăng tải đã gây bão cộng đồng mạng và người hâm mộ bởi nhan sắc ấn tượng.

'Bật ngửa' trước ảnh mặc mộc của Triệu Lệ Dĩnh: Nhan sắc tuổi 35 có còn khiến netizen xao xuyến? - Ảnh 3'Bật ngửa' trước ảnh mặc mộc của Triệu Lệ Dĩnh: Nhan sắc tuổi 35 có còn khiến netizen xao xuyến? - Ảnh 4

Ở những bức ảnh chụp cận mặt, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với nhan sắc nổi bật, nước da trắng mịn màng hoàn hảo dù gần như không có chút phấn son bổ trợ nào. Điểm thu hút nhất trên gương mặt nàng Sam Sam chính là đôi mắt to tròn linh động cùng sống mũi cao. Tổng thể càng giúp vẻ ngoài của Triệu Lệ Dĩnh thêm phần trẻ trung, cuốn hút.

Có thể thấy, dù đã bước sang tuổi 35 và đã làm mẹ nhưng nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh vẫn trẻ trung như còn đôi mươi, khiến netizen ngưỡng mộ.

'Bật ngửa' trước ảnh mặc mộc của Triệu Lệ Dĩnh: Nhan sắc tuổi 35 có còn khiến netizen xao xuyến? - Ảnh 5

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh có một dự án cổ trang rất được mong đợi lên sóng là Dữ Phượng Hành hợp tác cùng Lâm Canh Tân. Được biết, đây là màn tái hợp của cặp đôi sau thành công vang dội của Sở Kiều Truyện.

'Bật ngửa' trước ảnh mặc mộc của Triệu Lệ Dĩnh: Nhan sắc tuổi 35 có còn khiến netizen xao xuyến? - Ảnh 6

Đáng chú ý, Dữ Phượng Hành được đánh giá là dự án phim cấp S+, được đầu tư lớn. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh còn tham gia vào dự án điện ảnh Hổ Lang Chi Lộ cách đây không lâu.

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