Lý do netizen ủng hộ Vương Hạc Đệ 'thành đôi' với 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh hơn là với Cúc Tịnh Y?

Thời gian gần đây, dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính đã chính thức khai máy. Đáng chú ý, một blogger cho rằng ban đầu đoàn phim đã mời Cúc Tịnh Y vào vai nữ chính. Tuy nhiên, cuối cùng vai diễn này lại thuộc về Điền Hi Vi.