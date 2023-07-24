Lý do netizen ủng hộ Vương Hạc Đệ 'thành đôi' với 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh hơn là với Cúc Tịnh Y?

Sao quốc tế 24/07/2023 19:01

Ban đầu, đoàn phim Đại Phụng Đả Canh Nhân đã mời Cúc Tịnh Y vào vai nữ chính. Tuy nhiên, cuối cùng vai diễn này lại thuộc về Điền Hi Vi.

Thời gian gần đây, dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính đã chính thức khai máy. Đáng chú ý, một blogger cho rằng ban đầu đoàn phim đã mời Cúc Tịnh Y vào vai nữ chính. Tuy nhiên, cuối cùng vai diễn này lại thuộc về Điền Hi Vi.

Lý do netizen ủng hộ Vương Hạc Đệ 'thành đôi' với 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh hơn là với Cúc Tịnh Y? - Ảnh 1

Theo nhiều khán giả, việc đoàn làm phim lựa chọn Điền Hi Vi vào vai nữ chính của Đại Phụng Đả Canh Nhân thay vì Cúc Tịnh Y là điều hợp lý. Được biết, sau sự bùng nổ của Khanh Khanh Nhật Thường, tên tuổi Điền Hi Vi thăng hạng nhanh chóng và được tiến thắng vào hàng ngũ tiểu hoa lứa 95. Cô gây ấn tượng khi sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh khiến bao người phải đổ gục. Bên cạnh đó, diễn xuất của cô nàng cũng được đánh giá cao.

Lý do netizen ủng hộ Vương Hạc Đệ 'thành đôi' với 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh hơn là với Cúc Tịnh Y? - Ảnh 2

Về phần Cúc Tịnh Y được đánh giá là ngày càng tụt dốc với những dự án cổ trang một màu, thiếu đột phá. Gần đây, dự án Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y nhận về lời chê vì diễn xuất lẫn nhan sắc của nữ chính. Theo đó, cô nàng bị khán giả chỉ trích không dám thay đổi hình tượng, ‘ngại xấu’ khi hoá thân vào nhân vật vì gương mặt lúc nào cũng son phấn.

Lý do netizen ủng hộ Vương Hạc Đệ 'thành đôi' với 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh hơn là với Cúc Tịnh Y? - Ảnh 3

Lý do netizen ủng hộ Vương Hạc Đệ 'thành đôi' với 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh hơn là với Cúc Tịnh Y? - Ảnh 4

Trở lại với dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân, màn hợp tác lần này của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi được nhiều người đánh giá cao. Xét về ngoại hình, kỹ năng diễn xuất, kinh nghiệm thì cặp đôi này khá ‘môn đăng hộ đối’. Hai diễn viên trẻ có ngoại hình đẹp, mới có một bộ phim nổi lên và vẫn đang được khán giả kỳ vọng rất nhiều.

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Từ khóa:   Đại Phụng Đả Canh Nhân Vương Hạc Đệ Cúc Tịnh Y Điền Hi Vi sao hoa ngữ

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