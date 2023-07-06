Top phim truyền hình được mong chờ nhất nửa cuối năm: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thua tiểu hoa kém nổi

Vị trí top 1 bất ngờ gọi tên Khom Lưng (Chiết Yêu) của Lưu Vũ Ninh - Tống Tổ Nhi. Bộ phim khởi quay vào đầu năm nay và đã đóng máy, đang chờ lên sóng. Sở dĩ bộ phim được mong chờ là bởi dàn nam nữ chính toàn những cái tên "đợi bạo". Nếu Lưu Vũ Ninh được nhớ mặt sau khi đóng với đàn chị Triệu Lộ Tư, Lưu Thi Thi thì Tống Tổ Nhi là tiểu hoa triển vọng trong dàn diễn viên hậu 95.

Khom Lưng mới chính là tác phẩm được mong đợi nhất hiện nay.

Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang, huyền huyễn trọng điểm của Tencent do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Sự tái hợp tác giữa cặp đôi Sở Kiều Truyện đã khiến Dữ Phượng Hành trở thành bộ phim được chú ý và kỳ vọng hàng đầu . Sau hơn 1 năm kể từ khi khai máy, mới đây, Dữ Phượng Hành đã tung ra trailer đầu tiên trong đại hội chiêu thương của Tencent diễn ra vào ngày 19/06 vừa qua, thu hút lượng lớn sự quan tâm và bàn luận từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bộ phim bất ngờ xếp thứ 2 trong BXH này.