'Người tình màn ảnh' của Vương Hạc Đệ sắp sửa thành đôi với Lý Hiện, netizen phản đối vì một điều?

Sao quốc tế 12/07/2023 14:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đừng Nhân Danh Tình Yêu đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới do Lý Hiện và Ngu Thư Hân đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đừng Nhân Danh Tình Yêu đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới do Lý HiệnNgu Thư Hân đóng chính.

'Người tình màn ảnh' của Vương Hạc Đệ sắp sửa thành đôi với Lý Hiện, netizen phản đối vì một điều? - Ảnh 1

Đáng chú ý, Lý Hiện và Ngu Thư Hân cũng vừa follow nhau trên trang mạng xã hội Tiểu Hồng Thư khiến nhiều dân tình khẳng định tin đồn trên có khả năng thành sự thật. Được biết, gần đây có thông tin Ngu Thư Hân rời công ty Hoa Sách và đầu quân cho công ty Nhất Tâm. Chính vì thế, khả năng hợp tác với Lý Hiện khá cao vì anh chàng hay đóng phim với những nữ diễn viên trong công ty này.

'Người tình màn ảnh' của Vương Hạc Đệ sắp sửa thành đôi với Lý Hiện, netizen phản đối vì một điều? - Ảnh 2'Người tình màn ảnh' của Vương Hạc Đệ sắp sửa thành đôi với Lý Hiện, netizen phản đối vì một điều? - Ảnh 3

Lý Hiện và Ngu Thư Hân đều là những cái tên gây sốt với những tác phẩm đình đám nên nhiều khán giả vô cùng phấn khích với màn kết hợp này. Tuy nhiên, một số fan nguyên tác lại không hài lòng. Được biết, đây là một dự án nặng đô về diễn xuất tâm lý, diễn xuất của Ngu Thư Hân khá non nớt nên không phù hợp tham gia vào bộ phim này.

'Người tình màn ảnh' của Vương Hạc Đệ sắp sửa thành đôi với Lý Hiện, netizen phản đối vì một điều? - Ảnh 4

Đừng Nhân Danh Tình Yêu được chuyển thể từ tiểu thuyết Hôn Giá của Bất Kinh Ngữ. Tác phẩm này được douban đánh giá khá ‘cẩu huyết’ khi có nội dung chưa cưới đã mang thai, cưới trước yêu sau, rắc rối hào môn và tình tay ba với bạn gái cũ.

'Người tình màn ảnh' của Vương Hạc Đệ sắp sửa thành đôi với Lý Hiện, netizen phản đối vì một điều? - Ảnh 5

Nội dung kể về thời điểm 10 năm trước, Lục Trình Vũ đã từng là gia sư phụ đạo cho Đồ Nhiễm thi đại học. Trong một buổi tối, vì uống quá say nên họ đã lên giường với nhau. Sau đó Đồ Nhiễm có thai nên họ buộc phải bước vào cuộc hôn nhân vì trách nhiệm, không tình yêu.

Lục Trình Vũ là người quá lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc. Khi mới biết Đồ Nhiễm có thai, anh đã từng muốn đưa cô đi phá thai, sau đó một thời gian mới quyết định cưới. Ngay cả bản thân Đồ Nhiễm cũng luôn hoài nghi về mối quan hệ này. Hầu hết mọi người xung quanh đều cho rằng cô không xứng với Lục Trình Vũ. Đặc biệt còn so sánh cô với người bạn gái cũ của anh là Lý Sơ Hạ - một nữ bác sĩ trẻ làm cùng bệnh viện, con gái của viện trưởng. Điều quan trọng hơn là Lục Trình Vũ vẫn còn vương vấn với bạn cũ khiến cuộc hôn nhân của họ luôn rơi vào ngõ cụt.

 

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