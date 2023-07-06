Top phim truyền hình được mong chờ nhất nửa cuối năm: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thua tiểu hoa kém nổi

Sao quốc tế 06/07/2023 22:16

Nhiều người bất ngờ khi Dữ Phượng Hành không phải là tác phẩm đang được mong chờ nhất hiện nay.

Vị trí top 1 bất ngờ gọi tên Khom Lưng (Chiết Yêu) của Lưu Vũ Ninh - Tống Tổ Nhi. Bộ phim khởi quay vào đầu năm nay và đã đóng máy, đang chờ lên sóng. Sở dĩ bộ phim được mong chờ là bởi dàn nam nữ chính toàn những cái tên "đợi bạo". Nếu Lưu Vũ Ninh được nhớ mặt sau khi đóng với đàn chị Triệu Lộ Tư, Lưu Thi Thi thì Tống Tổ Nhi là tiểu hoa triển vọng trong dàn diễn viên hậu 95. 

Top phim truyền hình được mong chờ nhất nửa cuối năm: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thua tiểu hoa kém nổi - Ảnh 1
Khom Lưng mới chính là tác phẩm được mong đợi nhất hiện nay. 

Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang, huyền huyễn trọng điểm của Tencent do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Sự tái hợp tác giữa cặp đôi Sở Kiều Truyện đã khiến Dữ Phượng Hành trở thành bộ phim được chú ý và kỳ vọng hàng đầuDữ Phượng Hành “thả xích” trailer đầu tiên trong đại hội chiêu thương - BlogAnChoi. Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang, huyền huyễn trọng điểm của Tencent do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Sự tái hợp tác giữa cặp đôi Sở Kiều Tru. Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang, huyền huyễn trọng điểm của Tencent do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Sự tái hợp tác giữa cặp đôi Sở Kiều Truyện đã khiến Dữ Phượng Hành trở thành bộ phim được chú ý và kỳ vọng hàng đầu. Sau hơn 1 năm kể từ khi khai máy, mới đây, Dữ Phượng Hành đã tung ra trailer đầu tiên trong đại hội chiêu thương của Tencent diễn ra vào ngày 19/06 vừa qua, thu hút lượng lớn sự quan tâm và bàn luận từ cộng đồng mạng. https://bloganchoi.com/du-phuong-hanh-tha-xich-trailer-dau-tien-trong-dai-hoi-chieu-thuong/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Dữ Phượng Hành “thả xích” trailer đầu tiên trong đại hội chiêu thương - BlogAnChoi. Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang, huyền huyễn trọng điểm của Tencent do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Sự tái hợp tác giữa cặp đôi Sở Kiều Tru. Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang, huyền huyễn trọng điểm của Tencent do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Sự tái hợp tác giữa cặp đôi Sở Kiều Truyện đã khiến Dữ Phượng Hành trở thành bộ phim được chú ý và kỳ vọng hàng đầu. Sau hơn 1 năm kể từ khi khai máy, mới đây, Dữ Phượng Hành đã tung ra trailer đầu tiên trong đại hội chiêu thương của Tencent diễn ra vào ngày 19/06 vừa qua, thu hút lượng lớn sự quan tâm và bàn luận từ cộng đồng mạng. https://bloganchoi.com/du-phuong-hanh-tha-xich-trailer-dau-tien-trong-dai-hoi-chieu-thuong/. Sau hơn 1 năm kể từ khi khai máy, mới đây, Dữ Phượng Hành đã tung ra trailer đầu tiên trong đại hội chiêu thương của Tencent diễn ra vào ngày 19/06 vừa qua, thu hút lượng lớn sự quan tâm và bàn luận từ cộng đồng mạng.Dữ Phượng Hành “thả xích” trailer đầu tiên trong đại hội chiêu thương - BlogAnChoi. Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang, huyền huyễn trọng điểm của Tencent do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Sự tái hợp tác giữa cặp đôi Sở Kiều Tru. Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang, huyền huyễn trọng điểm của Tencent do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Sự tái hợp tác giữa cặp đôi Sở Kiều Truyện đã khiến Dữ Phượng Hành trở thành bộ phim được chú ý và kỳ vọng hàng đầu. Sau hơn 1 năm kể từ khi khai máy, mới đây, Dữ Phượng Hành đã tung ra trailer đầu tiên trong đại hội chiêu thương của Tencent diễn ra vào ngày 19/06 vừa qua, thu hút lượng lớn sự quan tâm và bàn luận từ cộng đồng mạng. https://spress.net/ Tuy nhiên, bộ phim bất ngờ xếp thứ 2 trong BXH này.

Top phim truyền hình được mong chờ nhất nửa cuối năm: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thua tiểu hoa kém nổi - Ảnh 5
Dữ Phượng Hành đánh dấu màn tái hợp của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sau 6 năm, kể từ sau Sở Kiều Truyện. 
Top phim truyền hình được mong chờ nhất nửa cuối năm: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thua tiểu hoa kém nổi - Ảnh 6
Triệu Lệ Dĩnh trở lại với dòng phim cổ trang sau 2 năm theo đuổi dòng phim chính kịch. 

Theo đó, Trường Tương Tư bất chỉ đứng thứ 3. Bộ phim có sự xuất hiện của cái tên đình đám như Dương Tử và loạt nam phụ có nhan sắc "bức người". Đây là dự án đại nữ chủ lớn nhất trong năm của nàng tiểu hoa và được kì vọng sẽ đại bạo.  

Top phim truyền hình được mong chờ nhất nửa cuối năm: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thua tiểu hoa kém nổi - Ảnh 7
Không chỉ người hâm mộ mà kể cả Dương Tử cũng vô cùng mong đợi tác phẩm lên sóng. 
Top phim truyền hình được mong chờ nhất nửa cuối năm: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thua tiểu hoa kém nổi - Ảnh 8
Trường Tương Tư cũng là một trong những tác phẩm được đánh giá cao về mức độ đầu tư. 

Những bộ phim truyền hình được mong chờ nhất: 

1. Khom Lưng 

2. Dữ Phượng Hoàng 

3. Trường Tương Tư 

4. Ngọc Cốt Dao 

5. Đấu La Đại Lục 2

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đóng vai phụ trong phim mới của Trương Nghệ Mưu khiến fan hâm mộ tức giận

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đóng vai phụ trong phim mới của Trương Nghệ Mưu khiến fan hâm mộ tức giận

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh chỉ xuất hiện trong phim với tư cách khách mời.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh Tống Tổ Nhi Khom Lưng phim hoa ngu

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đóng vai phụ trong phim mới của Trương Nghệ Mưu khiến fan hâm mộ tức giận

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đóng vai phụ trong phim mới của Trương Nghệ Mưu khiến fan hâm mộ tức giận

Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh

Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh

Vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, phim của Dương Mịch mới là dự án được mong chờ nhất hiện nay

Vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, phim của Dương Mịch mới là dự án được mong chờ nhất hiện nay

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ làm một việc khiến dân tình lôi chuyện cũ của Lâm Canh Tân ra chỉ trích?

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ làm một việc khiến dân tình lôi chuyện cũ của Lâm Canh Tân ra chỉ trích?

Tiểu hoa diễn dở nhất lứa 85 nhưng vẫn khiến Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Diệc Phi lo lắng

Tiểu hoa diễn dở nhất lứa 85 nhưng vẫn khiến Triệu Lệ Dĩnh - Lưu Diệc Phi lo lắng

Triệu Lệ Dĩnh vừa trượt Bạch Ngọc Lan, Phùng Thiệu Phong đã công khai nên duyên cùng mỹ nữ Bắc Kinh

Triệu Lệ Dĩnh vừa trượt Bạch Ngọc Lan, Phùng Thiệu Phong đã công khai nên duyên cùng mỹ nữ Bắc Kinh

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 22 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 52 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 58 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 1 giờ 9 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu