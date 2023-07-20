Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Sao quốc tế 20/07/2023 11:05

Mới đây, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đã có mặt trong buổi khai máy của dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân đã chính thức khai máy. Dù chỉ mới có ảnh leak chất lượng thấp nhưng visual của cặp đôi lại chất lượng cao.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân đã chính thức khai máy. Bên cạnh đó, đoàn phim công bố đội hình nam nữ chính sẽ do Vương Hạc ĐệĐiền Hi Vi đóng chính. Dù chỉ mới có ảnh leak chất lượng thấp nhưng visual của cặp đôi lại chất lượng cao. Nhiều khán giả vô cùng phấn khởi và tiếp tục hóng đợi những hình ảnh sắc nét của đoàn phim tung ra.

Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 1Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 2

Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 3Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 4Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 5Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 6Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 7Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 8Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 9Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 10Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 11

Màn hợp tác của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi lần này được nhiều người đánh giá cao. Xét về ngoại hình, kỹ năng diễn xuất, kinh nghiệm thì cặp đôi này khá ‘môn đăng hộ đối’. Hai diễn viên trẻ có ngoại hình đẹp, mới có một bộ phim nổi lên và vẫn đang được khán giả kỳ vọng rất nhiều.

Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 12

Thêm vào đó, nguyên tác của Đại Phụng Đả Canh Nhân vốn dĩ đã rất hay và hấp dẫn, lại nhận được đánh giá cao từ độc giả. Thế nên, nhiều cư dân mạng tin chắc rằng chỉ cần Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đứng cạnh nhau, Đại Phụng Đả Canh Nhân sẽ hot lại càng thêm hot.

Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp.

Vương Hạc Đệ và 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh chính thức thành đôi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 13

Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Còn nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An.

Vương Hạc Đệ chỉ cần nửa tháng để 'cân hết' quy trình của một idol toàn năng

Vương Hạc Đệ chỉ cần nửa tháng để 'cân hết' quy trình của một idol toàn năng

Mới đây, một fan hâm mộ Vương Hạc Đệ đã tổng hợp lại lịch trình dày đặc của anh chàng để trở thành idol toàn năng trong vòng nửa tháng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Điền Hi Vi sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Vương Hạc Đệ chỉ cần nửa tháng để 'cân hết' quy trình của một idol toàn năng

Vương Hạc Đệ chỉ cần nửa tháng để 'cân hết' quy trình của một idol toàn năng

'Người tình màn ảnh' của Vương Hạc Đệ sắp sửa thành đôi với Lý Hiện, netizen phản đối vì một điều?

'Người tình màn ảnh' của Vương Hạc Đệ sắp sửa thành đôi với Lý Hiện, netizen phản đối vì một điều?

Vương Hạc Đệ tiếp tục 'tấu hài' khi không mua được đồ trên livestream của chính mình

Vương Hạc Đệ tiếp tục 'tấu hài' khi không mua được đồ trên livestream của chính mình

Thêm một lý do khiến netizen 'đẩy thuyền' Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hợp tác trong một dự án phim ảnh

Thêm một lý do khiến netizen 'đẩy thuyền' Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư hợp tác trong một dự án phim ảnh

Làn da cháy nắng của Vương Hạc Đệ bị netizen nhầm mang tất đen khi ghi hình Keep Running

Làn da cháy nắng của Vương Hạc Đệ bị netizen nhầm mang tất đen khi ghi hình Keep Running

Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi 'chốt kèo' nên duyên trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi 'chốt kèo' nên duyên trong Đại Phụng Đả Canh Nhân

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn