Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân đã chính thức khai máy. Bên cạnh đó, đoàn phim công bố đội hình nam nữ chính sẽ do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính. Dù chỉ mới có ảnh leak chất lượng thấp nhưng visual của cặp đôi lại chất lượng cao. Nhiều khán giả vô cùng phấn khởi và tiếp tục hóng đợi những hình ảnh sắc nét của đoàn phim tung ra.

Màn hợp tác của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi lần này được nhiều người đánh giá cao. Xét về ngoại hình, kỹ năng diễn xuất, kinh nghiệm thì cặp đôi này khá ‘môn đăng hộ đối’. Hai diễn viên trẻ có ngoại hình đẹp, mới có một bộ phim nổi lên và vẫn đang được khán giả kỳ vọng rất nhiều.

Thêm vào đó, nguyên tác của Đại Phụng Đả Canh Nhân vốn dĩ đã rất hay và hấp dẫn, lại nhận được đánh giá cao từ độc giả. Thế nên, nhiều cư dân mạng tin chắc rằng chỉ cần Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đứng cạnh nhau, Đại Phụng Đả Canh Nhân sẽ hot lại càng thêm hot.

Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp.

Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Còn nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An.