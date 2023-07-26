Dân tình bàn tán xôn xao khi nghe tin Lâm Canh Tân hẹn hò cùng Dương Mịch chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 26/07/2023 12:06

Mới đây, trên mạng lại bỗng xuất hiện thông tin cho biết không phải Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đang hẹn hò cùng Dương Mịch.

Sau thành công của Sở Kiều Truyện vào năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp trong Dữ Phượng Hành. Không chỉ đẹp đôi trên phim, cặp đôi còn là bạn bè thân thiết. Chính vì vậy sau hai lần hợp tác, nhiều fan đã tích cực “đẩy thuyền” để Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hẹn hò thật ngoài đời. Tuy nhiên, khả năng “về chung nhà” của cặp đôi này được đánh giá là rất thấp.

Dân tình bàn tán xôn xao khi nghe tin Lâm Canh Tân hẹn hò cùng Dương Mịch chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1Dân tình bàn tán xôn xao khi nghe tin Lâm Canh Tân hẹn hò cùng Dương Mịch chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2

Đến mới đây, MXH lại bỗng xuất hiện thông tin cho biết không phải Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đang hẹn hò cùng Dương Mịch. Nguyên nhân xuất phát từ bộ ảnh của nàng tiểu hoa trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên được lan truyền trên mạng cách đây không lâu. Trong bộ ảnh này, Dương Mịch gây sốt với nhan sắc xinh đẹp và tạo hình váy hồng cực bắt mắt.

Dân tình bàn tán xôn xao khi nghe tin Lâm Canh Tân hẹn hò cùng Dương Mịch chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3

Trong một số cảnh, nhân vật Đồ Sơn Hồng Hồng của Dương Mịch đã đeo mặt nạ hồ ly đi dạo phố. Ngay lập tức có nhiều cư dân mạng đã nhớ đến tạo hình đeo mặt nạ của Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành. Việc Đồ Sơn Hồng Hồng và Hành Chỉ thần quân cùng đeo mặt nạ làm nhiều người đùa vui rằng cả hai đang trốn đi hẹn hò.

Dân tình bàn tán xôn xao khi nghe tin Lâm Canh Tân hẹn hò cùng Dương Mịch chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4Dân tình bàn tán xôn xao khi nghe tin Lâm Canh Tân hẹn hò cùng Dương Mịch chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5Dân tình bàn tán xôn xao khi nghe tin Lâm Canh Tân hẹn hò cùng Dương Mịch chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 6

Dân tình bàn tán xôn xao khi nghe tin Lâm Canh Tân hẹn hò cùng Dương Mịch chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 7

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên xoay quanh mối lương duyên giữa Đồ Sơn Hồng Hồng – gia chủ Hồ tộc núi Đồ Sơn và cũng là hồ yêu mạnh nhất yêu tộc và chàng đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Cùng với chuyện tình gian truân của cả hai là hành trình kết lương duyên cho khắp thiên hạ – sứ mệnh của Hồ tộc Đồ Sơn. Tất cả tạo nên một câu chuyện vừa lung linh, kỳ ảo vừa cảm động lòng người.

Trước đó, netizen cũng xôn xao thông tin Lâm Canh Tân sẽ tái hợp với Lưu Thi Thi ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên. Dân tình ủng hộ việc nam diễn viên vào vai chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên.

Dân tình bàn tán xôn xao khi nghe tin Lâm Canh Tân hẹn hò cùng Dương Mịch chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 8

Không chỉ có diễn xuất tốt, cả Lâm Canh Tân và Lưu Thi Thi đều có tạo hình cổ trang nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngoài ra, việc viết tiếp mối tình dang dở ở Bộ Bộ Kinh Tâm, việc tái hợp cũng sẽ giúp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên được khán giả chú ý hơn. 

Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối

Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lâm Canh Tân chuẩn bị thay thế Ngô Diệc Phàm và cùng Dương Tử quay lại nhiều cảnh quay trong Thanh Trâm Hành.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Canh Tân Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao Quốc tế Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên

TIN LIÊN QUAN

Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối

Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ làm một việc khiến dân tình lôi chuyện cũ của Lâm Canh Tân ra chỉ trích?

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ làm một việc khiến dân tình lôi chuyện cũ của Lâm Canh Tân ra chỉ trích?

Phản ứng của Lâm Canh Tân khi rộ tin 'yêu lại từ đầu' với Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt 2

Phản ứng của Lâm Canh Tân khi rộ tin 'yêu lại từ đầu' với Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt 2

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/7/2023: Dương Dương trợ giúp cho Vương Sở Nhiên rất nhiều trong công việc, Dương Mịch thường xuyên đến Hong Kong để trông con?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/7/2023: Dương Dương trợ giúp cho Vương Sở Nhiên rất nhiều trong công việc, Dương Mịch thường xuyên đến Hong Kong để trông con?

Rộ tin Lưu Thi Thi rục rịch chuyển hình như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh

Rộ tin Lưu Thi Thi rục rịch chuyển hình như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh

Xuất hiện ảnh chụp chính diện cực rõ của Tiểu Gạo Nếp, netizen không ngừng ví cô bé là 'bản sao' của Dương Mịch

Xuất hiện ảnh chụp chính diện cực rõ của Tiểu Gạo Nếp, netizen không ngừng ví cô bé là 'bản sao' của Dương Mịch

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 57 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn