Dân tình bàn tán xôn xao khi nghe tin Lâm Canh Tân hẹn hò cùng Dương Mịch chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh

Sau thành công của Sở Kiều Truyện vào năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp trong Dữ Phượng Hành. Không chỉ đẹp đôi trên phim, cặp đôi còn là bạn bè thân thiết. Chính vì vậy sau hai lần hợp tác, nhiều fan đã tích cực “đẩy thuyền” để Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hẹn hò thật ngoài đời. Tuy nhiên, khả năng “về chung nhà” của cặp đôi này được đánh giá là rất thấp.

Đến mới đây, MXH lại bỗng xuất hiện thông tin cho biết không phải Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đang hẹn hò cùng Dương Mịch. Nguyên nhân xuất phát từ bộ ảnh của nàng tiểu hoa trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên được lan truyền trên mạng cách đây không lâu. Trong bộ ảnh này, Dương Mịch gây sốt với nhan sắc xinh đẹp và tạo hình váy hồng cực bắt mắt.

Trong một số cảnh, nhân vật Đồ Sơn Hồng Hồng của Dương Mịch đã đeo mặt nạ hồ ly đi dạo phố. Ngay lập tức có nhiều cư dân mạng đã nhớ đến tạo hình đeo mặt nạ của Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành. Việc Đồ Sơn Hồng Hồng và Hành Chỉ thần quân cùng đeo mặt nạ làm nhiều người đùa vui rằng cả hai đang trốn đi hẹn hò.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên xoay quanh mối lương duyên giữa Đồ Sơn Hồng Hồng – gia chủ Hồ tộc núi Đồ Sơn và cũng là hồ yêu mạnh nhất yêu tộc và chàng đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Cùng với chuyện tình gian truân của cả hai là hành trình kết lương duyên cho khắp thiên hạ – sứ mệnh của Hồ tộc Đồ Sơn. Tất cả tạo nên một câu chuyện vừa lung linh, kỳ ảo vừa cảm động lòng người.

Trước đó, netizen cũng xôn xao thông tin Lâm Canh Tân sẽ tái hợp với Lưu Thi Thi ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên. Dân tình ủng hộ việc nam diễn viên vào vai chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên.

Không chỉ có diễn xuất tốt, cả Lâm Canh Tân và Lưu Thi Thi đều có tạo hình cổ trang nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngoài ra, việc viết tiếp mối tình dang dở ở Bộ Bộ Kinh Tâm, việc tái hợp cũng sẽ giúp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên được khán giả chú ý hơn.