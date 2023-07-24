Rộ tin Lưu Thi Thi rục rịch chuyển hình như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh

Trong dàn tiểu hoa 85 hiện tại, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đang là hai cái tên cực kỳ nổi bật.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước tohong tin một tiểu hoa lứa 85 cũng đang rục rịch muốn học theo Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, cả hai diễn viên này không chỉ thắng lớn trong dòng phim ngôn tình, cổ trang, mà còn có những dự án chính kịch chuyển hình khiến nhiều người ghen tị.

Theo đó, Lưu Thi Thi đang gấp rút muốn chuyển hình. Tuy nhiên cô nàng hiện tại lại không tìm được kịch bản tốt nên chỉ có thể an phận thủ thường. Thông tin này khiến nhiều người tranh cãi bởi lẽ rõ ràng so với Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, tâm sự nghiệp của Lưu Thi Thi không lớn bằng.

Sau khi kết hôn, sinh con, Lưu Thi Thi ít nhận đóng phim nên nhiệt độ cũng giảm sút nghiêm trọng. Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân lớn nhất khiến Lưu Thi Thi không thể tìm được kịch bản chuyển hình tốt là vì nhiệt độ kém và diễn xuất chưa tốt. Nếu Triệu Lệ Dĩnh là sao nữ vừa có nhiệt độ vừa có diễn xuất tốt thì Dương Mịch cũng là đỉnh lưu được rất nhiều người quan tâm. Rõ ràng mỹ nhân Bộ Bộ Kinh Tâm hiện tại đang bị Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh bỏ rất xa.

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng Lưu Thi Thi nên tiếp tục với dòng phim thế mạnh của mình thay vì muốn đổi mới. Diễn xuất vô hồn cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô nàng bị đánh giá là không đủ năng lực gánh phim.

Lưu Thi Thi là ngọc nữ màn ảnh Hoa ngữ bởi vẻ đẹp thanh khiết. Cô đóng nhiều phim như Tú Xuân Đao, Trở về nơi tình yêu bắt đầu, Bộ bộ kinh tâm... Sau khi sinh con trai đầu lòng, cô hiện tích cực quay trở lại với các dự án nghệ thuật. Bộ phim gần đây cô đóng là Tôi thân yêu, hợp tác với Chu Nhất Long, sau đó là Lưu Kim Tuế Nguyệt (2021). Cô còn góp mặt trong các sự kiện, chụp hình tạp chí...

Bất ngờ với vẻ ngoài của Tiêu Chiến khi vào vai Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh Cư dân mạng bất ngờ "đào lại" một số hình ảnh của Tiêu Chiến khi hóa thân thành nhân vật Bạch Tử Họa trong Hoa Thiên Cốt.

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