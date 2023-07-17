Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh khi bị chụp lén, còn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung như lời đồn?

Ngay sau khi những bức ảnh được lan truyền, nhiều người cho rằng nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh khác rất nhiều khi xuất hiện trên màn ảnh. Theo đó, nhiều cư dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh trông kém sắc hơn hẳn những hình ảnh được đăng trên trang cá nhân.

Mới đây, mạng đã lan truyền một số hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh ở ngoài đời. Đây là những bức ảnh được chụp khi nàng tiểu hoa đến nhà bạn chơi. Cô nàng mặc một bộ trang phục đơn giản, đội mũ lưỡi trai trắng và để mặt mộc.

Tuy nhiên, có nhiều người bày tỏ Triệu Lệ Dĩnh đã là mẹ tuổi cũng không còn trẻ nên giữ được nhan sắc thế này đã là quá xuất sắc, Ngoài ra, cô nàng luôn cười rạng rỡ khiến người khác nhìn vào là mê mẩn. So với nhiều đồng nghiệp cùng lứa, nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh không xếp top đầu nhưng vẫn đủ sức chinh phục công chúng. Được biết trong lần đi chơi này, nàng tiểu hoa đã dùng thủ ngữ để nói chuyện với một người bạn khác.

Sau khi gặt hái thành tích với hàng loạt bộ phim thần tượng, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu chuyển hình với hai bộ phim là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Diễn xuất của cô nàng cũng được đánh giá là đã đạt đến độ chín muồi và sẽ sớm gặt hái được những thành tựu cao hơn nữa.

Phim "Dữ phượng hành" được xem là bom tấn cổ trang Hoa ngữ đáng mong đợi nhất nửa sau năm 2023. Nguyên do một phần phim có sự góp mặt của dàn sao chất lượng, ngoài Triệu Lệ Dĩnh còn có Lâm Canh Tân. Tuy nhiên, lí do quan trọng khác để khán giả mong chờ chính là việc từ đầu năm đến nay, các phim cổ trang Hoa ngữ có chất lượng không đồng đều, nhiều phim, diễn viên bị chê diễn xuất tệ, nội dung kém. Chính vì thế, khán giả ngày một đặt kì vọng với phim "Dữ phượng hành" hơn.

Dữ Phượng Hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ Thần Quân, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ Thần Quân cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ Thần Quân mới thực sự bắt đầu.